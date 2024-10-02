Наводнения, ураганы, пожары в 2024 году
Природные катаклизмы: наводения, ураганы, оползни, аномальная жара и лесные пожары в 2024 году принесли немало бед. Они привели к человеческим жертвам и нанесли ущерб во всем мире. Где бушевала стихия - в фотогалерее DW.
Масштабные разрушения от урагана "Хелен"
Ураган "Хелен", один из самых разрушительных за последнее время, начался в Мексиканском заливе и достиг Флориды вечером 26 сентября. Скорость ветра на тот момент составляла 225 км/ч. Американские власти присвоили ему категорию "чрезвычайно опасный". 27 сентября ураган вышел на сушу в малонаселенном флоридском районе Биг-Бенд.
Последствия урагана "Хелен" в США
По мере продвижения на север сила урагана слабела, тем не менее он привел к масштабным разрушениям, а также вызвал на юго-востоке США "катастрофические, исторические наводнения", заявил американский Национальный центр ураганов (NHC). Ураган "Хелен" на юго-востоке США мог унести жизни до 600 человек, полагают в Вашингтоне.
Наводнение в Польше
Причиной мощных наводнений в странах Европы в середине сентября стал циклон "Борис", принесший проливные дожди, сильный ветер, а в некоторые регионы и снегопады. В Польше несколько населенных пунктов были практически разрушены паводковыми водами, которые снесли дома, мосты и нанесли значительный ущерб инфраструктуре. На фото: наводнение в польском городе Олава.
Последствия шторма "Борис" в Европе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) объявила о выделении 11 млрд евро странам-членам ЕС, которые особенно пострадали в результате наводнений. Фон дер Ляйен выступила в польском городе Вроцлав, который также столкнулся с угрозой наводнения, вместе с лидерами Польши, Чехии, Словакии и Австрии - четырех наиболее пострадавших от стихии стран.
"Наводнение века" в Чехии
Шторм "Борис" стал причиной разрушительного наводнения в Чехии, которое нанесло огромный ущерб. "Премьер-министр Чехии Петр Фиала назвал катастрофу "наводнением столетия". На фото: затопленные железнодорожные пути в Остраве - третьем по величине городе Чехии.
Жертвы наводнения в Европе
В Чехии из-за наводнения особенно сильно пострадали районы и города на северо-востоке: Есеник и Опава. Тысячи жителей Опавы были вынуждены покинуть свои дома из-за вышедшей из берегов одноименной реки, а в Есенике сотни людей были спасены из зоны затопления с помощью лодок и вертолетов. Мощные наводнения в Центральной и Восточной Европе унесли жизни не менее 11 человек.
В Румынии затоплены тысячи домов
В Румынии из-за наводнения был объявлен наивысший уровень опасности. В результате паводков пострадали около шести тысяч домов, стихийное бедствие затронуло 20 муниципалитетов и восемь уездов, особенно пострадали регионы Валац, Галуй и Яссы на востоке страны. Сообщается, что среди шести жертв наводнения - в основном пожилые люди, в том числе женщины 96 и 86 лет.
Природная стихия в Швейцарии
В июне из-за продолжительных осадков произошло наводнение в некоторых районах Швейцарии. В кантонах Цюрих, Санкт-Галлен и Тургау оказались заблокированными дороги и мосты, разрушены здания и объекты инфраструктуры.
Оползень в Швейцарии
Продолжительные ливни также стали причиной оползней в Швейцарии. В деревне Саас-Грунд, где в результате сошедшего оползня были разрушены дома и отели, один человек погиб.
Жара в Греции
На юге Европы минувшим летом были установлены рекордные температуры. В Греции и некоторых других странах столбик термометра значительно превышал отметку в 40 градусов. Из-за жары в наиболее популярных среди туристов районах возникла нехватка питьевой воды. На этом фото: человек охлаждает себя под струей воды на пляже в Греции
Горят леса на юге Европы
Аномальная жара на юге Европы и в регионе Средиземного моря привела к возникновению лесных пожаров. На этом фото: пожарный тушит горящий лес вблизи Коринфа
Лесные пожары в Боливии
Лесные пожары из-за аномальной жары бушевали не только на европейском континенте. Боливия, одна из стран в Южной Америке, также столкнулась с природной стихией.
Наводнение в Непале
В окрестностях столицы Непала Катманду вышли реки из берегов. Спасателям с помощью вертолетов и моторных лодок удалось эвакуировать около 3 тысяч человек. В Непале в результате опустошительных наводнений и оползней погиб, по последним данным, как минимум 101 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести.
"Большая вода" в Азии
На азиатском континенте в сезон дождей, длящийся с июня по сентябрь, часто случаются наводнения. В этот период в регионе выпадает от 70 до 80 процентов годовых осадков. Но, по мнению экспертов, изменение климата приводит ко все более частным и сильным наводнениям. На фото: последствия наводнения в Китае.
Германия несколько раз за год пережила наводнения
В 2024 году Германия, как минимум, дважды пережила наводнения, нанесшие значительный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству. В основном пострадали регионы на юге и востоке Германии. На этом фото - улицы города Пассау в Баварии во время наводнения, вызванного штормом "Борис" в конце сентября.
Паводки в Германии
Весной из-за сильных затяжных дождей многие реки в Германии вышли из берегов, затопив населенные пункты. На этом фото: городок Пюндерих в земле Рейнланд- Пфальц, где разлилась река Мозель. "Большая вода" была и на крупных реках: Рейн, Эльба, Дунай.
Наводнение в России
Паводки в апреле 2024 года привели к наводнениям в десятках регионов России. Наиболее пострадал от стихии город Орск Оренбургской области, где прорвало защитную дамбу. На этом фото: затопленные районы Орска
Последствия паводков в России и Казахстане
Целый ряд российских регионов и приграничных областей Казахстана в апреле 2024 года столкнулся с наводнениями и сильными паводками. Более всего пострадали Оренбургская, Курганская и Тюменская области. На этом фото: жители города Орска выбираются на резиновой лодке.