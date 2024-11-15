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Эксперты: Конференции ООН по климату "не соответствуют цели"

Жан Рофе
15 ноября 2024 г.

Климатические конференции ООН "больше не соответствует своему назначению", говорится в обращении ученых и политиков к руководству всемирной организации. Они призывают к "коренному пересмотру".

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Активисты-экологи протестуют против дальнейшего использования ископаемого топлива во время COP29 в Баку
Протест экоактивистов на COP29Фото: Aziz Karimov/REUTERS

Известные ученые и политики призывают Организацию Объединенных Наций не проводить конференции ООН по вопросам изменения климата в странах, которые не поддерживают поэтапный отказ от ископаемого топлива. Этот призыв содержится в открытом письме, опубликованном в пятницу, 15 ноября, в рамках проходящей в Баку 29-й сессий Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Письмо, адресованное исполнительному секретарю Рамочной конвенции ООН об изменении климата Саймону Стилу, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и государствам - членам ООН, подписали бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун, бывший президент Ирландии Мэри Робинсон, бывший исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата Кристиана Фигерес и другие эксперты, представляющие климатические организации.

"Нужно перейти от переговоров к реализации"

Подписанты считают, что ООН должна применять строгие критерии отбора для принимающих стран, чтобы исключить из их числа государства, которые не поддерживают глобальный отказ от использования угля, нефти и газа.

"Очевидно, что COP больше не соответствует своему назначению. Нынешняя структура просто не может обеспечить экспоненциальные темпы и масштабы изменений, которые необходимы для обеспечения безопасного изменения климата для человечества", - говорится в письме.

Его авторы призывают к "коренному пересмотру" процессов COP. "Нам необходимо перейти от переговоров к реализации, что позволит COP выполнить согласованные обязательства и обеспечить срочный энергетический переход и поэтапный отказ от ископаемого топлива", -указано в документе.

Лоббисты ископаемого топлива на конференциях ООН по защите климата

Ученые и политики также обращают внимание на большое число лоббистов ископаемого топлива на конференциях ООН по вопросам изменения климата.

Активистская организация Kick Big Polluters Out подсчитала, что по меньшей мере 1773 лоббиста из угольной и нефтегазовой отраслей были официально аккредитованы для участия в COP29. По ее данным, с 2003 года лоббистам ископаемого топлива выдали больше 10 тысяч аккредитаций на COP, а на прошлогодний саммит в Дубае и вовсе приехало рекордное количество лоббистов: почти 2500 человек. Причем большинство из них не заявляли себя как представители компаний, а попали на COP через торговые ассоциации или в составе национальных делегаций.

Критика в адрес Баку со стороны Запада

Выбор Азербайджана в качестве принимающей стороны COP29 вызвал критику со стороны западных участников форума, учитывая сильную зависимость страны от экспорта нефти и газа, который составляет почти половину ее экономики.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая перед участниками конференции, заявил, что нефть и газ, как и любые другие природные ресурсы, являются "даром божьим". Он добавил, что экспортеров нефти и газа не следует обвинять в том, что они выводят эти ресурсы на рынок, "потому что рынок в них нуждается".

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