Глава Bellingcat: У РФ почти не осталось ресурсов для войны с Украиной

Болгарский журналист-расследователь, руководитель интернет-портала Bellingcat Христо Грозев полагает, что у российской армии почти не осталось ресурсов для продолжения войны с Украиной. Об этом он рассказал в пятницу, 4 марта, в эфире телеканала "Украина 24". "Исходя из поведения российской армии и замедления наступления, а также по информации источников, можно говорить, что у них резервы если не закончились, то закончатся к воскресенью…", - пояснил он.

По мнению Грозева, российская армия приступила к методичному обстрелу жилых домов из-за того, что Украина не капитулировала в первые несколько дней. "Первоначальная стратегия - это, очевидно, был блицкриг: взятие Киева и больших городов в первые два-три дня максимум. И это, видимо, было обещано Кремлю<...> Сейчас мы видим, что из-за того, что не получается блицкриг с минимальными затратами, они решили, к сожалению, что репутационная цена для них не важна", - отметил Грозев.

Исходя из этого, Bellingcat перенаправил свою деятельность на то, чтобы фиксировать и архивировать доказательства военных преступлений и нарушений прав человека в ходе российской агрессии. Как рассказал Грозев, 16 марта они представят первичные материалы Конгрессу США.

Глава Bellingcat спрогнозировал введение на следующей неделе новых персональных санкций против руководства России и конкретно президента Путина, "которых мы никогда не видели". Кроме того, по его данным, с вероятностью примерно в 30 процентов НАТО может закрыть небо над Украиной. "Есть политическая воля у части сенаторов в республиканской и демократической партиях. Они сейчас работают над этим", - заявил Грозев.

Против Украины брошена примерно шестая часть действующей армии РФ

Вооружённые силы РФ - крупнейшие в Европе. Общая численность военнослужащих действительной службы Вооружённых Сил Российской Федерации на начало 2022 года, согласно сайту Global Firepower, составляет около 0,85 миллиона человек, численность прочих военизированных формирований - порядка 250 тыс. человек.

Россия занимает первое место в мире по количеству танков (более 13 тыс.), самоходных артиллерийских установок (более 6 тыс.) и ракетных систем (около 4 тыс.) На вооружении России свыше 1450 боевых самолетов и около 550 боевых вертолетов. Кроме того, Российская Федерация является мировым лидером по числу ядерных боеголовок.

По данным американской разведки, со второй половины 2021 года Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Порядка 30 тысяч российских военных, по оценкам НАТО, были задействованы в совместных учениях в Беларуси.

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