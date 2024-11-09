Шольц созвонился с Алиевым перед климатической конференцией

Канцлер ФРГ поговорил по телефону с президентом Азербайджана перед началом международной климатической конференции ООН в Баку. Шольц также обсудил с Алиевым статус мирных переговоров с Ереваном.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за два дня до начала международной климатической конференцией ООН (COP29) в Баку. Об этом в субботу, 9 ноября, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Кристиане Хоффман (Christiane Hoffmann). Алиев рассказал федеральному канцлеру о целях председательства Азербайджана на COP29, в то время как Шольц подчеркнул "необходимость успешной конференции по климату".

Олаф Шольц также обсудил с Алиевым статус мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией и подтвердил готовность Германии поддерживать построение добрососедских между этими странами.

В феврале этого года канцлер ФРГ, Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились начать мирные переговоры в Берлине. Шольц приветствовал готовность обеих сторон искать решение конфликта вокруг Нагорного Карабаха и открытых вопросов "исключительно мирным путем и без применения насилия".