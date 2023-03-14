Дырявые трубы и дефицит осадков. Европе угрожает засуха?

Изменение климата и сокращение осадков приводят к засухе в Европе. Нехватка воды в Италии, Франции и других странах ставит под угрозу урожай. Что делать?

В Европе многие фермеры беспокоятся о будущем своего урожая. Причина - слишком мало осадков. Саманта Берджес, заместитель директора Службы ЕС по изменению климата Copernicus, объяснила в интервью DW, что обильные дожди зимой важны для пополнения запасов воды в почве: "Но если мы посмотрим на наши специальные карты, то увидим дефицит влаги". Сейчас в большей части Европы суше, чем когда-либо прежде.

К середине зимы воды не хватает во многих странах - в Великобритании, Германии, Нидерландах, Испании, Бельгии, Португалии, Франции или Италии. В южных частях Европы это уже приводит к значительному снижению урожая пшеницы и ячменя.

Последние несколько лет летние месяцы были необычайно жаркими, целые озера и реки пересыхали, особенно в южной Европе. Только в Италии нехватка воды всего за несколько недель уничтожила огромную часть урожая риса. В некоторых странах подачу воды пришлось временно ограничить.

Итальянский фермер Лука Риццотти, выращивающий рис, потерял почти половину своего урожая из-за летней засухи 2022 года Фото: Mauro Ujetto/NurPhoto/picture alliance

Из-за антропогенного изменения климата периоды засухи, особенно летом, в будущем станут более продолжительными и суровыми. Если зимой также выпадает слишком мало осадков, засуха сохраняется, а следующее лето становится еще более засушливым. Как фермеры, общины и страны могут подготовиться к засухе и смягчить ее последствия?

Помочь может сбор дождевой воды в резервуарах

Во время сильной засухи в Италии прошлым летом Андреа Коломбо из водного управления региона вдоль реки По - Autorità Distrettuale fiume Po - крупнейшей в стране по площади водосборного бассейна (более 70 000 кв. км) сообщил в интервью DW о необходимости расширить инфраструктуру различных водосборных бассейнов, чтобы подготовиться к будущим засухам. Таким образом, зимние дождевые и талые воды можно было бы хранить в деревнях, городах и регионах вблизи итальянских Альп и использовать их весной. Примеры этого уже есть в других регионах мира.

Пример из Азии: Сингапур имеет две разные системы водоснабжения. Одна для канализации, другая для сбора дождевой воды по всему городу. Воду обрабатывают для питья и хранят в специальных резервуарах.

В Сингапуре дождевую воду собирают и хранят в огромных резервуарах Фото: RealityImages/Zoonar/picture alliance

Эффективность таких резервуаров зависит, конечно, и от количества осадков зимой. По данным экологической организации Legambiente, этой зимой в итальянских Альпах выпало вдвое меньше снега, чем обычно. Самая длинная река в стране По восполняет лишь часть необходимого количества воды.

Ситуация уже критическая и требует срочных действий, считают в экологической организации. "Мы должны немедленно сократить использование воды в разных секторах и для различных целей, прежде чем достигнем точки невозврата", - заявил Джорджио Зампетти, директор экологической организации Legambiente в пресс-релизе в конце февраля 2023 года.

Организация требует от нового итальянского правительства разработки национальной водной стратегии, которая также способствует централизованному управлению водными ресурсами. Это также означает более интенсивную очистку воды и ее многократное использование для снижения воздействия на окружающую среду и сохранения подземных вод. Министр сельского хозяйства Италии Франческо Лоллобриджида назвал нехватку воды в начале марта "чрезвычайной ситуацией, которая требует принятия как краткосрочных, так и долгосрочных мер". Однако четкого плана на этот счет пока еще нет.

В Европе теряется четверть питьевой воды

Еще одним способом экономии воды могло бы стать быстрое и эффективное обслуживание существующей инфраструктуры водоснабжения и устранения протечек в трубах и водопроводах. Потери воды из-за утечек в ЕС огромны, и их устранение может оказаться благом, особенно для стран, страдающих от засухи.

В Италии ежегодно теряется 40 процентов воды из-за протекающих труб и водопроводов. Во Франции и Португалии этот показатель составляет соответственно 20 и 30 процентов. Большая часть воды вытекает из неисправленных труб и водопроводов в Румынии и Болгарии - от 40 до 60 процентов.

Из-за изношенной инфраструктуры и протекающих труб драгоценная вода в Италии уходит в канализацию Фото: Guglielmo Mangiapane/REUTERS

В среднем в Европе четверть питьевой воды теряется из-за плохой инфраструктуры и неадекватного управления водными ресурсами. Именно поэтому в директиве о питьевой воде в конце 2022 года ЕС еще раз призвал государства улучшить мониторинг сточных вод и утечек в инфраструктуре, а также инвестировать в соответствующие меры по экономии и сохранению воды.

Страны южной Европы, особенно сильно пострадавшие от засухи, такие как Испания, Италия или Болгария, в настоящее время вкладывают наименьшее количество средств на душу населения в улучшение линий по снабжению водой.

Многократное использование и очистка воды

По данным Европейской комиссии, потенциал очистки и повторного использования воды в Европе большой. Однако пока в странах Евросоюза лишь 0,5 процента, или около одного миллиарда кубических метров, забираемой пресной воды очищается и повторно используется. При наличии достаточного количества очистных сооружений и соответствующей инфраструктуры вода могла бы использоваться гораздо эффективнее, что значительно снизило бы нагрузку на водоемы пресной воды и зависимость от ее природных источников.

В Италии, например, очищенная вода составляет лишь пять процентов искусственного орошения. Большая часть поступает из все более скудных источников пресной воды. В настоящее время сельское хозяйство использует 30 процентов всей пресной воды в Евросоюзе. Один из руководителей Службы ЕС по изменению климата Copernicus Саманта Берджес советует фермерам перейти на более засухоустойчивые сорта злаковых.

Дефицит дождя: надо готовиться к нехватке воды летом

В случае дальнейшего ухудшения ситуации власти Франции уже заявили, что могут ввести ограничения на водопользование в 87 муниципалитетах. Это будут меры, которые в экстренном случае вступили бы в силу в период сильной засухи в середине лета. Например, запрет на заполнение водой частных бассейнов.

Отраслевая ассоциация европейских фермеров Copa-Cogeca в сообщении для DW описывает ситуацию на юге Франции как тревожную. Это плохой знак для водоснабжения в ближайшие теплые месяцы, соглашается эксперт по климату Берджес. "Если в ближайшее время не будет обильных дождей, которые принесут много влаги, то в Европе весна и лето будут очень сухими".

Саманта Берджес предполагает, что этим летом также будут введены ограничения на использование воды в пострадавших регионах Европы. Тем не менее, человек не беспомощен в этой ситуации, уверена она: "Мы ощущаем последствия изменения климата здесь и сейчас. И многое может быть сделано как отдельными людьми, так и правительствами всех стран и их жителями".

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