Комиссар ООН по правам человека призвала прекратить насилие в Украине

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала незамедлительно прекратить насилие в Украине. Вызывающее обеспокоенность нападение России на Украину поставило под угрозу бессчетные человеческие жизни, заявила она в четверг, 24 февраля, в Женеве.

В связи с военными ударами по таким крупным городам Украины, как Киев, Харьков и Одесса, Бачелет потребовала любой ценой избегать применения взрывчатых боеприпасов в населенных районах и призвала враждующие стороны защищать гражданское население и соблюдать нормы международного права. Она сообщила, что наблюдательная миссия ООН продолжит работу в Украине и подготовит доклад о ситуации с правами человека в этой стране.

США готовят проект резолюции ООН против России

Между тем США готовят проект резолюции ООН с осуждением действий России в Украине. Этот документ будет поставлен на голосование на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН, запланированном на пятницу, 25 февраля, сообщили дипломатические источники.

По их сведениям, резолюция самым решительным образом осудит российскую агрессию, выразит поддержку территориальной целостности, независимости и единству Украины и потребует от России незамедлительного вывода войск с украинской территории.

Поскольку Россия как один из пяти постоянных членов Совбеза ООН обладает правом вето, очевидно, что эта резолюция принята не будет. В то же время США и их западные союзники надеются при голосовании изолировать Россию. Это произойдет в том случае, если западные члены Совбеза выскажутся в поддержку резолюции, а Китай воздержится. Китай в последнее время проявлял в ООН сдержанность при защите своего партнера - России, отмечает агентство dpa.

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