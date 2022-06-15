Краудфандинг поддерживает Украину в войне против России

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В Европе и США многочисленные краудфандинговые инициативы собирают средства на беспилотники, аптечки, бронежилеты, внедорожники для украинских военнослужащих. Эта помощь "критически необходима", говорят в Украине.
Через 48 часов после нападения России на Украину Фарид Бекиров из Амстердама точно знал, что ему делать: вместе с тремя соратниками он основал краудфандинговую инициативу eyesonukraine.eu. В начале июня они отправили очередной транспорт с помощью для украинских военных: вездеход и 86 беспилотников. Дроны - это "глаза" для Украины.
С самого начала они хотели расследовать военные преступления, совершенные российской армией, рассказал Бекиров в интервью DW. Голландский предприниматель родился в советские времена в Казахстане, вырос в Ленинграде и с 1990-х годов работал в Западной Европе на украинские авиакомпании. Во время проевропейской революции на Майдане зимой 2013-2014 годов он отправился в Киев, чтобы помочь. Он своими глазами видел, как тысячи добровольцев прямо с Майдана уезжали на восток Украины, чтобы противостоять сепаратистам Донбасса, которых поддерживала Россия. Уже тогда волонтеры в Украине и на Западе начали собирать средства на бронежилеты и обмундирование для украинских военнослужащих.
Сегодня украинские войска используют беспилотники для выслеживания российских танков. По мере того, как все больше и больше танков двигалось к Киеву во время российского наступления в конце февраля, сигналы с дронов передавались украинским подразделениям. Это помогало им находить и уничтожать российскую технику легкими противотанковыми ракетами.
По всей Европе и в США существуют сотни проектов, подобных инициативе Фарида Бекирова из Амстердама. Исследователь Камиль Галеев из американского аналитического центра Wilson Centre опубликовал в Twitter подробный список с названиями украинских подразделений и реквизитами с просьбой о пожертвованиях. Помимо беспилотников им также необходимы приборы ночного видения, бронежилеты и аптечки первой помощи.
В самой Украине частные инициативы также собирают деньги на помощь военным. Среди них - известный писатель и музыкант Сергей Жадан. Автор бестселлера "Изобретение джаза на Донбассе", опубликованного в Германии в известном издательстве Suhrkamp, использовал свою известность для поддержки украинских военных задолго до российского вторжения 24 февраля.
Сейчас он помогает защищать родной Харьков: на своей странице в Facebook Жадан публикует фотографии с солдатами, для которых он купил пикапы и другие автомобили. Писатель собирает деньги через сервис онлайн-платежей Paypal - используя свой адрес электронной почты, который публикует повсюду.
В конце мая массовая военная помощь украинцам за пределами страны достигла нового пика. Основатель литовского интернет-телеканала Laisves TV призвал собрать средства на боевой беспилотник для Украины - турецкий Bayraktar. Утверждается, что эти дроны, оснащенные высокоточным оружием, в значительной степени способствовали успеху в обороне Киева.
В течение 48 часов было собрано более пяти миллионов евро. Вскоре после этого министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил в Twitter, что турецкий производитель хочет передать беспилотник Украине бесплатно.
"Помощь Украине приобрела новое качество", - рассказала DW эксперт по Восточной Европе Маргарете Кляйн (Margarete Klein) из берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP), который, среди прочего, консультирует правительство Германии. По ее словам, уже в 2014 году собирались пожертвования на средства защиты, такие как каски и бронежилеты, для военных на востоке Украины. "Инициативы краудфандинга тогда уже были сильны, но они были сосредоточены внутри Украины, теперь мы видим гораздо больше международной поддержки", - говорит она.
Но доходит ли эта помощь? В начале июня DW спросила об этом украинского офицера, который воюет на востоке Украины. Этот человек запретил публиковать свое имя из-за требований секретности, наложенных украинским военным руководством, но он лично знаком репортеру DW. Помощь краудфандинга "крайне необходима", говорит командир артиллерийской батареи.
"Внедорожники, джипы. В нашем подразделении они не предусмотрены, поэтому их предоставляют нам волонтеры. Без таких машин вряд ли можно вести войну", - говорит украинский офицер. И добавляет: разведывательные беспилотники "никогда не покупались армией. Я думаю, что высокопоставленные армейские чиновники даже не знали об их существовании".
По словам украинского военного, тепловизоры и системы наблюдения не закупались армией до Майдана; после свержения дружественного Кремлю президента Януковича и вторжения России в Донбасс они были закуплены "в незначительных объемах".
Фарид Бекиров надеется собрать больше пожертвований через свой краудфандинговый сайт eyesonukraine.eu. Но ситуация осложняется. "В последние несколько недель мы вообще не получали никаких пожертвований", - говорит Бекиров. По его словам, люди на Западе устали от военных новостей из Украины.
И он сам все больше ощущает разочарование своих контрагентов в Украине, связанное с обещанными поставками оружия, которое до сих пор не было получено. Но именно сейчас поставки особенно важны. Война в Донбассе ведется по другим правилам, чем успешная оборона украинской столицы; вместо партизанской тактики теперь речь идет об артиллерийских боях.
Кроме того, в настоящее время Украина столкнулась еще с одной проблемой. Российские удары серьезно повредили военную инфраструктуру, например, заводы по производству боеприпасов. С каждым новым уничтоженным инфраструктурным объектом Украина становится все более зависимой от поставок оружия с Запада. Поэтому для Бакирова есть только один способ помочь Украине: продолжать собирать пожертвования на беспилотники, чтобы украинские военные могли хотя бы видеть, откуда ведется огонь.
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