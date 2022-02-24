Евросоюз готов к приему украинских беженцев

В связи с нападением России на Украину Еврокомиссия (ЕК) ожидает наплыва беженцев. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила в четверг, 24 февраля, в Брюсселе, что со всеми восточноевропейскими странами ЕС согласованы чрезвычайные планы на случай срочного приема беженцев из Украины. "Мы готовы принимать этих беженцев", - подчеркнула она.
Замглавы ЕК, курирующий вопросы миграции, Маргаритис Схоинас оценил возможное число беженцев из Украины в диапазоне от 20 тысяч до более одного миллиона человек. "Мы надеемся на то, что беженцев будет как можно меньше, но мы основательно подготовились", - сказала фон дер Ляйен.
Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон после визита в Польшу на этой неделе сообщила, что Польша готова к приему беженцев из Украины. Варшава пообещала предоставить беженцам из соседней Украины приюты и медицинскую помощь. Польша имеет границу с Украиной протяженностью в 500 километров.
Восемь стран ЕС предложили помощь Украине
Правозащитная организация Pro Asyl призвала Германию и восточноевропейские страны к приему беженцев из Украины. В 2015 году, во время массового притока беженцев с Ближнего Востока, Польша, Венгрия и другие государства Восточной Европы негативно отнеслись к приему мигрантов.
Между тем восемь стран Евросоюза предложили Украине помощь в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Словения, Румыния, Франция, Ирландия, Австрия, Испания, Швеция и Хорватия выразили готовность поставлять Украине медицинское оборудование, комплекты первой медицинской помощи, генераторы, водяные насосы и противопожарное оборудование, сообщили источники в ЕК 24 февраля.
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Автор: Марина Барановская