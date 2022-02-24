"Зря Россия на нас напала". Как я в Киеве пережила начало войны

"Четверг, 24 февраля. Утром надо сесть за статью о чрезвычайном положении, у старшего сына - контрольная по физике, у младшего - праздничное представление в школьном театре. Надо встать по-раньше", - думала я, укладываясь спать накануне вечером.

Проснулась в 5 часов утра, но не из-за своих планов, а от звука мощных взрывов со стороны международного аэропорта "Борисполь". В то же время зазвонил телефон. Подруга, живущая прямо возле аэропорта, прокричала в трубку: "Нас обстреливают! Здесь взрывы, огонь. На нас напала Россия". Так, для нас, украинцев, началась война с Россией.

Сирены и пробки на дорогах

Сначала показалось, что это шутка или все еще страшный утренний сон, и мы вот-вот проснемся. Сразу после взрывов информации об обстрелах не было. Однако подтверждение о полномасштабном вторжении начали вскоре поступать одно за другим. Родители, живущие в Херсонской области у Азовского моря, позвонили и сообщили, что у них артиллерийские обстрелы. Друзья из Луганской и Харьковской областей подтвердили, что слышат взрывы. Киев быстро просыпался.

Очередь перед АЗС в Киеве 24 февраля

На правом берегу Днепра в Киеве завыли сирены, на левом - было тихо. Через час киевские улицы заполнили сотни автомобилей, пробки образовались на всех мостах с левого на правый берег. У автозаправочных станций и банкоматов выстроились очереди. Но паники не было: магазины, аптеки продолжали работать, люди ходили по городу - кто-то на работу, кто-то по делам.

"Могу записать вас на стрижку раньше, чем договаривались, где-то на 12 часов", - написала мне моя парикмахер. К тому времени я уже собрала вещи, документы, необходимый запас еды и выехала к друзьям в село на дачу недалеко от Киева, чтобы вывезти детей в безопасное место из зоны потенциальной опасности. Но разве может быть теперь безопасно где-нибудь в Украине - после атаки России по мирным украинским городам?

"А куда мне бежать? Я у себя дома"

Помня о правилах поведения во время обстрелов, которые выучила на журналистских тренингах по безопасности, я поехала по небольшим дорогам, избегая больших магистралей. Благодаря этому быстро добралась до места. А вот знакомые, пытавшиеся выехать из Киева по главным дорогам, надолго застряли в пробках. Уезжали в основном женщины с детьми. Большинство мужчин оставались в Киеве, чтобы записаться в ряды территориальной обороны.

В селе неподалеку от Киева тоже паники не было. Те же очереди у АЗС и банкоматов, в магазинах. "Хлеба, мяса и кофе уже нет. Машину с продукцией не выпустили из Киева. Терминал не работает. Расчет только наличными", - извиняясь, сказала продавщица одного из сельских магазинов. В другом магазинчике еще была последняя пачка кофе, баклажка воды и расчет терминалом. Позже все продукты подвезли.

Люди ходят по селу, не отрывая глаз от телефона. "Наша армия сбила уже семь российских самолетов. Боже, береги Украину и наших воинов. Киев обстреливают ракетами", - взволнованно говорит одна женщина другой, читая с телефона последние новости. А на мосту пенсионер как ни в чем не бывало ловит рыбу. "А куда мне бежать? Я у себя дома. Как мир мог это допустить, что мирную страну в центре Европы бомбят?", - философски размышляет мужчина, всматриваясь в поплавок, который ни разу так и не шевельнувшийся. "Война. Зря Россия на нас напала", - вздыхает старик.

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