Исследование: Пик потребления ископаемого топлива - впереди

Вместо того чтобы сократить использование нефти, природного газа и угля, человечество потребляет все больше ископаемых источников энергии. В текущем году объем выбросов, произведенных за счет этого, вероятно, достигнет рекордных показателей. Такие выводы содержатся в докладе Global Carbon Budget 2024 , представленном исследователями из международного проекта Global Carbon Project в среду, 13 ноября, в котором принимали участие 120 ученых со всего мира.

Как следует из этого документа, в 2024 году объем выбросов парниковых газов в атмосферу на 0,8% превысит показатели 2023 года, составив 37,4 млрд тонн. "Главы государств и правительств, собравшиеся на COP29, должны быстро и серьезно сократить выбросы за счет ископаемого топлива, чтобы у нас был шанс удержать потепление на уровне значительно ниже 2 градусов по сравнению с доиндустриальным уровнем", - предостерег в этой связи Пьер Фридлингстейн - исследователь из британского Университета Экстера, - подразумевая решения, ожидаемые от участников Конференции ООН по вопросам изменения климата, которая открылась в столице Азербайджана Баку 11 ноября.

В свою очередь Юдит Хаук (Judith Hauck) из Института имени Альфреда Вегенера в Бремерхафене указала, что 22 государства в мире за прошедшие годы сократили объем выбросов парниковых газов в атмосферу при росте экономики. К этой группе относятся США, Германия и некоторые другие европейские страны. "Здесь мы наблюдаем тенденцию, которая, по нашей оценке, развивается, конечно, слишком медленно, но идет в правильном направлении, что вселяет в нас надежду", - подчеркнула ученая.

Показатели выбросов CO2 в Китае

Что касается Китая, на который исследователи возлагают ответственность почти за треть всех выбросов парниковых газов на планете, то увеличение этого показателя КНР в текущем году, по расчетам, оказалось сравнительно несущественным - на 0,2 процента. По словам исследователя климата Никласа Хёне (Niklas Höhne) из института NewClimate Institut, это может означать достижение Китаем поворотного пункта. К тому, что рост выбросов CO2 в Китае растет столь незначительно, могло привести активное производство и использование в стране электромобилей, полагает ученый. Хёне выразил надежду, что на фоне растущего энергетического голода в мире возобновляемым источникам энергии вскоре все же удастся потеснить на рынке ископаемое топливо.

Между тем концентрация CO2 в атмосфере планеты, по данным доклада, в текущем году составит 422,5 частиц на миллион (частиц). Это более чем на 50% больше, чем до начала индустриализации, предупреждают исследователи. Как подчеркнула Юлия Понгратц (Julia Pongratz) из Университета имени Людвига Максимилиана в Мюнхене, чтобы добиться сокращения этого показателя, недостаточно, чтобы мировая промышленность сокращала эмиссии вредгых газов. Нужно, чтобы она перестала производить их в принципе. У мира есть всего несколько лет, чтобы достигнуть цели по ограничению глобального потепления порогом в 1,5 градуса для предотвращения худших последствий изменения климата,указала Понгратц.