 ЕС поставляет оружие Украине: какое именно и как? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 01.03.2022

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Европа

ЕС поставляет оружие Украине: какое именно и как?

Война России против Украины заставила Евросоюз отказаться от ряда табу. Одно из них - не поставлять третьим странам летальное оружие. DW рассказывает, как ЕС будет предоставлять помощь ВСУ.

Украинские военные под Чугуевым

Украинские военные под Чугуевым

Евросоюз профинансирует предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) летального оружия и припасов на 500 млн евро. Это решение Совета ЕС сразу же стали называть "историческим" и "поворотным". DW - о том, что это значит и как именно будет происходить.

Война РФ против Украины заставляет ЕС прощаться с табу

Последние годы Евросоюз активно пытался усилить свою роль как международного игрока в вопросах обороны и безопасности. Для этого был создан, в частности, европейский инструмент по поддержанию мира (European Peace Facility, EPF). В 2021 году в его рамках выделили несколько сот миллионов евро для поддержки вооруженных сил ряда стран, включая Украину. При этом в ЕС отдельно подчеркивали, что речь идет исключительно о нелетальном вооружении. Речь шла, например, о госпиталях, медицинском оборудовании, транспорте.

Но полномасштабная война России против Украины полностью изменила этот подход. "Это поворотный момент в истории европейской интеграции. Потому что до сих пор считалось, что Европейский Союз как мирный, а не военный союз, не может поставлять оружие третьей стране. Это то, что мы сейчас делаем. И это еще одно табу, которого больше нет", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

27 февраля министры иностранных дел стран ЕС решили профинансировать летальное оружие для Украины. И выделили на это рекордную для EPF сумму - 450 млн евро. Еще 50 млн евро - на нелетальное вооружение и припасы. 

Кто и как будет предоставлять оружие Украине?

Евросоюз как организация не располагает ни оружием, ни боеприпасами. Но это все есть у стран-членов ЕС. Именно они непосредственно будут передавать Украине оружие и боеприпасы. Но у ЕС есть деньги, и именно он будет платить за помощь из бюджета EPF.

Это имеет как символическое, так и практическое значение. Помощь в рамках инструмента по поддержанию мира предоставляется от имени всех 27 государств ЕС. Поодиночке многие из них уже до этого передали ВСУ вооружения и припасы. Но теперь за этим решением стоит весь Евросоюз. Практическое же значение состоит в том, что финансирование ЕС позволит им предоставить дополнительную поддержку, на которую у них просто может не быть денег. При этом Боррель сообщил, что государства ЕС намерены усилить и двустороннюю помощь Украине.

Какое именно оружие ЕС профинансирует для Украины?

Евросоюз будет предоставлять ВСУ те вооружения и припасы, о которых просит правительство Украины. Для этого в Брюсселе создают отдельный координационный центр. Его задачей будет сопоставить потребности Украины и возможности стран ЕС. Также центр будет координировать усилия государств, чтобы они не дублировали друг друга.

Жозеп Боррель

Жозеп Боррель

Что именно будут поставлять Украине? Жозеп Боррель называл системы "всех калибров", противотанковое оружие, снаряды и патроны, а также самолеты. "Мы предоставим даже истребители", - заявил глава европейской дипломатии. По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил об истребителях, которыми могут управлять украинские пилоты. Вероятнее всего, речь идет о МиГ-29 советского производства. Они стоят на вооружении нескольких стран Евросоюза, в частности, Польши и Болгарии. В то же время глава европейской дипломатии не ответил на вопрос DW, есть ли в планах предоставить Украине системы противоракетной обороны в виду обстрелов Россией украинских городов ракетами.

Среди нелетального вооружения и припасов, на которые ЕС выделит 50 млн евро, Боррель назвал бронежилеты, шлемы, а также топливо для танков и самолетов.

Когда Евросоюз начнет поставки оружия Украине?

Решение ЕС профинансировать оружие и припасы для ВСУ вступило в силу 28 февраля. Юридически оно будет действовать 24 месяца, но в Брюсселе хотят, чтобы ВСУ начали получать оружие и припасы как можно быстрее. Для этого даже разрешили ретроактивное применение EPF для финансирования помощи, уже предоставленной государствами ЕС с 1 января этого года. Деньги начнут выделять в ближайшие дни.

Как страны ЕС будут доставлять оружие в Украину?

До начала рсосийского вторжения в Украину оружие доставляли самолетами. Теперь этот путь закрыт. Но поставки продолжаются - уже на второй день войны Варшава выделила Украине боеприпасы и привезла их конвоем грузовиков. Правительство Польши предложило, чтобы эта страна стала хабом для доставки оружия и припасов. В то же время правительство Венгрии отказалось как предоставлять Украине летальное оружие, так и возможность перевозить его по ее территории.

На вопрос корреспондента DW, обсуждали ли министры обороны, как безопаснодоставить ВСУ оружие и припасы в условиях обстрелов Украины российскими ракетами с территории Беларуси, Боррель ответил: "Это война. Я не предоставлю никакой информации, которой бы могла воспользоваться российская сторона".

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