Краудфандинг поддерживает Украину в войне против России

Через 48 часов после нападения России на Украину Фарид Бекиров из Амстердама точно знал, что ему делать: вместе с тремя соратниками он основал краудфандинговую инициативу eyesonukraine.eu. В начале июня они отправили очередной транспорт с помощью для украинских военных: вездеход и 86 беспилотников. Дроны - это "глаза" для Украины.

С самого начала они хотели расследовать военные преступления, совершенные российской армией, рассказал Бекиров в интервью DW. Голландский предприниматель родился в советские времена в Казахстане, вырос в Ленинграде и с 1990-х годов работал в Западной Европе на украинские авиакомпании. Во время проевропейской революции на Майдане зимой 2013-2014 годов он отправился в Киев, чтобы помочь. Он своими глазами видел, как тысячи добровольцев прямо с Майдана уезжали на восток Украины, чтобы противостоять сепаратистам Донбасса, которых поддерживала Россия. Уже тогда волонтеры в Украине и на Западе начали собирать средства на бронежилеты и обмундирование для украинских военнослужащих.

Сотни инициатив в Европе и США

Сегодня украинские войска используют беспилотники для выслеживания российских танков. По мере того, как все больше и больше танков двигалось к Киеву во время российского наступления в конце февраля, сигналы с дронов передавались украинским подразделениям. Это помогало им находить и уничтожать российскую технику легкими противотанковыми ракетами.

По всей Европе и в США существуют сотни проектов, подобных инициативе Фарида Бекирова из Амстердама. Исследователь Камиль Галеев из американского аналитического центра Wilson Centre опубликовал в Twitter подробный список с названиями украинских подразделений и реквизитами с просьбой о пожертвованиях. Помимо беспилотников им также необходимы приборы ночного видения, бронежилеты и аптечки первой помощи.

Беспилотник для Украины

В самой Украине частные инициативы также собирают деньги на помощь военным. Среди них - известный писатель и музыкант Сергей Жадан. Автор бестселлера "Изобретение джаза на Донбассе", опубликованного в Германии в известном издательстве Suhrkamp, использовал свою известность для поддержки украинских военных задолго до российского вторжения 24 февраля.

Сейчас он помогает защищать родной Харьков: на своей странице в Facebook Жадан публикует фотографии с солдатами, для которых он купил пикапы и другие автомобили. Писатель собирает деньги через сервис онлайн-платежей Paypal - используя свой адрес электронной почты, который публикует повсюду.

В конце мая массовая военная помощь украинцам за пределами страны достигла нового пика. Основатель литовского интернет-телеканала Laisves TV призвал собрать средства на боевой беспилотник для Украины - турецкий Bayraktar. Утверждается, что эти дроны, оснащенные высокоточным оружием, в значительной степени способствовали успеху в обороне Киева.

Пожертвования со всего мира

В течение 48 часов было собрано более пяти миллионов евро. Вскоре после этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter, что турецкий производитель хочет передать беспилотник Украине бесплатно.

"Помощь Украине приобрела новое качество", - рассказала DW эксперт по Восточной Европе Маргарете Кляйн (Margarete Klein) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), который, среди прочего, консультирует правительство Германии. По ее словам, уже в 2014 году собирались пожертвования на средства защиты, такие как каски и бронежилеты, для военных на востоке Украины. "Инициативы краудфандинга тогда уже были сильны, но они были сосредоточены внутри Украины, теперь мы видим гораздо больше международной поддержки", - говорит она.

Краудфандинговая помощь "критически необходима"

Но доходит ли эта помощь? В начале июня DW спросила об этом украинского офицера, который воюет на востоке Украины. Этот человек запретил публиковать свое имя из-за требований секретности, наложенных украинским военным руководством, но он лично знаком репортеру DW. Помощь краудфандинга "крайне необходима", говорит командир артиллерийской батареи.

Украинские военные под Харьковом

"Внедорожники, джипы. В нашем подразделении они не предусмотрены, поэтому их предоставляют нам волонтеры. Без таких машин вряд ли можно вести войну", - говорит украинский офицер. И добавляет: разведывательные беспилотники "никогда не покупались армией. Я думаю, что высокопоставленные армейские чиновники даже не знали об их существовании".

По словам украинского военного, тепловизоры и системы наблюдения не закупались армией до Майдана; после свержения дружественного Кремлю президента Януковича и вторжения России в Донбасс они были закуплены "в незначительных объемах".

Готовность к пожертвованиям снижается, поставки оружия сокращаются

Фарид Бекиров надеется собрать больше пожертвований через свой краудфандинговый сайт eyesonukraine.eu. Но ситуация осложняется. "В последние несколько недель мы вообще не получали никаких пожертвований", - говорит Бекиров. По его словам, люди на Западе устали от военных новостей из Украины.

И он сам все больше ощущает разочарование своих контрагентов в Украине, связанное с обещанными поставками оружия, которое до сих пор не было получено. Но именно сейчас поставки особенно важны. Война в Донбассе ведется по другим правилам, чем успешная оборона украинской столицы; вместо партизанской тактики теперь речь идет об артиллерийских боях.

Кроме того, в настоящее время Украина столкнулась еще с одной проблемой. Российские удары серьезно повредили военную инфраструктуру, например, заводы по производству боеприпасов. С каждым новым уничтоженным инфраструктурным объектом Украина становится все более зависимой от поставок оружия с Запада. Поэтому для Бакирова есть только один способ помочь Украине: продолжать собирать пожертвования на беспилотники, чтобы украинские военные могли хотя бы видеть, откуда ведется огонь.

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