 Фотохроника войны в Украине - 01 марта | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 01.03.2022

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Украина

Фотохроника войны в Украине - 01 марта

Разрушения в Харькове, Киеве, Ахтырке… Дети в подвалах, беженцы, акции солидарности с Украиной.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Харьков, второй по величине город Украины, в понедельник, 28 февраля, подвергся массированному обстрелу российской артиллерии.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Разрушения в центре Харькова 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Внутри здания городской администрации Харькова, 1 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

  • Харькова

    Война в Украине - 01.03.2022

    Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

  • Ахтырка

    Война в Украине - 01.03.2022

    Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

  • Иванков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 01.03.2022

    Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

  • Болонья

    Война в Украине - 01.03.2022

    Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

  • Сирет

    Война в Украине - 01.03.2022

    Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

  • Берлин

    Война в Украине - 01.03.2022

    "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

  • Сидней

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины.

    Автор: Николай Пермяков


  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Харьков, второй по величине город Украины, в понедельник, 28 февраля, подвергся массированному обстрелу российской артиллерии.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Разрушения в центре Харькова 1 марта - утром шестого дня российского вторжения в Украину.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Внутри здания городской администрации Харькова, 1 марта.

  • Харьков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сгоревшая БМП вооруженных сил Украины около здания одной из школ Харькова, 28 февраля.

  • Харькова

    Война в Украине - 01.03.2022

    Разрушенное здание школы в жилом районе недалеко от центра Харькова, 1 марта.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Президент Владимир Зеленский подписал в Киеве заявку на вступление Украины в Евросоюз, 28 февраля.

  • Ахтырка

    Война в Украине - 01.03.2022

    Территория украинской воинской части в Ахтырке, Сумская область. В результате обстрела, по данным местных властей, здесь погибло 70 военнослужащих.

  • Иванков

    Война в Украине - 01.03.2022

    Колонна российской военной техники продвигается в сторону Киева в районе поселка Иванков. Спутниковая фотография, 28 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Контрольный пункт на дороге, ведущей в центр Киева, 28 февраля.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сгоревшие автомобили во дворе жилого района на окраине Киева, 28 февраля.

  • Львов

    Война в Украине - 01.03.2022

    Добровольцы во Львове готовят маскировку для позиций защитников Украины.

  • Киев

    Война в Украине - 01.03.2022

    Подвал детской больницы в Киеве, ставший бомбоубежищем для пациентов. 28 февраля.

  • Болонья

    Война в Украине - 01.03.2022

    Пункт сбора помощи для жителей Украины в храме украинской грекокатолической церкви San Michele dei Leprosetti в итальянском городе Болонья, 28 февраля.

  • Сирет

    Война в Украине - 01.03.2022

    Беженцы на украино-румынской границе, 28 февраля.

  • Берлин

    Война в Украине - 01.03.2022

    "Остановите войну!" - граффити художницы Эме Фритинкер (Eme Freethinker) в Берлине.

  • Сидней

    Война в Украине - 01.03.2022

    Сиднейская опера в Австралии в цветах национального флага Украины.

    Автор: Николай Пермяков


Смотрите также:
• Фотохроника войны в Украине - 28 февраля
• Фотохроника войны в Украине - 25 февраля
• Война России против Украины

Контекст

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