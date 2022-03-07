Чего армия РФ добивается в Украине: аналитики - о целях и провалах

"Современные кассандры" - говорит в шутку о себе и двух военных специалистах Дмитрий Альперович, основатель нового аналитического центра Silverado Policy Accelerator. Он, но прежде всего эксперт вашингтонского Центра военно-морского анализа (CNA) Майкл Кофман и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики (FPRI) из Филадельфии Роберт (Роб) Ли были теми людьми, кто еще с ноября прошлого года обращали внимание на скопление войск РФ у границ с Украиной и смогли точно предсказать вторжение России в соседнюю страну.

Вечером 6 марта в течение более полутора часов в сети Twitter Space Дмитрий Альперович расспрашивал Кофмана и Ли о том, какие выводы они делают сегодня из наблюдений о действиях российской армии спустя 11 дней военной кампании.

Продвижение российской армии замедлилось

Войска РФ не продвинулись значительно в последние два дня, и характер их действий также меняется незначительно - обращает на себя внимание только дополнительное привлечение авиации к атакам по украинским позициям, говорит Роб Ли. "Российские войска взяли в окружение такие города как Сумы, Харьков и Чернигов. Мы видим бомбардировки этих городов. Сначала это были атаки с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), таких как "Смерч", "Град" и "Ураган". В последнее время все больше задействуются военные самолеты Су-34 и Су-30, которые взлетают из РФ и Беларуси", - рассказал эксперт из FPRI.

Российские РСЗО "Ураган" в районе Белгорода, 26 февраля

Также российским военным удалось несколько продвинуться к Киеву с востока от столицы, хотя колонна попала под обстрел с украинской стороны, поделился наблюдениями он. В целом, продвижение российской армии замедлилось. "Открытый вопрос - удастся ли армии РФ окружить Киев и начать осаду столицы", - констатирует Ли.

Тенденцию к более интенсивному подключению ВКС РФ к военной кампании против Украины отмечает и Майкл Кофман. "Российские силы понесли потери и заплатили высокую цену за то, что в первые дни не провели полноценную операцию по подавлению ПВО противника. Они старались получить преимущество в воздухе только локально - там, где на земле пытались продвинуться их сухопутные силы", - анализирует Кофман.

За быстрое продвижение РФ заплатила "высокую цену", считают аналитики

Анализируя продвижение российских войск на юге Украины, Дмитрий Альперович отметил скорость проникновения вглубь украинской территории и предложил своим собеседникам сравнить ее с действиями армии США в Ираке в 2003 году. "Продвижение (армии РФ. - Ред.) не было медленным, но оно не означает, что российские силы смогли взять под контроль все территории, которые они оставили за собой, и что они могут гарантировать безопасность линий снабжения", - возразил Роб Ли. И обратил внимание на то, что быстрое продвижение стоило российской армии "существенных" потерь в технике и среди личного состава.

Разрушения в жилых кварталах Житомира, 7 марта

Продвижение вглубь территории никак не помогло решить военные и прежде всего политические цели войны, уточняет Ли. "Киев не удалось взять в осаду. Главные города на северо-востоке до сих пор держат оборону. Да, армия РФ может обойти их и двигаться дальше, но достаточно ли у нее сил, чтобы окружить Киев с востока? Украина - большая страна. Чем дальше будут продвигаться российские силы, тем уязвимее они становятся", - заметил старший научный сотрудник FPRI.

Российские силы, скорее, продвигались слишком быстро - в надежде на отсутствие сопротивления, уверен эксперт вашингтонского CNA Майкл Кофман. Командование армии РФ попыталось отправить очень маленькие отряды как можно быстрее и глубже внутрь территории Украины, но сделало это за счет их безопасности. "Мы видели много танков без поддержки пехоты и, наоборот, пехоты без танковой поддержки, продвижение незащищенных колонн техники, которые попадали в засады", - перечисляет Кофман.

Военная колонна на пути к Киеву "попала в пробку"

Военные аналитики также обсудили ситуацию с 60-километровой колонной российской военной техники к западу от Киева - сообщения о ней вызвали большие опасения в Украине и за ее пределами. "Это группа отдельных батальонных тактических групп, а не единая колонна длиной в 60 км, как ее представляют в СМИ", - поясняет Майкл Кофман. Российская колонна, вероятно, оказалась в пробке, потому что украинские военные подорвали большинство мостов на их пути, а авангардные части армии РФ встретили сопротивление украинской стороны, оценивает сложившуюся ситуацию Кофман.

Добровольцы в Одессе строят баррикады из песка

По его наблюдениям, входящие в колонну отдельные БТР российских войск не стоят на месте, а получили приказ о перегруппировке, сосредоточившись, в частности, на атаке Чернигова и других целей. "Думаю, что все станет еще более ужасным, и мы увидим гораздо больше уличных боев, чем видели до сих пор", - прогнозирует аналитик из CNA.

