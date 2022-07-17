В Германии опасаются нехватки воды из-за засухи

Немецкий союз городов и общин предупреждает, что в связи с засухой в некоторых регионах Германии может возникнуть нехватка воды. "Трудности связаны с резко возрастающим спросом на воду в промышленности, сельском хозяйстве, а также в частных домохозяйствах", - цитирует главу объединения Герда Ландсберга (Gerd Landsberg) газета Handelsblatt в воскресенье, 17 июля.

По его словам, полив садов и наполнение больших бассейнов водопроводной водой может стать в летние месяцы "настоящей проблемой". Установки для полива газонов потребляют до 800 литров питьевой воды за час. "В некоторых регионах это может довести инфраструктуру снабжения до предела", указал Ландсберг, призвав частные домохозяйства по мере возможностей собирать дождевую воду.

"Переосмыслить обращение с драгоценным водным ресурсом"

По мнению премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке (Dietmar Woidke), прилагать больше усилий для лучшего сохранения воды, чтобы сократить ее потребление, необходимо по всей Германии. "Сегодня большую часть очищенных сточных вод мы сбрасываем в реки, и они уходят в Северное и Балтийское моря", - указал Войдке в интервью Handelsblatt. - Но вообще-то нам надо сохранить их у себя в регионе".

В свою очередь министр охраны окружающей среды Нижней Саксонии Олаф Лис (Olaf Lies) призвал к фундаментальному "переосмыслению того, как следует обращаться с драгоценным водным ресурсом в будущем". Он указал на необходимость перейти к хранению, многократному использованию и лучшему распределению воды.

Смотрите также:

Берлин на воде Парусники озерного ландшафта Куда ни глянь – всюду белые паруса. И одиночество им не грозит: озеро Ванзее давно "оккупировали" любители парусного спорта немецкой столицы. Добраться до центра города отсюда можно за 45 минут. Около дюжины парусных клубов обосновались на побережье озера.

Берлин на воде Вылазка на пляж? До 30 тысяч поклонников солнца стекаются в жаркие дни к озеру Ванзее. Для обустройства километрового пляжа сюда привезли самый настоящий мелкий песок с побережья Балтийского моря - из курортного Травемюнде.

Берлин на воде Идиллия большого города Тегельское озеро – одно из почти 70 озер Берлина. Здесь расположены многочисленные островки, добраться до которых можно лишь по воде. Днем в летний сезон между "материком " и островами плавают неторопливые паромы. А вечером для "островитян" и дачников снова наступает райская тишина.

Берлин на воде Прогулки на пароходе Через центр Берлина, параллельно Шпрее, протекает канал Ландвер. Раньше это был важный транспортный путь. В 20-е годы минувшего столетия прибрежные променады озеленили, и у жителей новых районов города появилась возможность для отдыха на природе. Сегодня по каналу курсируют спортивные лодки и экскурсионные пароходы.

Берлин на воде Клубная жизнь одного канала Приглядевшись повнимательнее к речным "улицам" Берлина, можно обнаружить обилие питейных заведений: на берегах рек и каналов расположились многочисленные бары, клубы и рестораны. Огни ночного города, музыка и успокаивающий плеск воды… На фото - ресторан Freischwimmer на канале Ландвер.

Берлин на воде Отдых на повороте Через Берлин Шпрее течет практически всегда по прямой, не заворачивая. И лишь у правительственного квартала река делает поворот, огибая административные здания и централный берлинский вокзал. Лужайки и пляжные клубы, расположенные у реки, - излюбленное место встречи, причем как днем, так и после работы.

Берлин на воде С веслом Гребля – еще один, традиционный для Берлина вид спорта. Более 50 спортивных объединений имеют свои лодочные станции на Хафеле и Шпрее. Самый "водяной" район Берлина – Кёпеник. Уже в 1880 году здесь проводилась первая регата мастеров гребли на байдарках и каноэ.

Берлин на воде Водные "процедуры" Летом 2013 года более 100 человек договорились встретиться в знаменитом берлинском парке Люстгартен, чтобы принять участие в "водяной битве". Такой вид развлечений в Берлине давно уже стал традицией. Так, на мосту Обербаумбрюкке, жители районов Фридрихсхайн и Кройцберг ежегодно сражаются друг с другом, вооружившись гнилыми помидорами и водяными пистолетами.

Берлин на воде Культовый бассейн в Кройцберге А это купальное заведение – открытый (или летний) бассейн в Кройцберге. С 1965 года открытый бассейн принимает до 10 тысяч купальщиков в день!

Берлин на воде Купальный корабль Первый корабль-бассейн плавал в XVIII веке по Сене в Париже. В отдельных кабинах судна желающие могли искупнуться в воде, набранной из реки. "Купальный корабль" в восточной части Берлина – продолжатель славной традиции. Его посетители купаются в водах Шпрее в теплую погоду.

Берлин на воде Речная метаморфоза В рамках проекта Media Spree в этом районе "осели" многочисленные представители масс-медиа. Они вытеснили клубы, бары, галереи, вынужденные теперь переселяться в другие районы. Впрочем, Берлин постоянно изобретает себя заново.

Берлин на воде Купальня будущего В центре старого города у берлинцев скоро появится еще одна возможность поплескатся в воде. По замыслу инициаторов проекта "Купание в реке Берлина" (Flussbad Berlin), в Шпрее скоро можно будет плавать прямо у Музейного острова. Для этого воды реки, в которых сегодня купаться небезопасно, будут на одном из участков очищены естественным способом – в специальном канале, засаженном тростником. Автор: Макс Цандер, Инга Ваннер

