Деньги пахнут! Как бизнес и спорт в ЕС отказываются от финансирования из РФ

Деньги все же пахнут, и получать их от России после ее нападения на Украину неприлично. Так решил целый ряд обладателей высоких должностей в российских компаниях или спонсорских контрактов с "Газпромом". И в первый же день войны посыпались отставки и отказы от сотрудничества со страной-агрессором.

Бывшие премьер-министры отказываются от хлебных мест в России

От поста в совете директоров РЖД отказался экс-канцлер Австрии и бывший глава австрийских железных дорог социал-демократ Кристиан Керн (Christian Kern). Он объяснил это тем, что компания стала частью военной логистики. "Я мысленно с жертвами этой бессмысленной агрессии", - заявил он газете Der Standard.

В 2017 году Кристиан Керн проиграл выборы и поrкинул пост канцлера Австрии

Из состава наблюдательного совета Сбербанка "немедленно", как он подчеркнул, вышел бывший премьер-министр Финляндии либерал Эско Ахо. Этот орган корпоративного управления крупнейшего российского финансового института покинули также специалисты по аудиту и устойчивому развитию британка Надя Уэллс и американка Натали Брагински-Мунье, вошедшая в состав наблюдательного совета всего год назад. В результате в нем не осталось больше иностранных независимых директоров.

Бывший премьер-министр Италии и лидер итальянских социал-демократов, а ныне сенатор Марио Ренци сложил с себя полномочия члена совета директоров российской каршеринговой компании Delimobil Holding. Он занял этот пост в августе прошлого года в ходе подготовки отложенного впоследствии из-за неблагоприятных рыночных обстоятельств выхода компании на биржу (IPO).

Почетный консул РФ больше не может оправдывать действия Путина

В этот список можно включить также немецкого социал-демократа Хайно Визе (Heino Wiese), который в прошлом возглавлял избирательные кампании бывшего премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония, а затем канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder).

В земле Нижняя Саксония находится крупнейшее в ЕС газохранилище Rehden, принадлежащее "Газпрому"

Уйдя из политики в бизнес и создав консалтинговую компанию, Визе стал почетным (нештатным) консулом РФ в нижнесаксонской столице Ганновере. Такая форма представительства интересов иностранного государства за денежное вознаграждение широко распространена и служит, прежде всего, развитию сотрудничества с местными деловыми кругами.

24 февраля Хайно Визе подал в отставку с этой должности, объяснив свой шаг в письменном заявлении так: "Если до вчерашнего дня я в целом с пониманием относился к действиям российского президента, то сегодняшние шаги я уже не могу больше оправдывать с чистой совестью".

Фигура Визе привлекла повышенное внимание после того, как в середине февраля стало известно об его участии вместе с Герхардом Шрёдером и рядом других видных деятелей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в обеде с высокопоставленным представителем нового правительства Германии. Эта встреча была воспринята немецкими СМИ как попытка пророссийского лобби в СДПГ повлиять на политику социал-демократического канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении России и Украины.

Футбольный клуб "Шальке 04" избавился от логотипа Gazprom

В тот же день в ближайшем окружении Герхарда Шрёдера произошла еще одна отставка (сам экс-канцлер ФРГ от своих постов в "Газпроме" и "Роснефти" не отказывается, хотя призвал Россию прекратить войну против Украины). Полномочия члена наблюдательного совета немецкого футбольного клуба "Шальке 04" (Schalke 04) сложил с себя Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, оператора замороженного газопровода "Северныйпоток-2". Шрёдер возглавляет совет директоров этой стопроцентной швейцарской дочки "Газпрома".

Отставке Варнига предшествовало его включение в санкционный список США, расширенный после признания Россией "ДНР" и "ЛНР". Фанатские объединения не раз выражали неудовольствие присутствием в руководстве клуба бывшего агента восточногерманской спецслужбы "штази" и личного друга российского президента Владимира Путина. Он получил эту должность, поскольку "Газпром" является генеральным спонсором "Шальке", что тоже вызывало нарастающее неприятие в рядах болельщиков.

Спонсорский контракт "Шальке" с "Газпромом" был подписан в конце 2006 года при содействии Путина

После нападения России на Украину руководство клуба приняло решение немедленно убрать с игровой формы логотип Gazprom и заменить его на Schalke 04. Пока неясно, означает ли этот шаг разрыв действующего с 2007 года контракта со спонсором, в деньгах которого клуб явно нуждается: в прошлом сезоне он не удержался в первой бундеслиге и теперь вынужден играть во второй.

"Спустя 15 лет деньги все-таки начали пахнуть" – так прокомментировало принятое решение онлайн-издание газеты Welt. Оно пишет, что это "очень сильный сигнал", особенно если учесть, что ни один клуб второй бундеслиги даже близко не получает те 9 млн евро, которые платит ему российский спонсор, а "Шальке" к тому же переживает крайне трудный период в своей истории.

Парк развлечений Europapark не будет рекламировать "Северный поток-2"

В первый же день войны сотрудничество с "Газпромом", начавшееся в 2009 году, приостановил парк развлечений Europapark в городе Русте на юго-западе ФРГ вблизи французской и швейцарской границ. Он откроется для посетителей после зимнего перерыва в конце марта. Газпромовская дочка Nord Stream 2 AG спонсирует американские горки Blue Fire.

Аттракцион Blue Fire в парке развлечений Europapark больше не будет рекламировать "Северный поток-2"

Зал ожидания этого аттракциона, где рассказывается о подводном мире Балтийского моря, по дну которого из России и Германии проложен замороженный теперь газопровод "Северный поток-2", переименован из „Nord Stream 2 Dome" в „Blue Fire Dome", сообщают местные СМИ.

От спонсорских денег "Газпрома" готов, похоже, отказаться и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во всяком случае 25 февраля его руководство на внеочередном заседании приняло решение перенести из Санкт-Петербурга в Париж финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов, который должен был состояться 28 мая на стадионе "Газпром Арена".

Под вопросом может оказаться и проведение в Сочи 23-25 сентября российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула 1". Немецкий автогонщик Себастьян Феттель (SebastianVettel), четырехкратный чемпион мира, заявил 24 февраля, что шокирован "чудовищным" нападением на Украину и в этих условиях считает неправильным участвовать в соревнованиях в России, у которой "очень странное и сумасшедшее руководство". Феттель намерен обсудить эту проблему с коллегами по профсоюзу автогонщиков GPDA. Его уже поддержал чемпион мира 2021 года из Нидерландов Макс Ферстаппен: "Неправильно ехать в страну, которая находится в состоянии войны".

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