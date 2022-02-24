Военный эксперт: Россия столкнулась с серьезным сопротивлением украинцев

Матье Булег - военный эксперт британского аналитического центра Chatham House. DW поговорила с ним о том, как развивается ситуация в ходе войны России против Украины, планах Кремля и о том, чем может помочь Киеву Запад.

DW: Военная ситуация выглядит отчаянной для украинской армии. Какая ваша оценка?

Матье Булег: Ситуация не настолько отчаянная. Да, это российская армия, но в нескольких местах Вооруженные силы Украины (ВСУ) замедлили ее продвижение. Войска РФ пытаются подавить ПВО Украины, украинские - бьются за каждый квадратный метр, пытаясь сдержать атаку на первом этапе. Сейчас речь идет о смягчении последствий и подготовке возможного контрнаступления, когда российские войска начнут широкомасштабное вторжение.

- Могут ли украинские силы удержать Киев?

- В Киеве сложная ситуация. Россияне, вероятно, постараются окружить Киев с нескольких стратегических направлений, а затем либо держать осаду, либо входить в город - в зависимости от степени сопротивления. Есть вопрос, торопится ли Россия, и решат ли они зайти в Киев быстро. Или же они могут позволить себе осаду. Бой может быть или очень быстрым, или долгим и очень кровавым.

- Есть ли у вас понимание, какой у России план в Украине? Какая конечная цель - полная или частичная оккупация?

- Трудно сказать. У России есть карта военной географии Украины. Реализацию этого плана сдерживает способность украинских сил сопротивляться. Этот план также может сдержать ответ Запада, если мы дадим настоящий ответ, который изменит соотношение затрат и выгоды для Кремля.

Третий сдерживавший фактор - боевой дух и желание воевать российских сил. Пока можно сказать, что у России есть план максимум, они, вероятно, попытаются продвинуться как можно глубже внутрь украинской территории с четкой стратегией прекращения войны. Это будет зависеть от степени сопротивления.

- То есть план России - полностью оккупировать Украину и сменить правительство?

- Не уверен, что цель - полностью оккупировать. Цена этого, возможно, будет слишком высокой. Но, думаю, с учетом сопротивления украинских сил они решили скорее взять Киев с целью обезглавить страну. Это может полностью поменять ситуацию.

- Допустим, Россия оккупирует Украину. Сможет ли она ее удержать или это будет как в Чечне или Афганистане?

- ВСУ, территориальная оборона, каждый житель будет сражаться за свою родину. Они будут воевать и умирать за свою страну. Российские генералы учли это. Они, наверняка, будут проводить все больше операций по подавлению сопротивления по мере продвижения вглубь страны. Они уже столкнулись с серьезным сопротивлением украинцев.

- Чем еще Запад может помочь Украине? Если оружием, то каким?

- Это сложный вопрос. С момента, когда Россия, пытаясь не допустить поставок особенно наступательного оружия Украине, официально заявила, что наши действия могут быть использованы против нас и привести к эскалации. Россия может использовать это против нас и сказать, раз вы поставляете оружие, вы тоже cоучастник боевых действий, вы теперь в состоянии войны с нами. Это очень опасная эскалация.

Судя по риторике президента Путина, который намекал на порог применения ядерного оружия, это чрезвычайно опасный момент. Это требует осмысления на Западе. Но это не значит, что мы бесполезны. Мы можем и должны помогать в области кибербезопасности, противодействии дезинформации, что также является формой ведения войны, оказывать финансовую помощь. Также чрезвычайно важно помогать жертвам войны, беженцам.

- Украина была готова к такому вторжению или к нему невозможно подготовиться?

- К такому невозможно подготовится. Я думаю, ВСУ подготовлены настолько, насколько это возможно. Они готовы биться насмерть, чего не скажешь о российской армии. Есть индикаторы низкого боевого духа, они заставляют призывников подписывать контракты на участие в боевых действиях. В какой-то степени это отчаянный шаг в условиях противостояния с более слабой, но чрезвычайно мотивированной армией.

- Какой ваш прогноз на ближайшие дни и недели?

- Думаю, в ближайшие дни мы увидим битву за Киев по мере того, как российские войска будут продвигаться с юга и с других направлений. Затем начнется второй этап, широкомасштабное вторжение, это вопрос времени. Когда будет полностью подавлены возможности украинцев отражать атаки с воздуха, когда Россия также нарушит систему командования, начнется второй этап. В течение недели будет совершенно другая военная география Украины.

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