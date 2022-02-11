"Шрёдер вредит своей стране". СМИ ФРГ о социал-демократах - лоббистах России

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Немецкие журналисты жестко критикуют активную пророссийскую деятельность бывшего канцлера Германии и расследуют обширные связи его однопартийцев с "Газпромом" и Кремлем.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) стал в последние дни одной из центральных фигур в СМИ Германии. Комментаторы и журналисты-расследователи сосредоточились на двух основных вопросах.
Во-первых: как оценивать лоббистскую деятельность в пользу России немецкого друга Владимира Путина, получившего в момент резкого обострения ситуации вокруг Украины предложение занять уже четвертый высокий пост в структурах российских госкомпаний "Газпром" и "Роснефть"?
Во-вторых: в какой мере Шрёдер вместе с давними товарищами по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) влияет на политику в отношении России и Украины нынешнего правительства Германии под руководством канцлера-однопартийца Олафа Шольца (Olaf Scholz)?
На первый вопрос СМИ отвечают весьма единодушно. Имеющий немалые заслуги перед Германией бывший канцлер на пенсии "потерял всякие приличия", считает автор комментария первого канала немецкого телевидения ARD: "В случае со Шрёдером речь давно уже идет не о газе. Речь идет о бабле".
Российский президент деклассировал своего немецкого друга до "получателя зарплаты и приказов", указывает комментатор, а затем цитирует "критика российского режима Алексея Навального", назвавшего Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина".
Журналист напоминает высказывания экс-канцлера, что Путин уж точно никак не связан с отравлением Навального, что маневры НАТО угрожают России, что Украина бряцает оружием, и приходит к следующему выводу: "Бывшие канцлеры тоже имеют право говорить глупости и высказывать какое бы то ни было собственное мнение. Но они также морально обязаны не наносить умышленно вред действующему канцлеру и своей стране. Шрёдера подобные ценности мало волнуют ".
К такому же выводу приходит и газета Süddeutsche Zeitung: "Бывший глава правительства – лучший человек Владимира Путина в Германии. Вредит ли он в этой роли своим преемникам и своей стране – в таких категориях он, по-видимому, и не думает".
"В конфликте между Россией и Украиной экс-канцлер Шрёдер становится обузой для германской внешней политики и для своей прежней партии. У него четкие цели, но на этот раз не в интересах страны, а в своих собственных", - указывает, в свою очередь, еженедельник Der Spiegel и задается вопросом: "Дойдет ли дело до разрыва с СДПГ?".
Но тут все уже намного сложнее. Шрёдер далеко не единственный видный социал-демократ, активно лоббирующий в Германии интересы "Газпрома" и в более широком плане – России, Кремля. В этом убеждается растущее число немецких редакций СМИ, все более внимательно присматривающихся теперь к многочисленным связям функционеров СДПГ с Москвой.
Еще в конце января о "целых группах внутри партии, проводящих собственную политику в отношении России", написал портал телеканала n-tv. В статье, в частности, указывалось, что одним из центров таких связей является федеральная земля Нижняя Саксония и ее столица Ганновер. Это город, в котором Шрёдер делал партийную карьеру, трижды избирался земельным премьер-министром и где по-прежнему имеет основное место жительства.
Если в n-tv изучением связей ганноверских и других социал-демократов с Россией занимался один журналист, то редакция еженедельника Die Zeit поручила журналистское расследование 11 сотрудникам, а в журнале Der Spiegel материал собирала команда из 10 журналистов.
Публикация в Die Zeit рассказывает "о том, как целая сеть социал-демократических политиков позволила Путина и природному газу совратить себя и тем самым сделала Германию уязвимой для шантажа". Таков подзаголовок статьи. В ней подробно прослеживается роль различных функционеров СДПГ в продвижении интересов "Газпрома" в Германии.
Тут и сам Герхард Шрёдер, занявшийся строительством "Северного потока" в 2005 году, и другой бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разрешивший в 2014 году в качестве министра экономики и энергетики передачу "Газпрому" крупнейшего в ФРГ газохранилища Rehden, и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), под эгидой которой в 2021 году был создан фонд, призванный помочь завершить строительство "Северного потока-2" в условиях санкций США.
Упоминается также целый ряд менее известных фигур, уходивших с партийных или государственных постов в немецкие энергокомпании, сотрудничающие с "Газпромом". Подробно описан к тому же самый свежий эпизод с попыткой "Газпрома" назначить в свою новую фирму Gas for Europe в Мекленбурге-Передняя Померания недавнего дипломата и бывшего сотрудника ведомства федерального канцлера при Шрёдере.
Когда журналисты Die Zeit готовили свою статью, они еще не знали о встрече, о которой стало известно лишь в день публикации, 10 февраля, после запроса одного из депутатов бундестага оппозиционной партии ХДС. Он потребовал сообщить, кто из представителей нового правительства, включая заместителей министров и политиков аналогичного уровня, встречался в последнее время со Шрёдером.
После этого социал-демократическому госсекретарю парламента при МВД ФРГ Йоханну Затхоффу (Johann Saathoff) пришлось сообщить, что 5 января он встретился в Ганновере с бывшим канцлером на обеде якобы по своей инициативе, чтобы поговорить с ним о "ситуации с гражданским обществом в России". Дело в том, что до перехода в МВД Затхофф работал в МИД ФРГ и был там координатором по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства".
Эта новость вызвала бурную реакцию в немецких СМИ, причину которой газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, называющая Шрёдера "центром российской сети влияния в Германии", объясняет так: "СДПГ в последние дни настаивала на том, что экс-канцлер, который был и председателем СДПГ, больше никак не связан с партией и ее политикой в отношении России". Факт встречи с высокопоставленным представителем нового правительства "порождает сомнения в том, в какой мере СДПГ освободилась от влияния бывшего канцлера и нынешнего лоббиста России".
Тем более, что в этой встрече участвовали еще два бывших председателя СДПГ - Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), с 2014 года - председатель Германо-российского форума, и Мартин Шульц (Martin Schulz), возглавляющий ныне близкий к СДПГ Фонд имени Эберта.
Еще одним участником встречи был почетный консул России в Ганновере социал-демократ Хайно Визе (Heino Wiese), которого Frankfurter Allgemeine Zeitung характеризует следующим образом: "Раньше он организовывал избирательные кампании Шрёдера и владеет фирмой, помогающей устанавливать контакты с Россией. Визе положительно отзывался о хозяине Кремля и о российской политике в Сирии".
Сообщение о состоявшейся встрече управляющий делами оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) в интервью интернет-порталу Der Spiegel прокомментировал так: "Если Герхард Шрёдер консультирует федеральное правительство непосредственно перед первыми визитами его представителей в Киев и Москву, то это фатальный сигнал. Возникает впечатление, что Шрёдер в российском вопросе выступает от имени довольно значительной части партии и в существенной мере влияет на нее".
Оппозиционный политик потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца наконец-то "сделать выводы из этого непристойного слияния политики и лоббизма и четко отмежеваться от него".
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