 В Германии опасаются нехватки воды из-за засухи | Новости из Германии о Германии | DW | 17.07.2022

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Германия

В Германии опасаются нехватки воды из-за засухи

В связи с засушливой погодой политики и местные власти в ФРГ призывают к более эффективному использованию воды. Полив садов и наполнение бассейнов водопроводной водой может стать в летние месяцы настоящей проблемой.

Пустые лейки

Немецкий союз городов и общин предупреждает, что в связи с засухой в некоторых регионах Германии может возникнуть нехватка воды. "Трудности связаны с резко возрастающим спросом на воду в промышленности, сельском хозяйстве, а также в частных домохозяйствах", - цитирует главу объединения Герда Ландсберга (Gerd Landsberg) газета Handelsblatt в воскресенье, 17 июля.

По его словам, полив садов и наполнение больших бассейнов водопроводной водой может стать в летние месяцы "настоящей проблемой". Установки для полива газонов потребляют до 800 литров питьевой воды за час. "В некоторых регионах это может довести инфраструктуру снабжения до предела", указал Ландсберг, призвав частные домохозяйства по мере возможностей собирать дождевую воду.

"Переосмыслить обращение с драгоценным водным ресурсом"

По мнению премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке (Dietmar Woidke), прилагать больше усилий для лучшего сохранения воды, чтобы сократить ее потребление, необходимо по всей Германии. "Сегодня большую часть очищенных сточных вод мы сбрасываем в реки, и они уходят в Северное и Балтийское моря", - указал Войдке в интервью Handelsblatt. - Но вообще-то нам надо сохранить их у себя в регионе".

В свою очередь министр охраны окружающей среды Нижней Саксонии Олаф Лис (Olaf Lies) призвал к фундаментальному "переосмыслению того, как следует обращаться с драгоценным водным ресурсом в будущем". Он указал на необходимость перейти к хранению, многократному использованию и лучшему распределению воды.

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    Автор: Макс Цандер, Инга Ваннер


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