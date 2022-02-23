 Деньги пахнут! Как бизнес и спорт в ЕС отказываются от финансирования из РФ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 25.02.2022

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Экономика

Деньги пахнут! Как бизнес и спорт в ЕС отказываются от финансирования из РФ

Репутация все же важнее: европейцы в ответ на агрессию России против Украины покидают хлебные месте в российских компаниях и стыдятся рекламировать "Газпром" как спонсора.

Футболист Schalke 04 лежит на фоне логотипа Gazprom

Миллионы "Газпрома" не предотвратили реакцию клуба "Шальке 04" и УЕФА на агрессию РФ против Украины

Деньги все же пахнут, и получать их от России после ее нападения на Украину неприлично. Так решил целый ряд обладателей высоких должностей в российских компаниях или спонсорских контрактов с "Газпромом". И в первый же день войны посыпались отставки и отказы от сотрудничества со страной-агрессором.

Бывшие премьер-министры отказываются от хлебных мест в России

От поста в совете директоров РЖД отказался экс-канцлер Австрии и бывший глава австрийских железных дорог социал-демократ Кристиан Керн (Christian Kern). Он объяснил это тем, что компания стала частью военной логистики. "Я мысленно с жертвами этой бессмысленной агрессии", - заявил он газете Der Standard.  

В 2017 году Кристиан Керн проиграл выборы в Австрии

В 2017 году Кристиан Керн проиграл выборы и поrкинул пост канцлера Австрии

Из состава наблюдательного совета Сбербанка "немедленно", как он подчеркнул, вышел бывший премьер-министр Финляндии либерал Эско Ахо. Этот орган корпоративного управления крупнейшего российского финансового института покинули также специалисты по аудиту и устойчивому развитию британка Надя Уэллс и американка Натали Брагински-Мунье, вошедшая в состав наблюдательного совета всего год назад. В результате в нем не осталось больше иностранных независимых директоров. 

Бывший премьер-министр Италии и лидер итальянских социал-демократов, а ныне сенатор Марио Ренци сложил с себя полномочия члена совета директоров российской каршеринговой компании Delimobil Holding. Он занял этот пост в августе прошлого года в ходе подготовки отложенного впоследствии из-за неблагоприятных рыночных обстоятельств выхода компании на биржу (IPO). 

Почетный консул РФ больше не может оправдывать действия Путина

В этот список можно включить также немецкого социал-демократа Хайно Визе (Heino Wiese), который в прошлом возглавлял избирательные кампании бывшего премьер-министра федеральной земли Нижняя Саксония, а затем канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder).

В земле Нижняя Саксония находится крупнейшее в ЕС газохранилище Rehden, принадлежащее Газпрому

В земле Нижняя Саксония находится крупнейшее в ЕС газохранилище Rehden, принадлежащее "Газпрому"

Уйдя из политики в бизнес и создав консалтинговую компанию, Визе стал почетным (нештатным) консулом РФ в нижнесаксонской столице Ганновере. Такая форма представительства интересов иностранного государства за денежное вознаграждение широко распространена и служит, прежде всего, развитию сотрудничества с местными деловыми кругами.

24 февраля Хайно Визе подал в отставку с этой должности, объяснив свой шаг в письменном заявлении так: "Если до вчерашнего дня я в целом с пониманием относился к действиям российского президента, то сегодняшние шаги я уже не могу больше оправдывать с чистой совестью".

Фигура Визе привлекла повышенное внимание после того, как в середине февраля стало известно об его участии вместе с Герхардом Шрёдером и рядом других видных деятелей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в обеде с высокопоставленным представителем нового правительства Германии. Эта встреча была воспринята немецкими СМИ как попытка пророссийского лобби в СДПГ повлиять на политику социал-демократического канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) в отношении России и Украины.

