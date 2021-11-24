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Природа и окружающая среда

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Статьи, репортажи и другие материалы DW, посвященные экологии и защите климата.

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Контекст

Болотные лягушки

Попрыгали! В Германии спасают жаб, лягушек и тритонов

Попрыгали! В Германии спасают жаб, лягушек и тритонов

В Германии из-за теплой погоды уже просыпаются первые амфибии. Что здесь делают, чтобы они не погибали под колесами?
Природа и окружающая среда17 февраля 2023 г.
Президент Бразилии Лула да Силва, 27 января 2023 года

Как Бразилия выстраивает отношения с Россией, КНР и Западом

Как Бразилия выстраивает отношения с Россией, КНР и Западом

"Мы вновь на мировой арене" - таково одно из посланий президента Бразилии Лулы да Силвы в ходе его визита в США.
Политика10 февраля 2023 г.
Хвост уходящего под воду горбатого кита на фоне ледников

Немецкие ученые поделились потусторонними звуками

Немецкие ученые поделились потусторонними звуками

Завораживающие звуки подводной жизни арктических и антарктических морей можно услышать в необычном саунд-арт-проекте.
Культура9 февраля 2023 г.
Фридрихског

Какие тюлени обитают в Германии и где на них посмотреть?

Какие тюлени обитают в Германии и где на них посмотреть?

В Германии обитает два вида тюленей. Этим животным посвящена новая экспозиция во Фридрихскоге. | 10 фотографий
Туризм1 февраля 2023 г.
Подснежники в

Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь

Подснежники, камелии, сакура и даже дикие орхидеи - когда они и другие растения цветут в Германии? | 24 фотографии
Туризм31 января 2023 г.
Рудные горы

Заснеженное распятие и цветущий орех в Германии. Фотографии

Заснеженное распятие и цветущий орех в Германии. Фотографии

От зимних ландшафтов Гессена до морозной Баварии и уже цветущего волшебного ореха в Бранденбурге. | 10 фотографий
Туризм30 января 2023 г.
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Почему экоактивисты "Последнего поколения" раздражают немцев

Оправданы ли радикальные методы, с помощью которых активисты движения "Последнее поколение" борются за защиту климата?
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Мнения

Николас Буссе

Запад не может в одиночку защитить современный миропорядок

Николас Буссе
Комментарий
Конфликты28 июня 2022 г.
Йенс Турау

"Зеленая" ядерная энергия? Нет, спасибо!

Йенс Турау
Комментарий
Экономика и бизнес4 января 2022 г.
Йорг Химмельрайх

Берлин должен использовать паузу в сертификации "СП - 2"

Йорг Химмельрайх
Комментарий
Политика24 ноября 2021 г.