"Шрёдер вредит своей стране". СМИ ФРГ о социал-демократах - лоббистах России

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) стал в последние дни одной из центральных фигур в СМИ Германии. Комментаторы и журналисты-расследователи сосредоточились на двух основных вопросах.

Во-первых: как оценивать лоббистскую деятельность в пользу России немецкого друга Владимира Путина, получившего в момент резкого обострения ситуации вокруг Украины предложение занять уже четвертый высокий пост в структурах российских госкомпаний "Газпром" и "Роснефть"?

Во-вторых: в какой мере Шрёдер вместе с давними товарищами по Социал-демократической партии Германии (СДПГ) влияет на политику в отношении России и Украины нынешнего правительства Германии под руководством канцлера-однопартийца Олафа Шольца (Olaf Scholz)?

Бывший канцлер ФРГ "потерял всякие приличия" и "стал обузой"

На первый вопрос СМИ отвечают весьма единодушно. Имеющий немалые заслуги перед Германией бывший канцлер на пенсии "потерял всякие приличия", считает автор комментария первого канала немецкого телевидения ARD: "В случае со Шрёдером речь давно уже идет не о газе. Речь идет о бабле".

Российский президент деклассировал своего немецкого друга до "получателя зарплаты и приказов", указывает комментатор, а затем цитирует "критика российского режима Алексея Навального", назвавшего Шрёдера "мальчиком на побегушках у Путина".

Москва, июнь 2018 года. Шрёдер и Путин на открытии чемпионата мира по футболу

Журналист напоминает высказывания экс-канцлера, что Путин уж точно никак не связан с отравлением Навального, что маневры НАТО угрожают России, что Украина бряцает оружием, и приходит к следующему выводу: "Бывшие канцлеры тоже имеют право говорить глупости и высказывать какое бы то ни было собственное мнение. Но они также морально обязаны не наносить умышленно вред действующему канцлеру и своей стране. Шрёдера подобные ценности мало волнуют ".

К такому же выводу приходит и газета Süddeutsche Zeitung: "Бывший глава правительства – лучший человек Владимира Путина в Германии. Вредит ли он в этой роли своим преемникам и своей стране – в таких категориях он, по-видимому, и не думает".

"В конфликте между Россией и Украиной экс-канцлер Шрёдер становится обузой для германской внешней политики и для своей прежней партии. У него четкие цели, но на этот раз не в интересах страны, а в своих собственных", - указывает, в свою очередь, еженедельник Der Spiegel и задается вопросом: "Дойдет ли дело до разрыва с СДПГ?".

Город Ганновер превратился в центр пророссийского лобби

Но тут все уже намного сложнее. Шрёдер далеко не единственный видный социал-демократ, активно лоббирующий в Германии интересы "Газпрома" и в более широком плане – России, Кремля. В этом убеждается растущее число немецких редакций СМИ, все более внимательно присматривающихся теперь к многочисленным связям функционеров СДПГ с Москвой.

В 2016-19 годах Шрёдер возглавлял наблюдательный совет футбольного клуба "Ганновер 96"

Еще в конце января о "целых группах внутри партии, проводящих собственную политику в отношении России", написал портал телеканала n-tv. В статье, в частности, указывалось, что одним из центров таких связей является федеральная земля Нижняя Саксония и ее столица Ганновер. Это город, в котором Шрёдер делал партийную карьеру, трижды избирался земельным премьер-министром и где по-прежнему имеет основное место жительства.

Если в n-tv изучением связей ганноверских и других социал-демократов с Россией занимался один журналист, то редакция еженедельника Die Zeit поручила журналистское расследование 11 сотрудникам, а в журнале Der Spiegel материал собирала команда из 10 журналистов.

Расследование Die Zeit о том, как "Германию сделали уязвимой для шантажа"

Публикация в Die Zeit рассказывает "о том, как целая сеть социал-демократических политиков позволила Путина и природному газу совратить себя и тем самым сделала Германию уязвимой для шантажа". Таков подзаголовок статьи. В ней подробно прослеживается роль различных функционеров СДПГ в продвижении интересов "Газпрома" в Германии.

