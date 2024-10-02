В Чехии из-за наводнения особенно сильно пострадали районы и города на северо-востоке: Есеник и Опава. Тысячи жителей Опавы были вынуждены покинуть свои дома из-за вышедшей из берегов одноименной реки, а в Есенике сотни людей были спасены из зоны затопления с помощью лодок и вертолетов. Мощные наводнения в Центральной и Восточной Европе унесли жизни не менее 11 человек.