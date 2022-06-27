124-й день войны России против Украины: главные события

На 124-й день полномасштабной войны, начатой Россией против Украины, в понедельник, 27 июня, российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. В условиях боевых действий оперативно проверить по независимым источникам информацию, которую обнародуют представители обеих сторон конфликта, невозможно.

Ракетный удар нанесен по торговому центру в Кременчуге

По торговому центру (ТЦ) в Кременчуге в Полтавской области Украины нанесен ракетный удар. По словам президента Украины Владимира Зеленского, в ТЦ находились более тысячи жителей. "Спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить", - подчеркнул глава украинского государства. Руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин написал в Telegram, что погибли не менее 10 человек. Еще 21 человек ранен и госпитализирован, 29 оказана амбулаторная помощь, добавил Лунин. Как ожидается, число жертв продолжит расти. По информации командования Воздушных сил ВС Украины, удар нанесен ракетами Х-22, выпущенными из дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Российская сторона произошедшее пока не прокомментировала.

Минобороны РФ признало нанесение ударов по Шевченковскому району Киева 26 июня. По версии ведомства, целью были цеха ракетно-строительной корпорации "Артем".

Российские войска продолжают обстрел Лисичанска, сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Нанесены ракетные удары по Одесской области, Харькову и Чугуеву в Харьковской области.

Как констатировали в Минобороны Великобритании, основное внимание России по-прежнему сосредоточено на Северодонецко-Лисичанском "котле". Российские военные пытаются восстановить темп наступления на северном участке Изюмского направления. В ближайшие недели российская кампания, по всей вероятности, будет все активнее опираться на эшелоны резервных сил, прогнозируют в британском ведомстве.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении призвал жителей Беларуси не допустить вступления страны в боевые действия на стороне России. "Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенние месяцы... Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать", - добавил политик.

Зеленский в режиме видеоконференции принял участие в G7

Украинский президент Владимир Зеленскийпринял участие в формате видеоконференции в саммите лидеров "Группы семи" в замке Эльмау (земля Бавария). Глава государства отметил важность решения о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Политик предложил G7 присоединиться к работе над гарантиями безопасности для Украины. Зеленский также подчеркнул, что Киев нуждается в современных и эффективных системах противоракетной обороны. Глава государства сделал акцент на необходимости усиления санкционного давления на Россию, в частности, путем принудительного ограничения цены экспортируемой из РФ нефти. Владимир Зеленский призвал лидеров стран "большой семерки" сделать все возможное, чтобы развязанная Россией полномасштабная война завершилась к концу года, передало агентство AFP.

"Семерка" озабочена решением РФ передать Минску "Искандеры-М"

Лидеры стран "Группы семи" выразили "серьезную озабоченность" в связи с заявлениями Россиио том, что она может передать Беларуси ракеты, способные нести ядерный заряд (ракетно-тактические комплексы "Искандер-М"), а также подчеркнули солидарность с Украиной в ее "мужественной защите" суверенитета и территориальной целостности. "Семерка" готова к усилению международного экономического и политического давления на режим президента РФ Владимира Путина и его пособников в Беларуси. Посредством формата "ответственных санкций" G7 продолжит лишать Россию экономических средств для продолжения агрессивной войны против Украины и будет поддерживать целенаправленное применение скоординированных усилий "столько, сколько потребуется, действуя согласованно на каждом из этапов". В дальнейшем речь будет идти о сокращении доходов РФ, "в том числе от продажи золота". Кроме того, последовательно будут урезаться экспортные поступления Москвы, в частности и от продажи российских энергоносителей.

Шольц: В отношениях с РФ не может быть возврата к довоенным временам

После переговоров лидеров стран G7 с президентом Украины Владимиром Зеленским канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) объявил о дальнейшем ужесточении политики в отношении России. "Мы продолжим усиливать давление на Путина, - написал Шольц в Twitter. - Эта война должна закончиться". Шольц уверен, что "в отношениях с Россией не может быть возврата к временам, предшествовавшим российскому вторжению в Украину". По словам главы кабмина, РФ нарушила все договоренности, связанные с сотрудничеством между государствами. "Мы все продолжим поддерживать Украину в ее обороне против России", - заявил Шольц.

В то же время политик в программе "Morgenmagazin" медиакомпании ZDF высказался за сохранение формата "большой двадцатки" (G20). Шольц не дал однозначного ответа на вопрос о том, сядет ли он за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. "Мы примем решение незадолго до отъезда, потому что к тому времени ситуация в мире может очень сильно измениться", - заявил канцлер.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в свою очередь также призвала не допустить разрушения формата G20 из-за стремления изолировать российского президента. Даже если Путин решит принять участие в саммите G20 15-16 ноября, это не должно стать поводом для бойкота мероприятия, считает фон дер Ляйен.

НАТО нарастит численность сил быстрого реагирования

НАТО нарастит численность своих сил быстрого реагирования NRF примерно с 40 000 до более чем 300 000 военных. Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о реорганизации в преддверии саммита в Мадриде 28-30 июня. "Мы трансформируем силы быстрого реагирования НАТО и увеличим их численность до более чем 300 000 человек", - подчеркнул он. В интервью газете Financial Times Йенс Столтенберг также отметил, что акцент будет смещен со сдерживания вторжений в сторону полной защиты территорий альянса. "На протяжении десятилетий мы могли защищать страны, граничащие с Россией, корректируя свое присутствие в свете оценки угрозы. Мы делали это в прошлом и будем делать это впредь", - подчеркнул генсек.

Bloomberg: В России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу

В ночь на 27 июня в России впервые с 1918 года произошел дефолт по внешнему долгу, поскольку истек льготный период для выплаты около 100 млн долларов просроченных платежей по гособлигациям, сообщило агентство Bloomberg. Официально дефолт объявлен не будет. Обычно это делают международные рейтинговые агентства, однако все они приостановили деятельность в России, указало Bloomberg. Кроме того, для объявления дефолта кредиторами необходимо, чтобы с этим согласилась четверть держателей облигацией. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в свою очередь назвал заявление о дефолте "абсолютно неправомерным", поскольку Россия, по его словам, произвела платеж еще в мае. "А тот факт, что Euroclear удержал эти деньги, не довел их до получателей, это - уже не наши проблемы. То есть никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет", - считает Песков.

Украинский писатель Жадан удостоен Премии мира немецкой книготорговли

Украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан удостоен Премии мира немецкой книготорговли. Как заявили в оргкомитете премии, писатель награждается "за выдающиеся художественные работы, а также за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям на войне и помогает им, рискуя жизнью". "Его тексты рассказывают о том, как война и разрушение входят в этот мир и потрясают людей", - пояснила Карин Шмидт-Фридерикс (Karin Schmidt-Friderichs), глава организации Börsenverein des Deutschen Buchhandels, вручающей премию (25 000 евро). Награда будет передана 23 октября в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне.

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