Роберт Ли, основываясь на предположениях, высказал мнение, что ВСУ продолжают, в том числе с помощью беспилотников, атаковать позиции армии РФ к западу от Киева, сосредоточенные в этой колонне, но заметил, что, в отличие от первых дней войны, видеоматериалов, подтверждающих такие атаки, мало.

В чем аналитики видят причины провала армии РФ в Украине

Роб Ли признается, что он и его коллеги смогли точно предсказать масштаб военного вторжения и даже основные направления атаки, но не "характер операции", который, как он выразился, сам он и многие другие военные эксперты считают "крайне странным". "В РФ реально предполагали, что смогут стремительно провести смену руководства в Украине и не встретят существенного сопротивления, и они отправили российские войска, исходя из этих установок. Они тут же были наказаны за ужасный просчет", - считает Роб Ли.

Украинский солдат в районе Киева, 5 марта

Два фактора, по его мнению, сыграли ключевую роль в развитии этой войны: “Предположение руководства РФ, что армия Украины существенно не изменилась с 2014 года, и расчет, что они буквально за несколько дней захватят страну. Это кажется диким или абсурдным, но сам характер операции однозначно подтверждает такие исходные посылки". Эксперт FPRI называет действия России "попыткой покорить самую большую страну в Европе, но без проведения соответствующей военной операции".

Российская армия, по мнению аналитиков, совершила те ошибки, которые, как считалось, она не совершит: в их числе они называют недостаточно активное подавление ПВО и авиации, а также военных коммуникаций ВСУ, а также отсутствие поддержки между собственными военными подразделениями. "Никакого общевойскового боя не было! Только спустя 4-5 дней после начала военной операции российские силы сделали первые попытки начать общевойсковой бой", то есть объединить усилия сухопутных войск с другими видами своих вооруженных сил, поделился наблюдениями Роб Ли.

Потери российской армии идут "на тысячи"

Исходя из имеющейся в его распоряжении информации, Ли уверен, что большинство российских военнослужащих до последней минуты не знали о том, что их отправят на войну. "Они провели учения, им сказали, что ничего серьезного больше не произойдет. И только прямо перед наступлением младший офицерский состав дал команду на переход границы", - так описывает положение Роб Ли.

Он предполагает, что войска были шокированы и психологически не подготовлены к такому приказу: "Им, очевидно, говорили, что их миссия будет заключаться в том, чтобы помочь украинцам освободиться от режима, что, конечно совершенная неправда, и эти иллюзии и эта ложь разбились у первой же устроенной им украинской обороной засады". А наступление малыми отрядами, не имеющих подкрепления, резко повысил риск дезертирства, добавил Майкл Кофман.

В результате указанных просчетов потери российской армии идут "на тысячи", полагает Роберт Ли. Официально Минобороны РФ сообщил 3 марта о почти 500 погибших с начала военной операции. Пентагон считает вероятным гибель порядка 4500 военнослужащих РФ. По украинским данным, потери армии РФ приблизились к 11 тысячам человек. Темпы потерь вполне могут привести к тому, что Россия "потеряет больше солдат, чем за три последние войны", заметил Ли, имея в виду операции в Сирии, поддержку сепаратистов в Донбассе в 2014-м и войну в Грузии в 2008-м.

А дальше? Попытка осады Киева и провал политических целей, уверены эксперты

Война РФ против Украины находится на очень ранней стадии, и развитие ситуации "еще не предопределено", предостерег от поспешных выводов Майкл Кофман. Он ожидает усиления атак войск РФ с помощью оружия неизбирательного действия и роста числа жертв. "Не думаю, что план включает захват крупных городов, кроме Киева. Города забирают силы, они съедают армии. У России для таких боев нет военных сил", - уверен Кофман.

Украинские волонтеры и бойцы сил территориальной обороны в районе Киева, 3 марта

Армия РФ проводит перегруппировку войск и только разрабатывает новый план, продолжает он. Она попытается удерживать ключевые логистические центры под контролем, отрезать крупные армейские подразделения ВСУ и вынуждать их сдаваться, предположил аналитик CNA. Кофман скептически оценивает шансы российской армии взять Киев: "Силы наступающих скоро будут исчерпаны, России потребуется прекращение огня для перегруппировки".

Необходимость в такой передышке предсказуема, а время играет против Москвы, уверен аналитик FPRI Роб Ли: "Если смотреть на общую картину событий, то у России есть еще две-три недели для осады и взятия крупных украинских городов, пока не начнет расти давление на российское руководство внутри самой России из-за ухудшения экономической ситуации". Попытку осады Киева и уличных боев аналитик также считает мало перспективной для российской стороны. "Я не знаю, какие у них планы, но невозможно взять решительно настроенный защищаться город, не разрушив его", - заключил Ли.

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