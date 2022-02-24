Первый день вторжения России. Что происходило в Киеве

Уже после первых взрывов, которые киевляне услышали около 5 часов утра 24 февраля, пережив первый испуг от дребезжания стекол в окнах и срабатывания сигнализации автомобилей в киевских дворах, часть жителей столицы начала спешно грузить самое необходимое в автомобили и вывозить свои семьи. Уже к 6 часам утра в южной и западной части Киева образовались пробки на автодорогах. Полиция призвала тех, кто попал в аварии, оперативно оттаскивать поврежденные автомобили на обочину, чтобы освободить путь для эвакуации. Критические пробки оставались на выездах из Киева, а также на Одесской и Житомирской трассах вплоть до полудня, когда желающих выехать стало меньше.

После первого шока

Оставшиеся в городе киевляне внимательно прислушивались к официальным сообщениям и обращениям президента Зеленского и киевского мэра Виталия Кличко. Градоначальник заверил, что жизнь в столице не замирает, городской транспорт работает бесплатно для всех пассажиров, а закрываются только школы и детсады.

Перед АЗС выстроились длинные очереди

Кличко посоветовал людям, не занятым на объектах критической инфраструктуры, оставаться дома, узнать адреса ближайших бомбоубежищ, полагаться на силу украинской армии и сохранять спокойствие. С аналогичными призывами обращались президент Зеленский и депутаты Верховной рады, уверявшие, что остаются в Киеве и готовы проводить заседания.

Все политики, регулярно выходившие к прессе, заявляли о своей безоговорочной поддержке верховного главнокомандующего и руководителей Вооруженными силами Украины. В офисе президента практически беспрерывные проходили брифинги для прессы. Но после полудня журналистов попросили разъехаться по редакциям. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк аргументировал это соображениями безопасности и сообщил, что не исключает высадки российского десанта в правительственном квартале с целью свержения украинской власти.

Тревога, но не паника

В метро, ​​троллейбусах и автобусах до 12 часов дня людей было не больше и не меньше обычного рабочего дня в Киеве. Тревожность ситуации была заметна только по большим очередям к банкоматам, в аптеки и кассы супермаркетов. Однако дефицита продовольствия не ощущалось. Атмосфера в очередях была довольно спокойной и доброжелательной. Но мрачных и встревоженных лиц тоже было достаточно. Люди были вежливы друг с другом, легко соглашались на интервью, но просили не называть их имена и не размещать фото из соображений безопасности.

Перед банкоматами тоже очереди

Женщина среднего возраста, выстоявшая более двух часов в очереди в банкомат, сказала, что верит заверениям Нацбанка в удовлетворении спроса населения на наличные, но хочет снять больше денег, чтобы передать их знакомым воинам территориальной обороны. Она заверила, что не испытывала и не испытывает страха, поскольку уверена в победе Украины. "Это наша земля и мы никому ее не отдадим! Война длится уже восемь лет и это будет ее финальный этап. У меня отличные показатели стрельбы в тире и в случае необходимости я готова взять боевое оружие и защищать свой город и своих родных наряду с мужчинами", - сказала собеседница DW.

Другая пожилая женщина, стоящая в очереди в аптеку, сказала, что уже выстояла очередь в банкомат, сняла свою пенсию и теперь хочет запастись лекарствами и продуктами. "На всякий случай, вдруг все это уже не будет завтра работать, или терминалы не смогут принимать банковскую карточку", - добавила она. Женщина сказала, у нее нет цензурных слов, чтобы выразить свое отношение к президенту России Путину, назвав его "сумасшедшим". Она очень расстроена тем, что он разрушил дружественные отношения с "тремя братскими народами": украинцами, россиянами и белорусами, среди которых у нее есть родственники.

Обострение ситуации

Пауза в боевых действиях вокруг Киева завершилась после 12 часов дня. Если раньше киевляне обсуждали утренние взрывы и сообщения из других областей и городов, то теперь они слышали взрывы с западных окрестностей столицы. Позже в соцсетях и в прессе появились видео задымления Гостомеля, что в 10 километрах от Киева, где расположен аэродром КБ "Антонов". Позже появилась официальная информация о захвате аэродрома российским спецназом, вспыхнувшим бое и уничтожении прорвавшихся вражеских бойцов.

Метро в качестве бомбоубежища

Около 15 часов начали закрываться маленькие магазины, кафе и пункты обмена валют. Час спустя Нацгвардия начала перекрывать мосты через Днепр. Добраться на противоположный берег можно было только на метро. С наступлением темноты транспорта на улицах стало гораздо меньше. Людей на улицах тоже поубавилось. В сумерках стало заметно, что в жилых домах светится гораздо меньше окон. Во дворах в центре города собирались небольшие группы мужчин, которые обсуждали последние новости. Интервью давали неохотно. "Мне нужно думать, как защитить свою семью, а не интервью давать. Вы и так видите, что происходит", - сказал один из них.

Позже вечером пошли слухи о возможности ночного штурма Киева российскими войсками. Но после того, как был отвоеван аэропорт в Гостомеле, официальные лица продолжили уверять, что столица надежно защищена и никаких масштабных инцидентов не ожидается. В то же время повторяются призывы узнавать адреса бомбоубежищ, чтобы немедленно прибыть к ним в случае объявления воздушной тревоги.

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