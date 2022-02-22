Немецкие СМИ об атаке Путиным Украины: Больше никаких иллюзий

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После нападения России на Украину немецкие масс-медиа призывают власти Германии кардинально пересмотреть политику в отношении Москвы. Какие шаги они предлагают - в обзоре DW.
Вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля, не сходит с первых страниц немецких газет. На эту тему высказываются обозреватели всех ведущих изданий Германии. Они упрекают власти в Берлине в "наивной" политике в отношении России на протяжении последних лет и призывают теперь прибегать к радикальным мерам, чтобы остановить агрессию Кремля.
Журналист еженедельника Der Spiegel Кристиан Неф (Christian Neef) отмечает, что для многих политиков в Германии сейчас настало "время сюрпризов". "Восемь лет понадобилось, чтобы Запад осознал, что за человек Владимир Путин на самом деле! Потому что война началась не в этот четверг, а еще в начале 2014 года", - пишет он. Несмотря на гибнущих украинцев на востоке страны, "Германия держалась за диалог с Россией, не считая пары санкций".
"Конечно, диалог - важное средство внешней политики, но в случае с Путиным Германия довела его до степени извращения", - сетует журналист. По его мнению, немецкие политики так и не поняли, что у президента РФ другие установки, нежели на Западе.
"Что такая крупная держава как Россия иначе подходит к конфликтам, чем мы, стремящиеся уладить различные интересы исключительно с помощью сотрудничества и диалога. Для Германии в ее политике в отношении России речь всегда шла только о собственной общественной и политической системе", - указывает Неф.
Обозреватель Zeit Online Карстен Лутер (Carsten Luther) считает, что нынешнее развитие событий было предсказуемо: "Путин никогда не скрывал своего мировоззрения, своей ярости и своих намерений. Это не первое преступление, не первое убийство, не первая война. Слишком многие до последнего момента отворачивались, успокаивали, преуменьшали опасность. Бизнес был превыше угрозы, идеология - превыше правды, переговоры - превыше обороны. Но в этот день иллюзия общего пути, на котором партнер выражает лишь оправданную обеспокоенность, окончательно разрушена".
По мнению журналиста, после российского вторжения в Украину все изменится. "Россия окончательно распрощалась с миром правил и права и пострадает за это так же, как все остальные. Путин жаждет капитуляции и повиновения Украины. Там ему это не дастся без сопротивления. И мы не должны ему этого дать", - подчеркивает Лутер.
Немецкое общество оказалось совершенно не готово к войне из-за своей "невиности и отрешенности", констатирует главный редактор Die Welt Ульф Пошхард (Ulf Poschhardt).
"Немцы в своей моральной регрессии чувства собственной непогрешимости после кошмарных лет варварства отгородились от всего, что необходимо для обороноспособности и для того, чтобы занять твердую позицию. Под защитой США и НАТО страна так и не выросла и не созрела. С благополучием пришел и своего рода декаданс. Теперь стало ясно, что надо уметь обороняться и постоять за себя", - рассуждает автор.
Изменений такого плана необходимы в воспитании, образовании, в экономике, культуре и СМИ, убежден Пошхард. "Если мы не начнем всерьез воспринимать реальную политику вместо морали, если не будем задумываться обо всем, что мы делаем, на предмет того, усиливает ли это Запад, свободу, демократию, то у нас возникнут прудности. Путин, как и китайцы, понимает лишь политику силы", - резюмирует он.
То, какие именно меры следует принять немецким и европейских властям, анализирует в своем комментарии Марк Байзе (Marc Beise) из газеты Süddeutsche Zeitung: "Если разговоры о санкциях звучат всерьез, то в Россию больше не должны вливаться деньги. Если Россию отключить от SWIFT (международная система межбанковских платежей. - Ред.), что в правовом плане возможно, все денежные потоки - а значит, и потоки товаров - в Россию и из нее были бы остановлены".
Обозреватель издания указывает на то, что подобный шаг не привел бы к краху мировой финансовой системы. "Зато такая мера имела бы сильные экономические последствия - никаких российских газа и нефти для Запада, потому что их невозможно было бы оплачивать. Сейчас, несмотря на ведущиеся бои, поставки продолжаются - даже по газотранспортной системе Украины. Но разве не в этом и проблема?", - задается вопросом Байзе. Если страны Запада не готовы к таким мерам, то "можно оставить слезы при себе и ждать, когда российские танки пересекут новые границы", подытоживает он.
Себастиан Фишер (Sebastian Fischer) из Der Spiegel тоже предлагает пересмотреть мнение о недопустимости некоторых мер, включая поставки оружия Украине: "24 февраля 2022 года меняет все расчеты: что вчера еще было правильным, сегодня неверно. Правительство ФРГ должно быстро и без лишней бюрократии поставить Украине оружие - пока это еще возможно".
Автор комментария предлагает оценить и другие ответные шаги - "все, что в наших силах": в из числе полная остановка проекта "Северной поток - 2", штрафные меры против Путина и его окружения, против российских олигархов, а также замораживание российских активов на Западе.
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