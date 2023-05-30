Чем рост температуры на 2,7 градуса грозит миллиардам людей

Нынешняя политика в области борьбы с изменением климата означает, что миллиарды людей столкнутся с опасной для жизни жарой. Но городские власти во многих странах уже принимают контрмеры.

К концу XXI века около двух миллиардов человек - или 23 процента ожидаемой численности населения нашей планеты - окажутся в условиях опасной для жизни жары, если нынешняя политика в области борьбы с потеплением климата не изменится. Это следует из результатов исследования, опубликованных в электронном научном журнале Nature Sustainability.

Сохранение текущей климатической политики, при которой температура к 2100 году вырастет на 2,7 градуса Цельсия или больше, может привести к тому, что треть населения Земли будет жить в регионах за пределами свойственной человеку "климатической ниши" - температурного диапазона, в котором исторически предпочитали селиться наши предки: со средней температурой от 11 до 15 градусов. Особенно пострадают Буркина-Фасо, Мали и Катар - эти государства почти целиком окажутся вне "климатической ниши".

Пригодность Земли для проживания полностью изменится

Исследование, проведенное под руководством ученых Эксетерского университета на юго-западе Великобритании и Нанкинского университета на востоке Китая, показало, что около 60 миллионов человек уже живут в условиях опасных температур, которые в среднем составляют 29 градусов Цельсия. Риск особенно велик в жарких и влажных регионах вдоль экватора: там зной может быть опасным для жизни даже при низких температурах, потому что при высокой влажности тело невозможно охладить за счет испарения пота.

Повышение температуры всего на 2,7 градуса коренным образом изменит пригодность Земли для проживания, полагает ведущий автор исследования Тим Лентон из британского университета. Временное "окно" для обеспечения достойного уровня жизни закрывается, отмечает эксперт в области географии Лиза Шиппер (Lisa Schipper) из Боннского университета. Возможности адаптации к измененным климатическим условиям ограничены: в случае экстремальных явлений у многих людей едва ли будет возможность подготовиться к ним. Шиппер считает вероятным, что пострадавшие от последствий изменения климата попытаются переселиться.

Насколько жара опасна для здоровья людей

По данным Всемирной организации здравоохранения, экстремальная жара может вызвать тепловой удар или гипертермию, привести к ряду заболеваний и даже смерти. Кроме того, подобные температуры обостряют хронические болезни и косвенно влияют на передачу заболеваний, качество воздуха и состояние критической инфраструктуры. Особенно уязвимы пожилые люди, младенцы и дети, беременные, спортсмены, а также неимущие и люди, работающие вне помещений.

Ограничение глобального потепления величиной в 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, на что нацелено Парижское соглашение по климату, не является панацеей. По мнению исследователей, даже в этом случае 14 процентов населения планеты, или 400 млн человек, к концу текущего столетия столкнутся с опасным для жизни зноем - прежде всего в Индии, Судане и Нигере. В то же время шанс не перешагнуть порог в полтора градуса кажется невысоким в свете растущей эмиссии парниковых газов. А при потеплении на 2,7 градуса особенно пострадают Филиппины, Пакистан и Нигерия.

В центре внимания - последствия для человека

Авторы исследования осознанно пошли наперекор сложившейся тенденции и моделировали последствия изменения климата не с точки зрения экономики, а с точки зрения воздействия на человека. Подход с упором на экономику "неизбежно приводит к искажению ценностей и смещению фокуса с человеческих жизней на финансы", говорит в беседе с DW экоактивист и соавтор исследования Ашиш Гадиали. Моделирование, ориентированное на экономику, "наделяет большей ценностью жизнь в штате Нью-Йорк, чем жизнь в Бангладеш", добавляет он.

Самая густонаселенная страна мира - Индия - в группе риска Фото: Prakash Singh/AFP via Getty Images

Кроме того, большинство других моделей построены вокруг нынешнего поколения, а не будущих жителей планеты. Тем самым глобальное потепление оказывается распределено неравным образом как на мировом уровне, так и между поколениями, подчеркивает Гадиали. Наша жизнь при таком подходе оценивается выше, чем жизнь наших детей и внуков, добавляет эксперт.

