Фотохроника войны в Украине - 01 марта

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Разрушения в Харькове, Киеве, Ахтырке… Дети в подвалах, беженцы, акции солидарности с Украиной.
Снимки со спутников зафиксировали десятки российских военных машин в окрестностях Киева. Эксперты опасаются нового массированного наступления российских войск на столицу Украины.
Военное вторжение России в Украину вызвало протесты во многих городах РФ. С 24 февраля задержаны более 6440 человек, в Москве и Санкт-Петербурге их количество исчисляется тысячами, указали правозащитники.
По данным украинских властей, российские военные обстреляли жилые районы Харькова из "Градов", есть погибшие и раненые. Также сообщается об ударах по Киеву сразу после переговоров РФ и Украины.
Международный уголовный суд в Гааге займется расследованием предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечества, совершенных на территории Украины.
Конфликт вокруг Украины может быть урегулирован лишь после возвращения Крыма и Донбасса, заявил Андрей Мельник. Он отверг требование России о демилитаризации Украины.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями вторника, 1 марта.
Обеспечение бесполетной зоны потребует присутствия вооруженных сил США, что чревато потенциальным столкновением с Россией, уже ведущей войну с Украиной, объяснил Белый дом.
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он назвал эту войну "специальной военной операцией в Донбассе". DW следит за событиями понедельника, 28 февраля.
Длинные очереди в магазины и аптеки, продленный комендантский час, ночь в метро или бомбоубежище, строгий режим на улицах… Реалии украинской столицы глазами корреспондента DW.