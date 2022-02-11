 ″Шрёдер вредит своей стране″. СМИ ФРГ о социал-демократах - лоббистах России | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.02.2022

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Германия

"Шрёдер вредит своей стране". СМИ ФРГ о социал-демократах - лоббистах России

Немецкие журналисты жестко критикуют активную пророссийскую деятельность бывшего канцлера Германии и расследуют обширные связи его однопартийцев с "Газпромом" и Кремлем.

Бывший председатель СДПГ Герхард Шрёдер выступает на съезде партии в 2017 году

Бывший председатель СДПГ Герхард Шрёдер выступает на съезде партии в 2017 году

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) стал в последние дни одной из центральных фигур в СМИ Германии. Комментаторы и журналисты-расследователи сосредоточились на двух основных вопросах.

Во-первых: как оценивать лоббистскую деятельность в пользу России немецкого друга Владимира Путина, получившего в момент резкого обострения ситуации вокруг Украины предложение занять уже четвертый высокий пост в структурах российских госкомпаний "Газпром" и "Роснефть"?

Во-вторых: в какой мере Шрёдер вместе с давними товарищами по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) влияет на политику в отношении России и Украины нынешнего правительства Германии под руководством канцлера-однопартийца Олафа Шольца (Olaf Scholz)?

Бывший канцлер ФРГ "потерял всякие приличия" и "стал обузой"

На первый вопрос СМИ отвечают весьма единодушно. Имеющий немалые заслуги перед Германией бывший канцлер на пенсии "потерял всякие приличия", считает автор комментария первого канала немецкого телевидения ARD: "В случае со Шрёдером речь давно уже идет не о газе. Речь идет о бабле".

Российский президент деклассировал своего немецкого друга до "получателя зарплаты и приказов", указывает комментатор, а затем цитирует "критика российского режима Алексея Навального", назвавшего Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина".

Москва, июнь 2018 года. Шрёдер и Путин на открытии чемпионата мира по футболу

Москва, июнь 2018 года. Шрёдер и Путин на открытии чемпионата мира по футболу

Журналист напоминает высказывания экс-канцлера, что Путин уж точно никак не связан с отравлением Навального, что маневры НАТО угрожают России, что Украина бряцает оружием, и приходит к следующему выводу: "Бывшие канцлеры тоже имеют право говорить глупости и высказывать какое бы то ни было собственное мнение. Но они также морально обязаны не наносить умышленно вред действующему канцлеру и своей стране. Шрёдера подобные ценности мало волнуют ".

К такому же выводу приходит и газета Süddeutsche Zeitung: "Бывший глава правительства – лучший человек Владимира Путина в Германии. Вредит ли он в этой роли своим преемникам и своей стране – в таких категориях он, по-видимому, и не думает".

"В конфликте между Россией и Украиной экс-канцлер Шрёдер становится обузой для германской внешней политики и для своей прежней партии. У него четкие цели, но на этот раз не в интересах страны, а в своих собственных", - указывает, в свою очередь, еженедельник Der Spiegel и задается вопросом: "Дойдет ли дело до разрыва с СДПГ?". 

Город Ганновер превратился в центр пророссийского лобби

Но тут все уже намного сложнее. Шрёдер далеко не единственный видный социал-демократ, активно лоббирующий в Германии интересы "Газпрома" и в более широком плане – России, Кремля. В этом убеждается растущее число немецких редакций СМИ, все более внимательно присматривающихся теперь к многочисленным связям функционеров СДПГ с Москвой. 

Герхард Шрёдер на фоне эмблемы футбольного клуба Ганновер 96

В 2016-19 годах Шрёдер возглавлял наблюдательный совет футбольного клуба "Ганновер 96"

Еще в конце января о "целых группах внутри партии, проводящих собственную политику в отношении России", написал портал телеканала n-tv. В статье, в частности, указывалось, что одним из центров таких связей является федеральная земля Нижняя Саксония и ее столица Ганновер. Это город, в котором Шрёдер делал партийную карьеру, трижды избирался земельным премьер-министром и где по-прежнему имеет основное место жительства.

Если в n-tv изучением связей ганноверских и других социал-демократов с Россией занимался один журналист, то редакция еженедельника Die Zeit поручила журналистское расследование 11 сотрудникам, а в журнале Der Spiegel материал собирала команда из 10 журналистов.

