Как НАТО помочь Украине, не провоцируя ядерный конфликт с РФ

Война России против Украины переходит в новую фазу: попытка быстрого захвата соседней страны провалилась, и наблюдатели не исключают теперь затяжных военных действий с попыткой осады крупнейших украинских городов, Харькова и Киева. Судя по последним свидетельствам бомбардировок центра Харькова, можно говорить о непосредственной подготовке и попытках осады. Если на российско-украинских переговорах 3 марта не удастся добиться немедленного прекращения огня, то дальнейший ход войны грозит ее превращением в еще большую гуманитарную катастрофу, чем уже есть сейчас, с тысячами новых жертв среди мирного населения Украины.

На этом фоне давление на лидеров западного мира будет только расти - с призывами и требованиями усилить помощь Украине, уверен кадровый британский дипломат и бывший посол Великобритании при НАТО Адам Томсон. "Гуманитарная катастрофа уже происходит, более полумиллиона человек оказались беженцами (более миллиона, по данным УВКБ ООН. - Ред.). Атаки и дальнейшие жертвы среди мирного населения Украины невероятно повысят давление на страны Запада для того, чтобы искать дополнительные средства реагирования на российское вторжение".

"Столкновение РФ и НАТО исключено, остальные опции открыты"

Но какие средства? Многие страны Запада после начала российского вторжения в Украину приняли решение о поставках оборонительных вооружений Киеву. Этот факт сам по себе может быть расценен Москвой как вмешательство в конфликт, в ответ на которое Москва открыто пригрозила применить атомное оружие, напомнил независимый эксперт, директор проекта "Стратегическое ядерное вооружение России" Павел Подвиг из Женевы. "Мы можем обсуждать, что есть или не есть вмешательство на основании каких-то документов, правил и так далее, но решение будет принимать совершенно конкретный человек. Пока поставки каких-то вооружений в Украину Россия не называет вмешательством", - заметил Павел Подвиг.

Заставят ли угрозы применения ядерного оружия страны Запада безучастно смотреть, как российские бомбы падают на гражданские объекты и мирное население Украины? Или, как написал в Twitter известный американский журналист Ричард Энгел, комментируя сообщения о крупной колонне военной техники РФ на пути к Киеву: "США/НАТО, вероятно, могли бы разрушить ее. Но это означало бы прямое вмешательство против России и означало быть рисковать всем. Будет ли Запад молча смотреть, как она движется?".

Нет, уверен Джеймс Кэмерон, который занимается изучением контроля над вооружениями в Европе в университете Осло. "Выбор не стоит между тем, чтобы ничего не делать или рисковать прямым столкновением с РФ. Выбор заключается в том, чтобы предпринимать дипломатические усилия, подкрепленные санкционными мерами и при помощи ООН способствовать защите мирного населения и эвакуировать их из районов, подвергаемых атакам. Мы должны осуждать действия российского руководства как это только возможно", - говорит Кэмерон.

Страны Запада наращивают поставки вооружений в последние дни, и хотя эти шаги повышают риски столкновений между НАТО и РФ, но это тот минимум, на который готовы западные лидеры, учитывая угрозу в том числе и для тех ценностей, в которые на Западе верят, говорит Адам Томсон. Прямое военное столкновение между сторонами должно быть исключено, но все остальные пути помощи будут открыты, уверен он. Помимо перечисленных способов, еще не исчерпаны дипломатические средства, уверен британский дипломат. Кроме российско-украинских переговоров до сих пор не было международных инициатив с призывами к немедленному прекращению огня, чтобы остановить ужасную следующую фазу войны, говорит Томсон, призвав к появлению такой инициативы.

Бесполетной зоны над Украиной не будет. А воздушный мост к Киеву?

В экспертных кругах обсуждаются призывы украинской стороны создать бесполетную зону над Украиной, но опрошенные DW аналитики уверены, что на такую меру страны Запада не пойдут. Даже если это и "выглядит правильным шагом, но такой режим будет означать прямое столкновение с российскими воздушными силами - с непредсказуемыми последствиями", предупреждает Павел Подвиг.

Если создание бесполетной зоны невозможно, могут ли страны, помогающие Украине, организовать воздушный мост для оказания гуманитарной помощи властям в Киеве - по аналогии с Берлинским воздушным мостом 1948 года? Реализация этой идеи возможна, но никто не может заранее просчитать риски, уверен Подвиг. "Нужна и смелость со стороны людей, которые будут принимать такие решения, и предельная осторожность", - говорит независимый эксперт по ядерному оружию. Со своей стороны, Джеймс Кэмерон высказался скептически, отметив, что опыт 1948 года мало что может дать в нынешней ситуации. Тогда советские войска не стали нападать на самолеты союзников, но в тот момент СССР еще не был ядерной державой, напомнил Кэмерон.

