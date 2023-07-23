Как города борются с экстремальной жарой

Глобальное потепление приводит к резкому росту температуры воздуха во многих регионах мира. Жара не просто доставляет неудобства, она угрожает здоровью и жизни миллионов людей. Города адаптируются к новым условиям.

В северном полушарии уже не первый год один за другим фиксируют температурные рекорды, при этом экстремальная жара наблюдается во многих странах от США и Китая до Японии, Италии и Испании.

В Китае местные СМИ сообщили о новом рекорде в 52 градуса Цельсия на северо-западе страны. Тем временем японские власти объявили об опасности теплового удара и призвали миллионы людей защищаться от палящего солнца. В США изнуряющая жара затрагивает 80 миллионов человек.

Согласно исследованию "Количественная оценка издержек глобального потепления для человека", опубликованному в мае в журнале Nature Sustainability, если климат будет меняться быстрее, что потенциально возможно при нынешней политике государств, к концу века около 3,3 миллиарда человек будут жить в регионах с такими экстремальными температурами.

Мужчина красит крышу своего дома в белый цвет, Индия Фото: Ajit Solanki/AP Photo/picture alliance

Исследование, проведенное под руководством ученых из Эксетерского университета в Великобритании и Нанкинского университета в Китае, показало, что 60 миллионов человек уже сейчас подвергаются воздействию опасной для них жары со средней температурой в 29 градусов Цельсия и выше. В настоящее время средняя температура в мире на 1,1 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Специалисты обнаружили, что изнуряющая жара в США в июне была, вероятно, вызвана изменением климата, в то время как 40-градусная температура в Великобритании в 2022 году была бы практически невозможна без глобального потепления. Прошлым летом только в Европе от жары погибло более 60 000 человек.

Высокая температура воздуха вредит здоровью человека

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), экстремальная жара может привести к ряду заболеваний и смерти. К ним относятся тепловой удар и гипертермия. Экстремально высокая температура воздуха также усугубляет хронические заболевания и оказывает косвенное воздействие на передачу болезней, качество воздуха и критически важную инфраструктуру.

На стройплощадке в Саудовской Аравии Фото: FAYEZ NURELDINE/AFP

Пожилые люди, младенцы и дети, беременные женщины, люди, работающие на открытом воздухе и занимающиеся физическим трудом, спортсмены и малообеспеченные люди особенно уязвимы при высоких температурах.

Как показало исследование, опубликованное в журнале Nature Sustainability, 400 миллионов человек к концу века будут жить в условиях опасной для их здоровья жары, даже если удастся ограничить глобальное потепление минимальной целью Парижского соглашения по климату - на отметке 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня.

Что важнее при составлении климатических прогнозов?

По словам ученых, их исследование разрушает тренд прогнозирования воздействий изменения климата с точки зрения экономики, а не человека. Постановка экономики в центр внимания "неизменно сдвигает ценностные ориентиры от жизни людей к центрам благосостояния", - заявил DW климатический активист и соавтор исследования Ашиш Гадиали. По его мнению, моделирование климатических изменений, ориентированное на экономику, "придает большее значение жизни в штате Нью-Йорк, чем в Бангладеш".

Кроме того, большинство климатических моделей отдает приоритет нынешнему населению перед будущим, при этом неравенство при глобальном потеплении "распространяется как по всему миру, так и между поколениями", сказал Гадиали. "Фундаментально моя жизнь ценится больше, чем жизни моих детей, и уж точно больше, чем жизни моих внуков", - добавил он.

Города наиболее уязвимы при экстремальной температуре

Предыдущие исследования показали, что города особенно уязвимы при резком повышении температуры воздуха из-за "эффекта острова тепла". Здания, дороги и инфраструктура поглощают и излучают солнечное тепло сильнее, чем природная среда, такая как леса и водоемы, и это делает температуру в городе выше, чем в сельской местности.

Города по всему миру вводят новую должность сити-менеджера по борьбе с изменением климата, чтобы справиться с возникающими проблемами. Одной из таких менеджеров является Кристина Уидобро, с марта 2022 года работающая в столице Чили Сантьяго. "Многие города мира сталкиваются с экстремальной жарой, но решения проблемы очень и очень локальны", - сказала Уидобро DW. Тем не менее, по ее словам, все они в целом следуют стратегии из трех составляющих: готовность, осведомленность и адаптация.

Посадка деревьев в чилийском Сантьяго Фото: Government of Santiago

Готовность может включать в себя категоризацию аномальной жары таким же образом, как и при других стихийных бедствиях, или определение порога оповещения, чтобы инициировать определенную реакцию среди жителей города. Повышение осведомленности об опасностях жары является неотъемлемой частью этой стратегии. "Позаботиться о себе в сильную жару очень просто - пейте воду, ищите тень и отдыхайте. Никто не должен умирать от этого", - говорит Кристина Уидобро.

Третья часть - адаптация города к новой реальности высоких температур, в основном за счет создания большего количества зеленых насаждений. Сантьяго только что запустил проект восстановления городских парков, чтобы посадить 30 тысяч деревьев по всему городу и разработать стратегии, которые рассматривают деревья как часть городской инфраструктуры. Однако это не приведет к быстрому решению проблемы жары в городе, поскольку деревьям нужно время, чтобы вырасти, и тень от них появится лишь через 20-30 лет.

Как решают проблему в городах США

В США, как показали исследования, ежегодно от жары преждевременно умирают 12 тысяч человек. В трех городах страны: Фениксе, Майами и Лос-Анджелесе, - власти ввели должность менеджера по климату.

Столица Калифорнии Лос-Анджелес, который считается наиболее подверженным стихийным бедствиям, в том числе и аномальной жаре, недавно приступил к строительству в районах с высоким уровнем риска большего числа "центров устойчивости", оснащенных кондиционерами, которые работают на возобновляемых источниках энергии. В городе уже есть сеть "центров охлаждения", в основном в библиотеках, куда люди могут прийти, чтобы спастись от жары. Власти города также работают над системой раннего предупреждения об аномальной жаре.

"Центр охлаждения" в Фениксе, где бездомные могут спрятаться от жары Фото: Ross D. Franklin, File/AP/picture alliance

Столица штата Аризона Феникс - город посреди пустыни Сонора - работает над рядом приспособлений, в том числе над созданием охлаждающих тротуаров со специальным покрытием, отражающим солнечный свет. Благодаря ему дорожки меньше нагреваются и сохраняют прохладу ночного воздуха.

Город Майами во Флориде планирует крупные посадки деревьев, а также потратил миллионы долларов на кондиционеры для жителей муниципального жилья, одновременно предоставляя финансовую помощь для покрытия счетов за электроэнергию домохозяйствам с низким доходом.

Однако, по мнению Кристины Уидобро из чилийского Сантьяго, использование кондиционеров является последним из возможных средств адаптации к жаре из-за их воздействия на климат. Сантьяго хочет разбить 33 сквера, которые будут использоваться в качестве "климатических убежищ", особенно вблизи школ и медицинских учреждений. Это станет альтернативой оснащенным кондиционерами "центрам охлаждения", которые создают в США и Европе.

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