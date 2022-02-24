Владимир Кличко: Война в Украине может охватить всю Европу

Многократный чемпион мира по боксу, олимпийский чемпион Владимир Кличко обратился к Германии и Европе с призывом оказать поддержку Украине, подвергшейся полномасштабной военной агрессии со стороны России. В открытом письме, опубликованном 24 февраля на сайте еженедельника Die Zeit, Кличко заявил, что война в Украине означает войну во всей Европе.
"Путин хочет бросить вызов геополитическому балансу во всей Европе, он мечтает стать защитником славянских народов, где бы они ни жили, и он хочет восстановить павшую империю, с гибелью которой он так и не смирился. Он смотрит на наш континент через искажающие очки, очки воображаемого "славного прошлого". Однако эта мания величия имеет вполне реальные последствия. Европейский образ жизни находится под угрозой, свобода народов принимать самостоятельные решения - под угрозой, как и демократия", - пишет Владимир Кличко.
Мировые демократии должны задуматься о смене власти в Москве
Народ Украины выбрал демократию, но демократия - это хрупкий режим, она не может защитить себя сама, ей нужна воля граждан, подчеркнул Владимир Кличко. "Мы будем защищаться всеми силами и бороться за свободу и демократию. Вы в Германии тоже можете действовать", - говорится в письме украинского чемпиона мира.
Владимир Кличко призвал жителей ФРГ к решительным действиям: "Вы можете что-то сделать, мобилизовавшись и организовав огромную демонстрацию по всей Германии. Сделайте так, чтобы ваш голос был услышан. <…> Скажите, что солидарность - это хорошо, но поддержка - лучше. Скажите, что марш империализма должен быть остановлен сейчас. Потому что чья очередь наступит после Украины?"
Кличко подчеркнул, что война России против Украины - это не только результат безумия одного человека, но и плоды многолетней слабости западных демократий. "Наши правительства должны говорить четко и ясно. Если Путин действительно реализует свой план по смене режима в Киеве, то демократические страны всего мира должны уже сейчас задуматься о смене режима в Москве. Пока не стало слишком поздно", - констатировал Владимир Кличко.
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Автор: Марина Барановская