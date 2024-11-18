COP29 в Баку: кто заплатит за адаптацию к изменению климата?

На климатической конференции COP29 в Баку в этом году речь идет о больших деньгах. И о том, какую поддержку получают развивающиеся страны в борьбе с последствиями изменения климата.

"Как страна, богатая ископаемыми энергоресурсами, мы будем защищать право других стран добывать их и инвестировать в эту добычу", - заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на Петерсбергском диалоге по климату, который прошел в апреле этого года в Берлине. Тем самым глава Азербайджана определил маршрут, по которому его страна намерена следовать на переговорах позащите климата. С 11 ноября в Баку проходит 29-я сессия Конференции ООН по вопросам изменения климата (COP29). Руководство самого Азербайджана мало заинтересовано в том, чтобы не добывать ископаемое топливо, несмотря на то что его использование приводит к негативным климатическим изменениям. Позиция Баку понятна, хотя Азербайджан имеет большой потенциал для развития возобновляемой энергетики, но прибыль от продажи нефти и газа обеспечивает 60 процентов государственных доходов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев Фото: Sean Gallup/Getty Images

Откуда деньги на защиту климата?

Помимо сокращения выбросов CO2 в атмосферу, перед участниками международной климатической конференции в этом году стоит еще одна непростая задача: главы государств и правительств должны решить, какую финансовую поддержку могут получить развивающиеся страны, чтобы справиться с растущими последствиями изменения климата и перейти к созданию более устойчивой экономики.

Богатые страны, в том числе США, Япония и государства ЕС, уже несколько лет назад взяли на себя обязательство выделять 100 миллиардов долларов ежегодно, начиная с 2020 года, на поддержку развивающихся стран в борьбе с изменением климата. Однако эта цель была достигнута только в 2022 году. Значительная часть средств была предложена в виде кредитов под высокие проценты, что вызвало резкую критику и обвинения в невыполнении обещаний.

Протест экоактивистов Фото: Aziz Karimov/REUTERS

Никлас Хёне (Niklas Höhne) из немецкой неправительственной организации "Институт нового климата" считает, что можно было бы согласовать сумму от 200 до 700 миллиардов долларов в год. "Тогда будет справедливый финансовый баланс между богатыми странами, которые действительно несут ответственность за изменение климата, и менее богатыми, которые в первую очередь страдают от этого изменения", - заявил Хёне в интервью DW.

Развивающиеся страны неоднократно призывали увеличить выделяемую им на поддержку сумму в 10 раз. Промышленно развитые державы считают эти цифры нереальными. В то же время они хотят, чтобы богатые нефтью страны Персидского залива и Китай разделили с ними финансовое бремя.

Спорный вопрос: кто платит по счетам?

Несмотря на то, что богатые индустриальные страны исторически несут большую ответственность за обострение климатического кризиса, сейчас больше всего выбросов парниковых газов приходится на Китай. Однако в официальных документах эта страна по-прежнему числится развивающейся и теоретически сама должна получать инвестиции, вместо того, чтобы поддерживать бедные государства.

В 2023 году конференция по климату также проходила в стране, где ведется добыча нефти. Принимающей стороной тогда выступили Объединенные Арабские Эмираты, которые также до сих пор формально считаются развивающейся страной. Они пообещали бедным странам финансовую поддержку для энергетического перехода и восстановления после климатических катастроф. Наблюдатели увидели в этом проблеск надежды на то, что богатые развивающиеся страны теперь возьмут на себя больше ответственности.

Страны-участники конференции ООН Дубае достигли исторического соглашения об отказе от всех видов ископаемого топлива, чтобы к 2050 году достичь нулевого уровня выбросов CO2. Ни в одном из предыдущих документов климатического саммита не говорилось об отказе от нефти и газа.

Из-за изменений климата в Антарктиде тает лед Фото: Natacha Pisarenko/AP Photo/picture alliance

Но, несмотря на громкие заявления, планета продолжает нагреваться. В Парижском климатическом соглашении 2015 года 197 стран поставили цель ограничить глобальное потепление порогом в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Но мы далеки от этого. При нынешней климатической политике ученые ожидают, что к концу столетия глобальное потепление составит 3,2 градуса.

Защита климата - между риторикой и реальностью

"Существует огромное расхождение между риторикой и реальностью, когда утверждается, что будет достигнута цель ограничить потепление 1,5 градусами по Цельсию, а одна из центральных задач не решена", - говорит Алден Мейер (Alden Meyer), ведущий эксперт аналитического центра E3G, специализирующегося на вопросах международной климатической политики.

Нефтеперерабатывающий завод в Великобритании Фото: blickwinkel/IMAGO

И ОАЭ, и Азербайджан, а также Бразилия, которая станет следующей страной-организатором климатической конференции ООН, имеют планы по расширению добычи ископаемого топлива, объясняет Майер. Та же тенденция наблюдается в США, Канаде, Норвегии, Австралии и Великобритании.

Члены Парижского климатического соглашения должны будут представить новые климатические цели в следующем году, но у большинства из них еще нет даже проекта, вторит ему Никлас Хёне. А страны-доноры, прежде всего ЕС, ожидают, чтобы выделенные ими деньги были направлены на меры по защите климата.

Выборы в США, война и последствия пандемии

Проблемы с инвестициями в защиту климата также усугубляются в этом году тем, что бюджеты многих стран еще не оправились от потерь, вызванных пандемией, экономической неопределенностью и войной в Украине, вызвавшей крупное увеличение военных бюджетов во всем мире.

Неопределенность финансирования климатических проектов вызывает и победа на выборах в США Дональда Трампа. Во время своего первого президентского срока Трамп уже заявил о выходе из Парижского соглашения по климату. Сейчас он подчеркнул, что добыча угля, нефти и газа в США будет при нем приоритетом.

"Его стремление увеличить добычу ископаемого топлива, его игнорирование международных соглашений и его отказ предоставить климатическое финансирование усугубят кризис", - считает известный экоактивист Харджит Сингх. По его мнению, политика Трампа может подорвать доверие к международным системам, занимающимся защитой климата.