Первые добровольцы прибыли в Украину для участия в военных действиях против РФ в иностранном легионе, созданном властями Украины

Дискуссий о создании воздушного моста для оказания гуманитарной помощи Украине Адам Томсон, по его словам, в западных столицах не слышал, но добавил, что "в новом мире было бы неправильно что-то исключать". В любом случае, добавил ветеран британской дипломатии, продолжение российской агрессии повысит давление на западные правительства для оказания более активной помощи и усилит напряженность между НАТО и РФ, даже если обе стороны не будут переходить через обозначенную в диалоге друг с другом "красную черту" в этом конфликте, уверен Томсон.

"Последним достижением Кремля", как иронически заметил британский дипломат, он считает "немыслимую ранее готовность" многих западных стран оказывать всяческую поддержку украинскому сопротивлению, то есть по сути партизанскому движению. "Киев, может быть, удержать не удастся, и война может принести еще тысячи новых жертв, но совершенно очевидно, что украинцы продолжат сражаться и что Запад будет помогать им. Это будет не как в Сирии, когда Запад ушел. Это скорее будет похоже на Афганистан (времен интервенции туда СССР. - Ред.)", - предположил Адам Томсон.

Выход из ситуации, он же - сценарий эскалации со стороны РФ?

Любые возможные сценарии помощи Украине со стороны Запада не могут исключить дальнейшей эскалации со стороны России. В этом аспекте опрошенных DW экспертов по безопасности беспокоят прежде всего публичные угрозы из Кремля применить ядерное оружие. Риск ядерной эскалации со стороны РФ в настоящий момент не следует считать высоким, но даже незначительное повышение рисков имеет значение, говорят аналитики.

В свете того, что Россия все глубже ввязывается в военные действия в Украине, эксперты призывают подумать о том, чтобы найти решение, с которым могли бы примириться стороны. Не только прямое военное столкновение с Россией должно быть красной чертой для западного мира, но и такое усиление экономического давления, которое приведет к коллапсу российской экономики, - "такой, что она напрямую будет угрожать выживанию путинского режима. Это очень опасная ситуация с неясными перспективами", предупреждает Кэмерон. Он оговорился, что он выступает за "дозированное" сохранение или повышения экономического давления на Россию за агрессию в Украине.

Разрушения в пригородах Киева, 28 февраля 2022 года

"Очень важно не загонять ситуацию в угол, из которого выхода нет. Иначе эскалация может завести очень далеко", - предупреждает Павел Подвиг. Даже если все стороны ведут себя осторожно, риски случайной эскалации с использованием ядерного арсенала, - неправильно понятые шаги или намерения - остаются, говорит он. "Мы оказываемся сразу в двух худших из миров - с одной стороны, ядерное оружие никого не защищает, если вы сталкиваетесь с ядерным государством, и в то же время наличие ядерного оружия дает определенным государствам возможность проводить такую политику", - резюмировал Подвиг.

"Мы должны хорошо подумать над тем, какие мы могли бы предложить пути для выхода для российского военного истэблишмента и российского президента. Даже если у нас нет никаких свидетельств того, что они в таких вариантах заинтересованы, и возможно, до сих пор живут в информационном пузыре, который заставил их совершить этот ужасный шаг", - говорит Адам Томсон. По его словам, у стран Запада "должны быть пряник и кнут. Но пряник тоже важен".

Но сигналов готовности к переговорам британский дипломат не видит и опасается дальнейшей эскалации со стороны России. По его словам, в случае затягивания войны в Украине западные разведки считают вероятной "так называемую горизонтальную эскалацию, то есть попытки РФ спровоцировать хаос и кризис в других странах - Молдове, Грузии, в странах, расположенных на западных Балканах или там, где активна группа Вагнера".

По мнению Томсона, у российского руководства в сложившейся ситуации остался "ограниченный выбор вариантов". "Один из них - прекратить поставки энергоресурсов в Европу, но, по последним оценкам, Европа это может пережить. Другой вариант - попытаться посеять хаос еще где-то. Применить тактическое ядерное оружие в качестве жеста отчаяния тоже, наверное, можно считать опцией. Но лично я не думаю, что он (Владимир Путин. - Ред.) на это пойдет, хотя и угрожает. Причину я вижу в последствиях для отношений с КНР, от которой теперь будущее России полностью зависит в течение ближайшего десятилетия или даже больше", - подытожил Адам Томсон.

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