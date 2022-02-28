Фотохроника войны в Украине - 01 марта

Украинские власти сообщают об обстрелах Киева и Харькова

По данным украинских властей, российские военные обстреляли жилые районы Харькова из "Градов", есть погибшие и раненые. Также сообщается об ударах по Киеву сразу после переговоров РФ и Украины.