Футбольный клуб "Шальке 04" избавился от логотипа Gazprom

В тот же день в ближайшем окружении Герхарда Шрёдера произошла еще одна отставка (сам экс-канцлер ФРГ от своих постов в "Газпроме" и "Роснефти" не отказывается, хотя призвал Россию прекратить войну против Украины). Полномочия члена наблюдательного совета немецкого футбольного клуба "Шальке 04" (Schalke 04) сложил с себя Маттиас Варниг (Matthias Warnig) - исполнительный директор компании Nord Stream 2 AG, оператора замороженного газопровода "Северныйпоток-2". Шрёдер возглавляет совет директоров этой стопроцентной швейцарской дочки "Газпрома".

Отставке Варнига предшествовало его включение в санкционный список США, расширенный после признания Россией "ДНР" и "ЛНР". Фанатские объединения не раз выражали неудовольствие присутствием в руководстве клуба бывшего агента восточногерманской спецслужбы "штази" и личного друга российского президента Владимира Путина. Он получил эту должность, поскольку "Газпром" является генеральным спонсором "Шальке", что тоже вызывало нарастающее неприятие в рядах болельщиков.

Владимир Путин после подписания спонсорского контракта между Шальке 04 и Газпромом в 2006 году

Спонсорский контракт "Шальке" с "Газпромом" был подписан в конце 2006 года при содействии Путина

После нападения России на Украину руководство клуба приняло решение немедленно убрать с игровой формы логотип Gazprom и заменить его на Schalke 04. Пока неясно, означает ли этот шаг разрыв действующего с 2007 года контракта со спонсором, в деньгах которого клуб явно нуждается: в прошлом сезоне он не удержался в первой бундеслиге и теперь вынужден играть во второй.

"Спустя 15 лет деньги все-таки начали пахнуть" – так прокомментировало принятое решение онлайн-издание газеты Welt. Оно пишет, что это "очень сильный сигнал", особенно если учесть, что ни один клуб второй бундеслиги даже близко не получает те 9 млн евро, которые платит ему российский спонсор, а "Шальке" к тому же переживает крайне трудный период в своей истории.

Парк развлечений Europapark не будет рекламировать "Северный поток-2"

В первый же день войны сотрудничество с "Газпромом", начавшееся в 2009 году, приостановил парк развлечений Europapark в городе Русте на юго-западе ФРГ вблизи французской и швейцарской границ. Он откроется для посетителей после зимнего перерыва в конце марта. Газпромовская дочка Nord Stream 2 AG спонсирует американские горки Blue Fire.

Аттракцион Blue Fire в парке развлечений Europapark

Аттракцион Blue Fire в парке развлечений Europapark больше не будет рекламировать "Северный поток-2"

Зал ожидания этого аттракциона, где рассказывается о подводном мире Балтийского моря, по дну которого из России и Германии проложен замороженный теперь газопровод "Северный поток-2", переименован из „Nord Stream 2 Dome" в „Blue Fire Dome", сообщают местные СМИ.

От спонсорских денег "Газпрома" готов, похоже, отказаться и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Во всяком случае 25 февраля его руководство на внеочередном заседании приняло решение перенести из Санкт-Петербурга в Париж финальный матч розыгрыша Лиги чемпионов, который должен был состояться 28 мая на стадионе "Газпром Арена".

Под вопросом может оказаться и проведение в Сочи 23-25 сентября российского этапа чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула 1". Немецкий автогонщик Себастьян Феттель (SebastianVettel), четырехкратный чемпион мира, заявил 24 февраля, что шокирован "чудовищным" нападением на Украину и в этих условиях считает неправильным участвовать в соревнованиях в России, у которой "очень странное и сумасшедшее руководство". Феттель намерен обсудить эту проблему с коллегами по профсоюзу автогонщиков GPDA. Его уже поддержал чемпион мира 2021 года из Нидерландов Макс Ферстаппен: "Неправильно ехать в страну, которая находится в состоянии войны". 

Смотрите также:

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


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