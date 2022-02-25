Военный аналитик: Путин с Украиной, похоже, допустил стратегический просчет

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Идет третий день военного наступления России на Украину. Путин делал ставку на блицкриг, но Кремлю не удается добиться своих целей, считает офицер бундесвера в отставке.
Россия третий день ведет масштабное наступление на Украину. Киев в ночь на 26 февраля выдержал атаки со стороны российских войск и находится под контролем украинских властей. Легкого и быстрого продвижения у армии РФ не вышло, Путин пошел на большой риск, и, похоже, стратегически просчитался, высказал в интервью DW свое мнение полковник бундесвера в отставке и военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter).
Стратегическая цель военной операции российского руководства во главе с Владимиром Путиным кажется Вольфгангу Рихтеру однозначной – смена политического руководства страны, и именно поэтому основной удар нацелен на Киев. Для достижения своих целей Путин не стал в первые же часы и дни наступления использовать все скопленные силы на границах с Украиной, что Рихтер объясняет надеждой на слабость обороны Украины.
"Путин наверняка сделал ставку на некоего рода блицкриг. Вероятно, у него было совершенно ложное представление об Украине. Расчет был на быстрое продвижение небольших батальонных тактических групп, которые создадут разрывы в оборонительных линиях и позволят окружить части ВСУ, которые быстро сдадутся, и волна отчаяния и безнадежности захватит остальные части", - анализирует полковник бундесвера в отставке.
Но первоначальный план, похоже, не удается реализовать. "Блицкриг теряет свой характер на третий день", - заметил Вольфганг Рихтер. В качестве иллюстрации он приводит высадку военных десантников в расположенном рядом с Киевом аэропорту Гостомель, которые, по мнению военного аналитика, столкнулись с серьезными проблемами и вынуждены ждать подкрепления из России.
Армия РФ может нарастить число вовлеченных в наступлении на Украину сил, но Рихтер считает, что наращивание не составит больше, чем те 150 тысяч солдат, что уже скоплены у границ Украины. "Если посмотреть на те сухопутные войска, что Россия разместила у границ Украины, то это уже половина всех имеющихся у нее в распоряжении войск, если не считать ВВС, ВМС, ракетных войск стратегического значения и других", - добавил Вольфганг Рихтер. Он призвал учесть, что часть сухопутных войск РФ пришлось оставить по периметру границ РФ, а также на военных базах, например, в Центральной Азии.
Наступление на Украину ведется на грани стратегических возможностей армии РФ, считает отставной офицер. "Использование более массированных ударов с воздуха или наземных ударов возможно, но будет означать увеличение, причем резкое, числа жертв, что сделает еще более очевидным не только снаружи, но и внутри самой России ужасно высокую цену этой военной операции", - заметил аналитик. Если собрать все риски воедино, то, похоже, российский лидер допустил стратегическую ошибку, заключил Рихтер.
Соотношение сил российской и украинской армии, которое большинство аналитиков оценивали как неравное в пользу России, со временем может оказаться не обязательно в пользу РФ - с каждым следующим днем войны, говорит немецкий военный аналитик. Да, скопление 150 тысяч российских солдат выглядит впечатляющим, но это следует сравнивать с активным составом ВСУ, который составляет 255 тысяч человек, заметил Вольфганг Рихтер. У России есть превосходство в воздухе, но оно оказалось не настолько подавляющим, как прогнозировали эксперты. "Да, те 125 самолетов, что есть у ВСУ, не могут противостоять ВВС РФ, но решающий момент - это защита городов и малых населенных пунктов, - говорит Рихтер. - Если начнутся затяжные бои, а к этому все идет, то в городских боях преимущество в воздухе не будет иметь такого значения".
Украинские войска показывают серьезное и ожесточенное сопротивление, что сильно контрастирует с моральным состоянием ВСУ в 2014 году, когда часть войск просто отказалась защищаться и даже частично перешла на сторону РФ, например в Крыму, анализирует Рихтер. Особого восхищения, по его мнению, заслуживает позиция украинского президента Владимира Зеленского. "Зеленский хочет оставаться в Киеве и вместе со своими согражданами бороться за свою страну и готов в случае поражения пожертвовать собой. Это историческое событие и окажет огромное значение для укрепления украинской идентичности", - уверен аналитик SWP.
Фактором, который может изменить и затянуть ход противостояния, Вольфганг Рихтер считает поставки вооружений украинской армии со стороны стран - членов НАТО. О решении срочно поставить вооружения для защиты Украины в течение 26 февраля объявили сразу несколько стран ЕС - Нидерланды, Чехия и, судя по неофициальным данным, Германия. "Решат ли эти поставки исход войны - это другой вопрос. Но если Россия не достигнет быстро своих целей, то это будет стратегический провал во всех смыслах", - анализирует Рихтер.
Даже если падет Киев, это еще не будет означать победы РФ и не решит ни военных, ни политических задач Путина, уверен аналитик берлинского фонда SWP Рихтер. "Даже если удастся установить некое пророссийское руководство, то я уверен, что нынешние власти в Киеве наверняка назначили теневой кабинет, который возьмет на себя управление страной и дальнейшее сопротивление, которое может продолжаться с запада Украины", - заключил Вольфганг Рихтер.
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