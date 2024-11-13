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COP29: 1,3 трлн долларов в год на защиту климата

Евгений Жуков
13 ноября 2024 г.

Первый проект международного соглашения по финансированию мер по защите климата был отвергнут развивающимися странами. Новый вариант предполагает выделение на эти цели не менее 1,3 триллиона долларов в год.

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Лого COP29 на асфальте в Баку
Фото: Sergei Grits/AP Photo/picture alliance

Новый проект соглашения по финансированию климатических программ, разработанный в рамках 29-й сессииКонференции ООН по вопросам изменения климата (COP29) с учетом интересов бедных стран мира, предусматривает выделение на меры по защите климата, а также на адаптацию к последствиям его изменения не менее 1,3 триллиона долларов (1,23 триллиона евро) ежегодно. В 34-страничном документе, опубликованном в Баку, в среду, 13 ноября, изложены конкретные варианты предоставления средств, хотя некоторые спорные моменты остаются нерешенными, отмечает информационное агентство AFP.

Наименее экономически развитые страны - преимущественно африканские - добиваются, чтобы для них было выделено не менее 220 миллиардов долларов. Малые островные государства, которые особенно страдают от повышения уровня моря, настаивают на предоставлении им 39 миллиардов долларов.

Развивающиеся страны отвергли первый вариант соглашения

Первый проект соглашения был подготовлен Египтом и Австралией еще до начала конференции, однако 12 ноября развивающиеся страны отклонили его, сочтя, что оно ориентируется в основном на интересы богатых промышленных стран.

Новый проект предлагает три варианта предоставления финансовых ресурсов. Первый предусматривает, что поддержка мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к ним будет оказываться исключительно промышленными государствами, как того требуют развивающиеся страны. Второе предложение отражает позицию промышленно развитых стран, которые призывают расширить круг стран-доноров, включив в него более богатые страны с развивающейся экономикой, такие как Китай. Третий же вариант содержит компромиссные решения.

Над выработкой конкретных решений теперь будут работать участники COP29, которая продлится до 22 ноября.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), который не принимает участия в работе конференции ООН в Баку, присоединился к заявлению "Коалиции высоких амбиций"(High Ambition Coalition). В нем указывается, что "необходимо срочно увеличить финансирование климатических программ", для чего требуются триллионы долларов. "Если мы сейчас не примем меры, климатический кризис будет усугубляться в геометрической прогрессии", - подчеркивается в документе. Помимо Шольца, под этим обращением поставили свои подписи представители 24 стран и государственных объединений, в том числе Евросоюза, Испании, Канады, Франции, а также ряда стран Африки и островных государств.

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