Изучая влияние отдельных стран на формирование опасных температурных порогов, исследователи выяснили: выбросы парниковых газов от деятельности двенадцати жителей США приведут к тому, что десяти представителям следующего поколения придется жить в условиях экстремальных температур. Несмотря на непропорционально большой объем выбросов, население Соединенных Штатов в гораздо меньшей степени подвержено подобному риску.

Как защититься от экстремальной жары?

Прежние исследование показали, что города в силу эффекта "острова тепла" особенно уязвимы перед опасным ростом температур. Здания, улицы, объекты инфраструктуры накапливают и излучают солнечное тепло сильнее, чем естественная природная среда - леса или водоемы. Поэтому разница между температурой в городе и за его пределами в некоторых случаях может достигать 15 градусов Цельсия.

Городские власти во разных странах вводят должность "уполномоченного по вопросам жары" - с целью бороться с неизбежным повышением температуры. Многие города на планете столкнулись с беспрецедентным зноем, но решение проблемы нужно искать на локальном уровне, заявила DW Кристина Хуэйдобро, с марта 2022 года занимающая этот пост в столице Чили.

Она и ее коллеги применяют стратегию из трех элементов - подготовки, информирования и адаптации. Первый элемент означает, что тепловые волны классифицируют подобно другим природным катастрофам или устанавливают уровни тревоги, каждый из который приводит к определенной реакции городских властей. Информирование об опасностях жары является одной из ключевых задач. Заботиться о себе в таких условиях очень просто - пить воду, по возможности находиться в тени, а также отдыхать, говорит эксперт. "Никто не должен умирать от сильной жары", - подчеркивает она.

В столице Чили намерены высадить мини-леса Фото: Government of Santiago

Третий элемент включает в себя адаптацию городов к новой реальности высоких температур - прежде всего за счет расширения зеленых зон. Так, в Сантьяго запустили проект по восстановлению городских лесопарков - в городе намерены не только высадить 30 тысяч деревьев, но и разработать стратегию обращения с ними как с подлинными объектами городской инфраструктуры.

Однако посадить деревья не так просто, как кажется на первый взгляд. "Мы высаживаем их на улицах с плотной застройкой", - объясняет Хуэйдобро. Объем строительных работ немаленький, а проблему городского зноя мгновенно решить не удастся, ведь деревьям нужно время, чтобы вырасти. Но власти рассчитывают создать источник тени на следующие 20-30 лет, добавляет эксперт.

Кондиционеры и охлаждающие пешеходные дорожки

В США, где последствия экстремальной жары ежегодно приводят к гибели 12 тысяч человек, таких "уполномоченных" уже трое - в Финиксе, Майами и Лос-Анджелесе. В калифорнийском мегаполисе, который считается самым уязвимым перед стихийными бедствиями - включая тепловые волны - городом, недавно запустили кампанию по созданию в незащищенных районах "центров устойчивости", где можно насладиться теньком, а охлаждение обеспечивают возобновляемые источники энергии. Сеть подобных центров уже действует в библиотеках. Кроме того, городские власти работают над системой раннего оповещения о тепловых волнах.

В Финиксе делают ставку на особые пешеходные дорожки Фото: City of Phoenix via AP/picture alliance

Финикс, расположенный в сердце песчано-каменистой пустыни Сонора, прибег к иным мерам - в том числе прокладке охлаждающих пешеходных дорожек, специальное покрытие которых отражает солнечные лучи. Тем самым дорожка прогревается на несколько градусов меньше, чем привычное асфальтовое покрытие. А крупнейший мегаполис юго-востока США, Майами, планирует масштабные акции по высадке деревьев, направил уже миллионы долларов на оснащение социального жилья климатическими установками и помогает покрывать счета за энергию домохозяйствам с низким уровнем дохода. В то же время кондиционеры необходимо использовать лишь как последний шаг этапа адаптации из-за их затрат энергии, уверена эксперт из Чили.

В Сантьяго намерены высадить 33 мини-леса, прежде всего вблизи школ и медицинских учреждений. Чилийские власти видят в этом альтернативу оснащенным кондиционерами центрам устойчивости, продвигаемым в Европе и Соединенных Штатах. В случае тепловой волны люди смогут отправиться в эти природные уголки и найти там тень наряду с возможностью отдохнуть и утолить жажду, считает эксперт.

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