You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Последние видео
Последние аудио
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
Последние аудио
Последние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Мюнхенская конференция по безопасности
Ситуация в Беларуси
Природа и окружающая среда
Публикации по теме
Статьи, репортажи и другие материалы DW, посвященные экологии и защите климата.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Попрыгали! В Германии спасают жаб, лягушек и тритонов
Попрыгали! В Германии спасают жаб, лягушек и тритонов
В Германии из-за теплой погоды уже просыпаются первые амфибии. Что здесь делают, чтобы они не погибали под колесами?
Природа и окружающая среда
17.02.2023
17 февраля 2023 г.
Как Бразилия выстраивает отношения с Россией, КНР и Западом
Как Бразилия выстраивает отношения с Россией, КНР и Западом
"Мы вновь на мировой арене" - таково одно из посланий президента Бразилии Лулы да Силвы в ходе его визита в США.
Политика
10.02.2023
10 февраля 2023 г.
Немецкие ученые поделились потусторонними звуками
Немецкие ученые поделились потусторонними звуками
Завораживающие звуки подводной жизни арктических и антарктических морей можно услышать в необычном саунд-арт-проекте.
Культура
09.02.2023
9 февраля 2023 г.
Какие тюлени обитают в Германии и где на них посмотреть?
Какие тюлени обитают в Германии и где на них посмотреть?
В Германии обитает два вида тюленей. Этим животным посвящена новая экспозиция во Фридрихскоге. | 10 фотографий
Туризм
01.02.2023
1 февраля 2023 г.
Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь
Что и когда цветет в Германии? Ботанический календарь
Подснежники, камелии, сакура и даже дикие орхидеи - когда они и другие растения цветут в Германии? | 24 фотографии
Туризм
31.01.2023
31 января 2023 г.
Заснеженное распятие и цветущий орех в Германии. Фотографии
Заснеженное распятие и цветущий орех в Германии. Фотографии
От зимних ландшафтов Гессена до морозной Баварии и уже цветущего волшебного ореха в Бранденбурге. | 10 фотографий
Туризм
30.01.2023
30 января 2023 г.
Реклама
Пропустить раздел DW рекомендует
DW рекомендует
Представитель ЕС: Наш фокус в ЦА - энергоэффективность и ВИЭ
ЕС и Центральная Азия проведут конференцию высокого уровня в области окружающей среды. Интервью c Йоханнесом Бауром.
Политика
24.01.2023
24 января 2023 г.
Как Россия избавляется от экологов
Как в условиях фактической цензуры и давления на гражданское общество в России существует экологическое сообщество?
Природа и окружающая среда
24.12.2022
24 декабря 2022 г.
Термоядерный синтез: прорыв в энергообеспечении совершен?
Все, что нужно знать о новой технологии для производства электроэнергии без выделения парниковых газов, - у DW.
Технологии
13.12.2022
13 декабря 2022 г.
Пластик из моря для модной одежды. Что здесь не так?
Море пластиковых отходов можно использовать в модной индустрии. Но гораздо важнее переосмыслить масштабы производства.
Культура
12.12.2022
12 декабря 2022 г.
Испанию и Францию свяжет водородопровод
Трубопровод H2Med соединит Барселону и Марсель и будет использоваться для доставки в страны ЕС "зеленого водорода".
Экономика и бизнес
08.12.2022
8 декабря 2022 г.
Почему экоактивисты "Последнего поколения" раздражают немцев
Оправданы ли радикальные методы, с помощью которых активисты движения "Последнее поколение" борются за защиту климата?
Климат
07.12.2022
7 декабря 2022 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Запад не может в одиночку защитить современный миропорядок
Николас Буссе
Комментарий
Конфликты
28.06.2022
28 июня 2022 г.
"Зеленая" ядерная энергия? Нет, спасибо!
Йенс Турау
Комментарий
Экономика и бизнес
04.01.2022
4 января 2022 г.
Берлин должен использовать паузу в сертификации "СП - 2"
Йорг Химмельрайх
Комментарий
Политика
24.11.2021
24 ноября 2021 г.
Реклама