Жаркий октябрь. Температура на планете повышается

Октябрь 2023 года стал самым жарким на Земле с начала наблюдений за погодой - как и четыре месяца перед ним. Что конкретно это означает для людей и для всей планеты?

Пять месяцев - пять рекордов. С июня по октябрь 2023 года глобальная средняя температура на планете устанавливает один рекорд за другим - тревожный рекорд, уточняют эксперты. Как установила Служба мониторинга за изменением климата Copernicus (C3S), работающая при поддержке Еврокомиссии и финансируемая ЕС, например, октябрь в этом году был на 1,7 градуса Цельсия жарче среднего показателя для этого месяца за 1850-1900 годы.

"Это был самый жаркий октябрь за 125 тысяч лет", - согласны с коллегами из Copernicus в Межправительственной группе экспертов по изменению климата (IPCC). Столь далеко идущие сравнения ученые из IPCC делают на основании исследований материалов, полученных из скважин в регионах вечной мерзлоты, годичных колец деревьев и проб кораллов.

Что касается других четырех месяцев, то июнь, июль, август и сентябрь 2023-го тоже продемонстрировали рекордную температуру. В итоге текущий год вполне вероятно станет самым жарким в истории с момента начала наблюдений - причем не только по показателю средней температуры воздуха на планете, но и по температуре поверхности воды.

Выбросы парниковых газов снова увеличились

Нынешние рекорды - "это сигнал тревоги", говорит директор Copernicus Карло Буонтемпо. По его словам, чтобы остановить потепление, нужно "быстро и радикально снижать выбросы парниковых газов". "Мы должны лучше использовать уже накопленные знания, изменить как политику, так и наши личные привычки и поведение", - подчеркивает ученый в интервью DW.

Выброс большого объема парниковых газов - результат сжигания ископаемых энергоносителей Фото: S. Ziese/blickwinkel/IMAGO

Высокая температуры воздуха на планете является результатом выброса большого объема парниковых газов в результате сжигания ископаемых энергоносителей. В прошлом году эти объемы вновь достигли максимума, по данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), на 50% превысив среднюю цифру для доиндустриальной эпохи.

В текущем году выбросы, судя по всему, вновь вырастут: под данным американской финансовой и аналитической компании MSCI, большинство крупных акционерных обществ в последние месяцы сократили свои программы снижения выбросов углекислого газа.

Но этим, похоже, дело не ограничится: 20 ведущих добывающих энергоносители стран, в том числе США, Китай, Россия и ОАЭ, до 2030 года запланировали такие объемы добычи, что рост средней глобальной температуры на планете может превысить 2 градуса.

Изменение климата и Эль-Ниньо

Но не только деятельность человека привела к нынешним температурным рекордам. В уходящем году вновь наблюдалось вызывающее экстремальные погодные условия регулярное природное явленье Эль-Ниньо (фаза Южной осцилляции, в которой область нагретых приповерхностных вод в экваториальной части Тихого океана смещается к востоку).

Впрочем, сваливать все на Эль-Ниньо было бы неверно, говорит Буонтемпо. Только часть температурных скачков, приведших в итоге к тревожным рекордам, была зафиксирована в регионах с Эль-Ниньо. "То, что произошло в этом году в Канаде, США или Европе, не имеет к Эль-Ниньо никакого отношения", - заявил ученый.

Парижское соглашение по климату и 1,5 градуса

На весь 2023 год ученые пока исходят из роста глобальной средней температуры на планете на 1,43 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом. По словам Буонтемпо, это не значит, что закрепленный в Парижском соглашении по климату лимит роста температуры в 1,5 градуса Цельсия уже вскоре будет нарушен - но это значит, что он будет нарушен не позднее середины 2030 годов.

На данный момент дискуссия идет уже в основном вокруг того, как после этого времени можно будет вернуть глобальную температуру ниже согласованных лимитов. Ведь цифра в 1,5 градуса выбрана не случайно. Как напоминает международная группа ученых в свежей публикации в научном журнале The Lancet, превышение этого показателя ведет к серьезным последствиям. Например, только число смертельных случаев от экстремальной жары увеличится к середине века на 370%.

Засуха в Индонезии Фото: Dasril Roszandi/AA/picture alliance

Уже сегодня по всему миру дней с экстремальной жарой вдвое больше, чем это было в период с 1986 по 2005 годы. Помимо ухудшения самочувствия, распространения тропических болезней и лесных пожаров эта цифра имеет и вполне конкретные экономические последствия - сокращение пригодного для работы времени. Его в прошлом году в Германии, например, было меньше на 34 млн человеко-часов - из-за жары.

Другая крайность - избыточные дожди, приводящие к наводнениям, оборачивающиеся огромными потерями для сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры.

Впрочем, помимо глобальных мер - вроде уменьшения выбросов парниковых газов - потребуются огромные усилия на местном уровне, напоминает директор Copernicus Карло Буонтемпо. С новыми климатическими феноменами придется как-то уживаться. "Даже если рост эмиссии парниковых газов удастся остановить полностью, в ближайшие десятилетия нам все равно придется сталкиваться с экстремальными климатическими условиями - все большим числом засух, периодами жары и наводнениями", - констатирует ученый.

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