Расследование Die Zeit о том, как "Германию сделали уязвимой для шантажа"

Публикация в Die Zeit рассказывает "о том, как целая сеть социал-демократических политиков позволила Путина и природному газу совратить себя и тем самым сделала Германию уязвимой для шантажа". Таков подзаголовок статьи. В ней подробно прослеживается роль различных функционеров СДПГ в продвижении интересов "Газпрома" в Германии.

Август 2021 года. Герхард Шрёдер шутит с премьер-министром Мекленбурга-Передней Померании Мануэлой Швезиг

Август 2021 года. Герхард Шрёдер шутит с Мануэлой Швезиг

Тут и сам Герхард Шрёдер, занявшийся строительством "Северного потока" в 2005 году, и другой бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разрешивший в 2014 году в качестве министра экономики и энергетики передачу "Газпрому" крупнейшего в ФРГ газохранилища Rehden, и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), под эгидой которой в 2021 году был создан фонд, призванный помочь завершить строительство "Северного потока-2" в условиях санкций США.

Упоминается также целый ряд менее известных фигур, уходивших с партийных или государственных постов в немецкие энергокомпании, сотрудничающие с "Газпромом". Подробно описан к тому же самый свежий эпизод с попыткой "Газпрома" назначить в свою новую фирму Gas for Europe в Мекленбурге-Передняя Померания недавнего дипломата и бывшего сотрудника ведомства федерального канцлера при Шрёдере. 

Когда журналисты Die Zeit готовили свою статью, они еще не знали о встрече, о которой стало известно лишь в день публикации, 10 февраля, после запроса одного из депутатов бундестага оппозиционной партии ХДС. Он потребовал сообщить, кто из представителей нового правительства, включая заместителей министров и политиков аналогичного уровня, встречался в последнее время со Шрёдером.

Три бывших председателя СДПГ и почетный консул РФ дают советы

После этого социал-демократическому госсекретарю парламента при МВД ФРГ Йоханну Затхоффу (Johann Saathoff) пришлось сообщить, что 5 января он встретился в Ганновере с бывшим канцлером на обеде якобы по своей инициативе, чтобы поговорить с ним о "ситуации с гражданским обществом в России". Дело в том, что до перехода в МВД Затхофф работал в МИД ФРГ и был там координатором по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства".

Съезд СДПГ в 2002 году, Олаф Шольц и Герхард Шрёдер

Съезд СДПГ в 2002 году, Нынешний канцлер Олаф Шольц был при Шрёдере генеральным секретарем

Эта новость вызвала бурную реакцию в немецких СМИ, причину которой газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, называющая Шрёдера "центром российской сети влияния в Германии", объясняет так: "СДПГ в последние дни настаивала на том, что экс-канцлер, который был и председателем СДПГ, больше никак не связан с партией и ее политикой в отношении России". Факт встречи с высокопоставленным представителем нового правительства "порождает сомнения в том, в какой мере СДПГ освободилась от влияния бывшего канцлера и нынешнего лоббиста России".   

Тем более, что в этой встрече участвовали еще два бывших председателя СДПГ - Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), с 2014 года - председатель Германо-российского форума, и Мартин Шульц (Martin Schulz), возглавляющий ныне близкий к СДПГ Фонд имени Эберта.

Еще одним участником встречи был почетный консул России в Ганновере социал-демократ Хайно Визе (Heino Wiese), которого Frankfurter Allgemeine Zeitung характеризует следующим образом: "Раньше он организовывал избирательные кампании Шрёдера и владеет фирмой, помогающей устанавливать контакты с Россией. Визе положительно отзывался о хозяине Кремля и о российской политике в Сирии".

Оппозиция требует: "Олаф Шольц должен отмежеваться"

Сообщение о состоявшейся встрече управляющий делами оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) в интервью интернет-порталу Der Spiegel прокомментировал так: "Если Герхард Шрёдер консультирует федеральное правительство непосредственно перед первыми визитами его представителей в Киев и Москву, то это фатальный сигнал. Возникает впечатление, что Шрёдер в российском вопросе выступает от имени довольно значительной части партии и в существенной мере влияет на нее".

