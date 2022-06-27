Украинский писатель Жадан удостоен Премии мира немецкой книготорговли

Украинский писатель, поэт и музыкант Сергей Жадан удостоен Премии мира немецкой книготорговли. Как заявили в понедельник, 27 июня, в оргкомитете премии, писатель награждается "за выдающиеся художественные работы, а также за его гуманитарную позицию, с которой он обращается к людям на войне и помогает им, рискуя жизнью".

"Его тексты рассказывают о том, как война и разрушение входят в этот мир и потрясают людей", - пояснила Карин Шмидт-Фридерикс (Karin Schmidt-Friderichs.), президент организации Börsenverein des Deutschen Buchhandels, вручающей премию. В своих работах Жадан исследует, как народ Украины, несмотря на насилие, пытался вести независимую жизнь, определяемую миром и свободой.

Жадан активно помогает ВСУ

47-летний автор, родившийся в Луганской области, является одним из самых ярких голосов современной украинской литературы. Его работы переведены на множество языков. Жадан пишет свои тексты на украинском языке, но он также переводит поэзию с немецкого, английского, белорусского и русского языков на украинский. Кроме того, он пишет тексты песен для различных рок-групп.

Автор бестселлера "Изобретение джаза на Донбассе", опубликованного в Германии в известном издательстве Suhrkamp, использовал свою известность для поддержки украинских военных задолго до российского вторжения 24 февраля. Сейчас он помогает защищать родной Харьков: на своей странице в Facebook Жадан публикует фотографии с солдатами, для которых он купил пикапы и другие автомобили. Писатель собирает деньги через сервис онлайн-платежей Paypal - используя свой адрес электронной почты, который публикует повсюду.

Премия мира будет вручена 23 октября в церкви Святого Павла во Франкфурте-на-Майне. Награда вручается с 1950 года, ее размер составляет 25 000 евро.

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