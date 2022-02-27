ЕС предоставит Украине летальное оружие - впервые в своей истории

В Евросоюзе намерены предоставить Украине летальные вооружения и припасы для ее Вооруженных сил. ЕС впервые идет на такой шаг в своей истории. Об этом в воскресенье, 27 февраля, заявили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает корреспондент DW в Брюсселе.

Заявление прозвучало перед заседанием министров иностранных дел ЕС - четвертым на текущей неделе. На нем главы МИД и планируют принять свое историческое решение. Поскольку о нем объявили публично, это означает, что такой шаг нашел поддержку всех государств ЕС.

Первый случай в истории Евросоюза

"Впервые в своей истории, Европейский Союз профинансирует покупку и доставку оружия и других технических средств стране, оказавшейся под атакой. Это поворотный момент", - отметила фон дер Ляйен.

По словам Борреля, цель помощи - "профинансировать поставки летального оружия героической украинской армии, неистово противостоящей российским захватчикам, а также предоставить ей срочно необходимые нелетальные припасы, такие как топливо".

Помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) будет предоставлена в рамках нового инструмента ЕС по поддержанию мира - European Peace Facility (EPF). Его ввели в прошлом году. Тогда Евросоюз решил предоставить ВСУ помощь на 31 млн евро. Речь шла, например, о полевых госпиталях и медицинском оборудовании. Но предоставление оружия было исключено. Теперь же Украина получит оружие. Евросоюз профинансирует помощь, а предоставлять ее будут уже конкретные государства-члены.

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