Оппозиционный политик потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца наконец-то "сделать выводы из этого непристойного слияния политики и лоббизма и четко отмежеваться от него".

Смотрите также:

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Путин и Шрёдер начинают вместе рулить

    Когда именно зародилась личная дружба Герхарда Шрёдера и Владимира Путина, сказать трудно. А вот их "энергетическое сотрудничество" началось у всех на глазах 11 апреля 2005 года на Ганноверской промышленной ярмарке. Там канцлер ФРГ и президент России не только вместе сели за руль трактора. В их присутствии и при их поддержке "Газпром" и BASF дали старт проекту трубопровода "Северный поток".

  • Шрёдер и Путин на праздновании 750-летия Калининграда 3 июля 2005 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Пост канцлера или пост в "Газпроме"?

    Три месяца спустя, 3 июля, Шрёдер участвует в праздновании 750-летия Калининграда. Он уже запустил в Германии весьма спорную процедуру досрочных выборов и вскоре будет знать, останется ли он канцлером ФРГ еще на четыре года. Интересно, обсуждался ли за кофе вопрос о том, кто займет высший пост в создаваемой под "Северный поток" в Швейцарии компании-оператора Nord Stream?

  • Подписание официального соглашения о Северном потоке 8 сентября2005 года в Берлине

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Подписание за десять дней до выборов

    Еще через два месяца, 8 сентября, оба лидера присутствуют в Берлине на торжественном подписании официального соглашения о "Северном потоке". Это происходит ровно за десять дней до досрочных парламентских выборов, в ходе которых Шрёдер теряет власть: канцлером ФРГ становится Ангела Меркель.

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Газпрома

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новый сотрудник "Газпрома"

    Спустя еще три месяца, 9 декабря 2005 года, глава "Газпрома" Алексей Миллер объявляет, что Герхард Шрёдер возглавит комитет акционеров компании, которую со временем переименуют в Nord Stream. Его зарплата составит 250 000 евро в год. Весной 2006 года бывший канцлер через суд запретит обвинять его в Германии в том, что он "дал контракт" фирме, в которую вскоре перешел работать.

  • Герхард Шрёдер вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером на компрессорной станции Портовая 6 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Вовсе не свадебный генерал

    На новой работе у Герхарда Шрёдера не только представительские функции - как, например, 6 сентября 2011 года во время посещения вместе с Владимиром Путиным и Алексеем Миллером компрессорной станции "Портовая" под Выборгом, где начинается "Северный поток". Считается, что экс-канцлер очень помог при получении необходимых разрешений на газопровод в странах ЕС, в частности, в Скандинавии.

  • Владимир Путин при подписании соглашения о Южном потоке 16 сентября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Агитация за "Южный поток"

    На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.

  • Символический пуск Северного потока 8 ноября 2011 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    "Северный поток": дело сделано

    8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".

  • Герхард Шрёдер 1 октября 2014 года на форуме День России в Ростоке

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Новая задача: борьба с санкциями

    С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.

  • Карикатура на Путина и Шрёдера

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Непоколебимая дружба

    Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.

  • Герхард Шрёдер и Владимир Путин нра ВЭФ 4 сентября 2015 года

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Тайное назначение в Nord Stream 2

    4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.

  • Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Командировка в Париж

    В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".

  • Герхард Шрёдер на фоне логотипа Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Карьера в "Роснефти"

    В 2017 году Герхард Шрёдер совершает новый рывок в своей карьере менеджера. 29 сентября, оставаясь на двух должностях в структурах "Газпрома", он одновременно становится председателем совета директоров "Роснефти", хотя это и ведет к конфликту интересов. Ведь обе компании конкурируют друг с другом в нефтяном и газовом бизнесе. В то же время обе контролируются государством и тем самым Кремлем.

  • Акция протеста в Берлине против назначения Герхарда Шрёдера в Роснефти

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Акция протеста в Берлине

    За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".

  • Карикатура Сергея Ёлкина: Шрёдер прыгает в бассейн с нефтью

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Прыжок в большую нефть

    А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).

  • Герхард Шрёденр обнимает Владимира Путина

    Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России

    Украина требует санкций против Шрёдера

    18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков

    Автор: Андрей Гурков


Смотреть видео 02:48

Как экс-канцлер ФРГ лоббирует интересы "Газпрома" в Германии

 

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