Август 2021 года. Герхард Шрёдер шутит с Мануэлой Швезиг

Тут и сам Герхард Шрёдер, занявшийся строительством "Северного потока" в 2005 году, и другой бывший председатель СДПГ Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel), разрешивший в 2014 году в качестве министра экономики и энергетики передачу "Газпрому" крупнейшего в ФРГ газохранилища Rehden, и премьер-министр земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig), под эгидой которой в 2021 году был создан фонд, призванный помочь завершить строительство "Северного потока-2" в условиях санкций США.

Упоминается также целый ряд менее известных фигур, уходивших с партийных или государственных постов в немецкие энергокомпании, сотрудничающие с "Газпромом". Подробно описан к тому же самый свежий эпизод с попыткой "Газпрома" назначить в свою новую фирму Gas for Europe в Мекленбурге-Передняя Померания недавнего дипломата и бывшего сотрудника ведомства федерального канцлера при Шрёдере.

Когда журналисты Die Zeit готовили свою статью, они еще не знали о встрече, о которой стало известно лишь в день публикации, 10 февраля, после запроса одного из депутатов бундестага оппозиционной партии ХДС. Он потребовал сообщить, кто из представителей нового правительства, включая заместителей министров и политиков аналогичного уровня, встречался в последнее время со Шрёдером.

Три бывших председателя СДПГ и почетный консул РФ дают советы

После этого социал-демократическому госсекретарю парламента при МВД ФРГ Йоханну Затхоффу (Johann Saathoff) пришлось сообщить, что 5 января он встретился в Ганновере с бывшим канцлером на обеде якобы по своей инициативе, чтобы поговорить с ним о "ситуации с гражданским обществом в России". Дело в том, что до перехода в МВД Затхофф работал в МИД ФРГ и был там координатором по вопросам межобщественного сотрудничества с Россией, Центральной Азией и странами "Восточного партнерства".

Съезд СДПГ в 2002 году, Нынешний канцлер Олаф Шольц был при Шрёдере генеральным секретарем

Эта новость вызвала бурную реакцию в немецких СМИ, причину которой газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, называющая Шрёдера "центром российской сети влияния в Германии", объясняет так: "СДПГ в последние дни настаивала на том, что экс-канцлер, который был и председателем СДПГ, больше никак не связан с партией и ее политикой в отношении России". Факт встречи с высокопоставленным представителем нового правительства "порождает сомнения в том, в какой мере СДПГ освободилась от влияния бывшего канцлера и нынешнего лоббиста России".

Тем более, что в этой встрече участвовали еще два бывших председателя СДПГ - Маттиас Платцек (Matthias Platzeck), с 2014 года - председатель Германо-российского форума, и Мартин Шульц (Martin Schulz), возглавляющий ныне близкий к СДПГ Фонд имени Эберта.

Еще одним участником встречи был почетный консул России в Ганновере социал-демократ Хайно Визе (Heino Wiese), которого Frankfurter Allgemeine Zeitung характеризует следующим образом: "Раньше он организовывал избирательные кампании Шрёдера и владеет фирмой, помогающей устанавливать контакты с Россией. Визе положительно отзывался о хозяине Кремля и о российской политике в Сирии".

Оппозиция требует: "Олаф Шольц должен отмежеваться"

Сообщение о состоявшейся встрече управляющий делами оппозиционной фракции ХДС/ХСС в бундестаге Торстен Фрай (Thorsten Frei) в интервью интернет-порталу Der Spiegel прокомментировал так: "Если Герхард Шрёдер консультирует федеральное правительство непосредственно перед первыми визитами его представителей в Киев и Москву, то это фатальный сигнал. Возникает впечатление, что Шрёдер в российском вопросе выступает от имени довольно значительной части партии и в существенной мере влияет на нее".

Оппозиционный политик потребовал от канцлера ФРГ Олафа Шольца наконец-то "сделать выводы из этого непристойного слияния политики и лоббизма и четко отмежеваться от него".

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