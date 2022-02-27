ЕС поставляет оружие Украине: какое именно и как?

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Война России против Украины заставила Евросоюз отказаться от ряда табу. Одно из них - не поставлять третьим странам летальное оружие. DW рассказывает, как ЕС будет предоставлять помощь ВСУ.
Евросоюз профинансирует предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) летального оружия и припасов на 500 млн евро. Это решение Совета ЕС сразу же стали называть "историческим" и "поворотным". DW - о том, что это значит и как именно будет происходить.
Последние годы Евросоюз активно пытался усилить свою роль как международного игрока в вопросах обороны и безопасности. Для этого был создан, в частности, европейский инструмент по поддержанию мира (European Peace Facility, EPF). В 2021 году в его рамках выделили несколько сот миллионов евро для поддержки вооруженных сил ряда стран, включая Украину. При этом в ЕС отдельно подчеркивали, что речь идет исключительно о нелетальном вооружении. Речь шла, например, о госпиталях, медицинском оборудовании, транспорте.
Но полномасштабная война России против Украины полностью изменила этот подход. "Это поворотный момент в истории европейской интеграции. Потому что до сих пор считалось, что Европейский Союз как мирный, а не военный союз, не может поставлять оружие третьей стране. Это то, что мы сейчас делаем. И это еще одно табу, которого больше нет", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
27 февраля министры иностранных дел стран ЕС решили профинансировать летальное оружие для Украины. И выделили на это рекордную для EPF сумму - 450 млн евро. Еще 50 млн евро - на нелетальное вооружение и припасы.
Евросоюз как организация не располагает ни оружием, ни боеприпасами. Но это все есть у стран-членов ЕС. Именно они непосредственно будут передавать Украине оружие и боеприпасы. Но у ЕС есть деньги, и именно он будет платить за помощь из бюджета EPF.
Это имеет как символическое, так и практическое значение. Помощь в рамках инструмента по поддержанию мира предоставляется от имени всех 27 государств ЕС. Поодиночке многие из них уже до этого передали ВСУ вооружения и припасы. Но теперь за этим решением стоит весь Евросоюз. Практическое же значение состоит в том, что финансирование ЕС позволит им предоставить дополнительную поддержку, на которую у них просто может не быть денег. При этом Боррель сообщил, что государства ЕС намерены усилить и двустороннюю помощь Украине.
Евросоюз будет предоставлять ВСУ те вооружения и припасы, о которых просит правительство Украины. Для этого в Брюсселе создают отдельный координационный центр. Его задачей будет сопоставить потребности Украины и возможности стран ЕС. Также центр будет координировать усилия государств, чтобы они не дублировали друг друга.
Что именно будут поставлять Украине? Жозеп Боррель называл системы "всех калибров", противотанковое оружие, снаряды и патроны, а также самолеты. "Мы предоставим даже истребители", - заявил глава европейской дипломатии. По его словам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба попросил об истребителях, которыми могут управлять украинские пилоты. Вероятнее всего, речь идет о МиГ-29 советского производства. Они стоят на вооружении нескольких стран Евросоюза, в частности, Польши и Болгарии. В то же время глава европейской дипломатии не ответил на вопрос DW, есть ли в планах предоставить Украине системы противоракетной обороны в виду обстрелов Россией украинских городов ракетами.
Среди нелетального вооружения и припасов, на которые ЕС выделит 50 млн евро, Боррель назвал бронежилеты, шлемы, а также топливо для танков и самолетов.
Решение ЕС профинансировать оружие и припасы для ВСУ вступило в силу 28 февраля. Юридически оно будет действовать 24 месяца, но в Брюсселе хотят, чтобы ВСУ начали получать оружие и припасы как можно быстрее. Для этого даже разрешили ретроактивное применение EPF для финансирования помощи, уже предоставленной государствами ЕС с 1 января этого года. Деньги начнут выделять в ближайшие дни.
До начала рсосийского вторжения в Украину оружие доставляли самолетами. Теперь этот путь закрыт. Но поставки продолжаются - уже на второй день войны Варшава выделила Украине боеприпасы и привезла их конвоем грузовиков. Правительство Польши предложило, чтобы эта страна стала хабом для доставки оружия и припасов. В то же время правительство Венгрии отказалось как предоставлять Украине летальное оружие, так и возможность перевозить его по ее территории.
На вопрос корреспондента DW, обсуждали ли министры обороны, как безопаснодоставить ВСУ оружие и припасы в условиях обстрелов Украины российскими ракетами с территории Беларуси, Боррель ответил: "Это война. Я не предоставлю никакой информации, которой бы могла воспользоваться российская сторона".
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