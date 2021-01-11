Почему в Германии считают "фейковым" фонд для достройки "Северного потока-2"

"Чистый природный газ является грязной ложью", - гласит лозунг на транспаранте, развернутом активистами движения защиты климата Fridays for Future перед берлинской штаб-квартирой Социал-демократической партии Германии (СДПГ). На другом написано: "Трубопровод, ведущий в кризис? Только не с нами". Имеется в виду российский газопровод "Северный поток-2", который, по мнению участников пикета, усугубит глобальные климатические проблемы.
Немецкие последователи Греты Тунберг против "Северного потока-2"
Протестная акция немецких последователей Греты Тунберг прошла 12 января в Берлине и трех других городах ФРГ, в том числе в Любмине, где находится приемный терминал действующего газопровода "Северный поток" и куда, в случае достройки, должен прийти "Северный поток-2".
Одна из массовых демонстраций движения Fridays for Future в Берлине в ноябре 2019 года
Все эти акции были немногочисленными, но симптоматичными: движение защитников климата, стремительно завоевавшее популярность в Германии в 2019 году, весь прошлый год из-за пандемии, локдаунов и карантинных ограничений находилось в тени, но теперь, похоже, решило опять заявить о себе. И в качестве новой мишени (после угольных электростанций и сжигающей нефтепродукты гражданской авиации) выбрало проект по доставке в Европу еще одного ископаемого энергоносителя - газа.
Причем очевидным толчком к этому стало принятое 7 января решение парламента находящейся на территории бывшей ГДР федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания создать региональный фонд под называнием "Защита климата и экологии" ("Klima- und Umweltschutz MV"). Ведь его ключевой задачей на самом деле станет содействие достройке "Северного потока-2" путем выведения из-под санкций США фирм, являющихся поставщиками проекта или оказывающих ему сервисные услуги.
Инициатива Мануэлы Швезиг, премьер-министра Мекленбурга - Передней Померании
Выбрав для фонда "экологическое" название, его инициаторы хотели, видимо, подчеркнуть, что газ по сравнению с углем и нефтью - менее вредный для климата энергоноситель. Но добились обратного: подобная подмена понятий возмутила целый ряд экологических организаций, подумывающих теперь о судебных исках, и превратила фонд в красную тряпку для экоактивистов из движения Fridays for Future. А заодно направило их гнев на социал-демократическую партию.
Премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Швезиг
Ведь именно она правит в Мекленбурге - Передней Померании в союзе с христианскими демократами, а пост премьер-министра земли занимает видная представительница СДПГ Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig). К тому же совет директоров принадлежащей "Газпрому" компании Nord Stream 2, оператора будущего трубопровода, возглавляет экс-канцлер Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder) - все еще влиятельный в партии ее бывший председатель.
Так что попытка прикрыть механизм поддержки "Северного потока-2" модным и благозвучным названием бумерангом ударила по немецким социал-демократам и самой Мануэле Швезиг. Причем происходит это в год выборов, которые пройдут осенью не только на федеральном уровне, но и в самой земле Мекленбург-Передняя Померания. У СДПГ сейчас и так низкий рейтинг, ей очень нужны голоса молодых избирателей, но многих из них может оттолкнуть имидж партии, лоббирующей, как они считают, вредный для климата российский проект.
"Земельное правительство позволило "Газпрому" себя купить"
Это прекрасно понимает сопредседатель второй по популярности в ФРГ партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock), которая не упустила возможности нанести прицельный удар по конкурентам на предстоящих выборах. В интервью консервативной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung она заявила: "То, что на русские деньги финансируется фонд, который, прикрываясь защитой климата, служит исключительно завершению строительства этого трубопровода, является просто чудовищным делом. Не только для климатической политики, но особенно с геостратегической точки зрения".
Бульварная газета Bild, в свою очередь, цитирует реакцию на создание фонда содействия "Северному потоку-2" внешнеполитического эксперта либеральной партии СвДП Ренаты Альт (Renata Alt): "Получив стартовый капитал от "Газпрома" в размере 20 миллионов евро, возглавляемое СДПГ земельное правительство де-факто позволило себя купить. Тем самым Мануэла Швезиг пошла по стопам экс-канцлера и друга Путина Герхарда Щрёдера".
Эксперт по энергетике берлинского института DIW профессор Клаудия Кемферт
Резко отреагировала на инициативу Мануэлы Швезиг и давний критик проекта "Северный поток-2", профессор Клаудия Кемферт (Claudia Kemfert), эксперт по энергетике Германского института экономических исследований (DIW) в Берлине. "Вместо того, чтобы создавать фейковые экологические фонды, которые будут вредить защите климата, Мекленбургу - Передней Померании следовало бы продолжать прежнюю политику развития возобновляемых источников энергии", - написала она в Twitter.
