Bayraktar: какова роль турецких беспилотников в войне в Украине

В последние дни в интернете на различных турецких и украинских платформах и чатах активно распространяется видеоролик, прославляющий ударные беспилотники Bayraktar, которые Киев закупил у Анкары до начала вторжения России. Как утверждается в сюжете, эти дроны несколько раз успешно применялись ВСУ против российской армии.

Под звуки патетической музыки демонстрируются кадры якобы уничтоженных этими беспилотниками автомобилей и артиллерийских орудий военных РФ. Ролик также снабжен субтитрами пропагандистского содержания на английском и турецком языках. Украинские власти также распространили в соцсетях несколько видеосюжетов, рассказывающих о якобы "успешном" применении Bayraktar. Несколько дней назад посольство Украины в Турции опубликовало в Twitter два таких видео.

Сколько дронов Bayraktar Украина закупила у Турции?

Однако достоверно узнать, насколько часто и эффективно ВСУ использовали турецкие беспилотники, сегодня невозможно. Как невозможно получить и независимые подтверждения заявлений Москвы о том, что российские военные якобы сбили несколько дронов Bayraktar, которые находятся на вооружении ВСУ с 2019 года. Всего до начала войны Киев закупил около 50 этих ударных беспилотников.

В минувшую среду, 2 марта, Минобороны Украины сообщило, что дополнительные Bayraktar, число которых не называлось, были доставлены в страну и подготовлены к боевому применению. А в четверг президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила большие преимущества от использования Bayraktar.

Как обычно бывает в таких случаях, турецкая сторона пока никак не прокомментировала ситуацию. Мировая общественность узнает о таких поставках постфактум - из публикаций СМИ, информации от стран-получателей оружия или когда само оно реально используются в ходе боевых действий.

Bayraktar - проект зятя президента Эрдогана

Беспилотник Bayraktar TB2 разработан и производится турецкой компанией Baykar, принадлежащей двум братьям. Небольшая фирма, основанная в 1984 году, во время правления Партии справедливости и развития (ПСР) превратилась в настоящего оружейного гиганта. Он принадлежит семье Байрактар, один из ее членов - Сельчук Байрактар - является техническим директором компании, а также зятем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Bayraktar - самый успешный экспортный продукт турецкого ВПК, предмет гордости президента Эрдогана

Компания Baykar, по ее собственным данным, с 2006 по 2021 годы увеличила экспорт своей продукции в семь раз. По данным СМИ, только на ударный беспилотник Bayraktar TB2 поступили заказы из 16 стран, в том числе из Украины, Азербайджана, Марокко, Туниса, Катара, Кыргызстана и Туркменистана. Польша объявила в прошлом году о закупке 24 таких дронов, став первой страной НАТО (помимо самой Турции), которая получит такое оружие.

Bayraktar TB2 уже использовался во время военных действий в Ираке, Сирии и в Ливии против армии генерала Халифы Хафтара, а также Азербайджаном - против Армении в войне в Нагорном Карабахе. Сообщается, что общий налет этих дронов превышает 420 000 часов. А совсем недавно они применялись в ходе гражданской войны в Эфиопии - именно данному беспилотнику приписывают нанесение в январе удара, в результате которого погибло 58 мирных жителей.

Bayraktar TB2 имеет длину 6,50 м и размах крыльев 12 м. Может находиться в воздухе более 24 часов и развивает максимальную скорость около 220 км/час. И что особенно важно - этот беспилотник, как считают эксперты, дешевле, чем аналогичная продукция западных конкурентов.

Может ли применение беспилотников повлиять на ход войны?

На данный момент нет достоверной информации о том, сколько всего ударных беспилотников имеет сейчас Украина и поставила ли ей Турция дополнительно заказанные экземпляры. Но если да, то могут ли Bayraktar TB2 определить исход боевых действий в Украине?

Вольфганг Рихтер

Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter), отставной полковник бундесвера и военный эксперт Фонда "Наука и политика" (SWP), в этом сомневается. В интервью DW он отмечает, что дрон способен атаковать малоразмерную цель: "Это означает, что он может уничтожить танки или артиллерийские орудия". Если бы Киев получил все те заказанные примерно 60 турецких ударных беспилотников, они могли бы привести к ощутимым потерям российской армии. Однако по сравнению с наземными боями эффект от применения дронов останется ограниченным, констатирует Рихтер.

И напоминает, что только под Киевом стоит российская военная колонна из почти 600 БМП и что войска РФ одновременно атакуют Украину четырьмя крупными группировками. Кроме того, по его словам, неизвестно, сколько украинских ударных беспилотников все еще находятся в боевом состоянии или же Россия уже уничтожила часть из них.

Как позиционирует себя Турция в этом конфликте?

Президент Турции Эрдоган на протяжении многих лет заботился о поддержании хороших отношений как с Россией, так и с Украиной. В то время как Анкара поставляла Украине ударные беспилотники, она сама, будучи членом НАТО, закупила у России зенитные ракетные комплексы С-400. После вторжения России в Украину Турции стало заметно сложнее проводить свою политику балансирования, указывает Дарья Исаченко, эксперт в области политики безопасности и обороны из Центра прикладных исследований Турции при SWP.

Дарья Исаченко

По ее словам, Эрдоган не может позволить себе отдать предпочтение одной из двух сторон, потому что это будет иметь серьезные последствия как для безопасности, так и для экономики Турции. "Россия - не замена для Анкары ее отношений с Западом, точно так же и Запад не заменит ей связей Россией", - поясняет в беседе с DW Исаченко. И далее исходит из того, что Эрдоган будет делать только "необходимое в рамках возможного".

В качестве реакции на российское вторжение в Украину Турция запретила для военных кораблей проход через Дарданеллы и выход в Черное море через Босфор. Однако Дарья Исаченко не считает, что Анкара присоединится к санкционному режиму, введенному Западом против России. "Потому что ответ из Москвы может последовать очень быстро, - уточняет эксперт. - И это сильно ударило было по экономике Турции, особенно в таких областях, как туризм, строительный бизнес и импорт пшеницы". Более 70% импортируемой Анкарой пшеницы приходится на Россию.

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