А комментатор издания Die Welt выступил с саркастическим предложением учредить в Германии новый приз, которым отмечали бы лицемеров, лжецов и хитрецов, и в качестве первого лауреата назвал Мануэлу Швезиг, причем вручить ей эту награду следовало бы Владимиру Путину.
Весьма показательно, что на фоне столько жесткой общественной реакции от инициативы восточногерманских товарищей по партии отмежевались многие социал-демократы, в том числе высокопоставленные. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас (Heiko Maas) счел нужным подчеркнуть, что создание фонда - "это решение, принятое в Мекленбурге - Передней Померании, это не решение федерального правительства".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Вовсе не свадебный генерал
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Агитация за "Южный поток"
На этом снимке Шрёдера нет, но подписанию 16 сентября 2011 года соглашения о трубопроводе "Южный поток" он тоже поспособствовал. Годом раньше BASF заявил, что не намерен участвовать в этом проекте, но Владимир Путин поручил Алексею Миллеру переубедить немецкий концерн. В этой работе публично и, надо полагать, за кулисами участвовал и бывший канцлер ФРГ. Представитель BASF на фото второй слева.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
"Северный поток": дело сделано
8 ноября 2011 года Герхард Шрёдер (слева) с удовлетворением наблюдает за тем, как канцлер ФРГ Ангела Мекель, российский президент Дмитрий Медведев и другие официальные лица в Любмине под Грайфсвальдом символически запускают в Германию первый российский газ по "Северному потоку".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Новая задача: борьба с санкциями
С 2014 года Шрёдер, оставаясь главой комитета акционеров Nord Stream, активно осуждает санкции против России, введенные Евросоюзом из-за аннексии Крыма и развязывания войны на востоке Украины. Так, большую речь с критикой политики Германии и ЕС экс-канцлер ФРГ произносит 1 октября 2014 года на экономическом форуме "День России" в восточногерманском Ростоке.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Непоколебимая дружба
Дружба, которую не могут пошатнуть даже украинские события, вдохновляет немецкого графика Клауса Штуттмана на рисунок в газете Tagesspiegel. Ему вручают премию немецкой прессы за лучшую политическую карикатуру по итогам 2014 года. "Обама ее получил, ЕС ее получил - я считаю, теперь пора и тебе дать Нобелевскую премию мира!", - произносит шаржированный Шрёдер, обнимая Путина.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Тайное назначение в Nord Stream 2
4 сентября 2015 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке подписывается соглашение о строительстве газопровода "Северный поток-2". Герхарда Шрёдера как главу совета директоров его оператора Nord Stream 2 регистрируют в Швейцарии 29 июля 2016 года, но "Газпром" два месяца держит это назначение в секрете. Российские СМИ сообщают о нем лишь 5 октября со ссылкой на немецкую прессу.
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Командировка в Париж
В Nord Stream 2 у экс-канцлера больше полномочий, чем в Nord Stream. Но главная задача - прежняя: обеспечивать в ЕС политическую поддержку проекту и развивать отношения с его зарубежными участниками. 24 апреля 2017 года в Париже Герхард Шрёдер позирует вместе с Алексеем Миллером и Изабель Кошер, гендиректором французской компании Engie, присоединившейся к "Северному потоку-2".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Карьера в "Роснефти"
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Акция протеста в Берлине
За новую должность в "Роснефти" бывшего канцлера немало критикуют в Германии, а одна из неправительственных организаций проводит в Берлине у Бранденбургских ворот акцию протеста: активист в маске Путина засыпает в трубопровод символические золотые монеты, которые "Шрёдер" собирает в большой мешок, сидя на подставке с надписью "Крым".
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Прыжок в большую нефть
А вот как реагирует на назначение Герхарда Шрёдера председателем совета директоров "Роснефти" карикатурист DW Сергей Ёлкин. В январе 2018 года появляются сообщения, что бывший канцлер отказывается от положенной ему в российском нефтяном концерне ежегодной зарплаты в 500 000 долларов (до уплаты налогов).
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Герхард Шрёдер: бывший канцлер Германии на службе России
Украина требует санкций против Шрёдера
18 марта 2018 года, в день президентских выборов в России и на территории аннексированного Крыма, министр иностранных дел Украины Павел Климкин со страниц немецкой газеты Bild призывает ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ: "Герхард Шрёдер - важнейший лоббист Путина во всем мире. Поэтому следует проверить, каким образом в этой ситуации может действовать Евросоюз". Автор: Андрей Гурков
Автор: Андрей Гурков