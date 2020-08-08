Коронавирус и жара привели к нехватке воды в немецкой коммуне

Перебои с водоснабжением, возникшие в германской коммуне Лауэнау в федеральной земле Нижняя Саксония в субботу, 8 августа, затронули около 4000 человек. Власти призвали ее жителей свести потребление воды к минимуму. К вечеру ее использование упало примерно на треть.

На местной пожарной станции развернули пункт выдачи воды для технических нужд. Каждое домохозяйство может получить по 10 литров на человека.

Власти объяснили ситуацию тем, что водохранилище не успело заполниться в условиях возросшего потребления воды домохозяйствами. А это вызвано не только жаркой погодой, но и ограничительными мерами, введенными для сдерживания коронавируса. Раньше жители каждое лето отправлялись в поездки, а теперь остаются дома, объяснил представитель властей общины Роденберг, к которой относится коммуна.

Смотрите также:

Летние напитки: что поможет утолить жажду Состоящий из воды Человек на 70% состоит из воды и ежедневно теряет около 2,5 литров жидкости. Сам организм воду не производит, поэтому важно в достаточных количествах и регулярно пить. Но не все это делают. Пожилые люди, например, пьют мало. Обезвоживание наступает быстро - стоит только лишить организм воды всего на три дня, чтобы нанести ему серьезный вред, после еще двух-трех таких дней наступает смерть.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Пейте на здоровье Лучшее средство от головной боли - не таблетки, а вода, если принимать это чудодейственное "лекарство" в чистом виде и в качестве профилактического средства. Известный медицинский факт - уже легкое обезвоживание провоцирует усталость, снижает концентрацию внимания и вызывает головную боль. К чему приводит тяжелая дегидратация, мы уже говорили.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Доверяй, но проверяй Немецкие медики рекомендуют пить 1,5 литра жидкости в день. Чуть меньше здоровому человеку не повредит. Но меньше литра - это уже слишком мало. Лучше всего полагаться на чувство жажды, а если оно хронически отсутствует или его отключает стресс, то надо поставить на видном месте или носить с собой бутылку с водой и за день ее выпивать. В жаркие дни норма должна составлять 2 литра.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Осторожно с нагрузками Больше воды надо пить не только в жару, но и в сильный мороз. Также много пить рекомендуется при заболеваниях, сопровождающихся повышенной температурой, поносом и рвотой. Высокие физические нагрузки при спорте также резко увеличивают потребность в жидкости.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Смерть от воды Осторожность должны проявлять марафонцы и прочие атлеты, от которых требуется выносливость. Если пить много и сразу, то поступающая в организм в больших количествах жидкость снижает уровень натрия в крови - гипонатриемия нарушает кровообращение и, в худшем случае, приводит к летальному исходу.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Вне конкуренции Лучший утолитель жажды - обычная вода. В Германии ее можно пить без опасений даже из-под крана. Если кому-то вода представляется слишком пресным и скучным напитком, то в графин с водой можно добавить ломтик лимона или пару листиков свежей мяты.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Пиво в жару Пиво? Известно же, что алкоголь способствует ускоренному обезвоживанию организма, а при высоких температурах воздуха негативно сказывается на кровообращении. Тем не менее, даже марафонцам на финише предлагают освежающее безалкогольное пшеничное пиво - в нем содержатся минералы и углеводы, которые организм теряет при высоких нагрузках.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Холодный чай Удивительной способностью утолять жажду обладает холодный чай. Он может быть черным, зеленым, иметь разные вкусовые добавки. Его можно приготовить из свежезаваренного чая в домашних условиях или купить в готовом виде в упаковке. Холодный чай предпочтительнее сладких газированных напитков, так как содержит, как правило, меньше сахара.

Летние напитки: что поможет утолить жажду А также горячий Горячий чай? Именно так и спасаются от жары жители Средней Азии, где по традиции в летний зной пьют зеленый чай. Жидкость высокой температуры стимулирует активное потоотделение - именно за счет него и охлаждается организм.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Имбирь круглый год Корневища этого растения используются в качестве пряности и лекарства. Зимой имбирь укрепляет иммунитет, летом стабилизирует кровообращение. Настойка имбиря с газированной водой - полезная и вкусная альтернатива лимонаду. Добавить для вкуса можно также зеленый чай и сироп агавы.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Арбуз со льдом Не требует никаких добавок арбуз. Это чудотворное средство от жажды состоит почти полностью из воды и содержит в больших количествах витамины А и С. Неудивительно, что арбуз пользуется такой популярностью в летний зной. Он великолепен не только в виде сочных ломтей, но и как коктейль - в миксере надо всего лишь смешать мякоть арбуза и кубики льда. Можно добавить имбирь и мяту.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Лимонад из сока Хорошо идут в жару и разнообразные соки, разбавленные газированной водой. В Германии в летний зной один из самых популярных напитков - Apfelschorle - яблочный сок с добавлением минералки. Очень вкусный "шорле" получается из смородинового сока.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Коктейли с огорода Прекрасной альтернативой сладким сокам являются овощные напитки. Смешивать в миксере или пропускать через соковыжималку можно все что угодно, от моркови, огурцов и свеклы до листьев салата. Прекрасно утоляет жажду томатный сок, из которого легко приготовить безалкогольный вариант знаменитого "кровавого" коктейля, добавив вустерский соус, табаско, черный перец и соль.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Из молока Молочные напитки из кислого молока тоже утоляют жажду: индийский ласси, турецкий айран, монгольский кумыс. Повышенным спросом летом пользуются и обычные молочные коктейли с разнообразными вкусовыми добавками - от фруктов до попкорна. Но наслаждаться ими следует осторожно ввиду высокой калорийности: при проблемах с весом лучше пить молочный коктейль не во время, а вместо приема твердой пищи.

Летние напитки: что поможет утолить жажду Береги фигуру с детства Исследования показывают, что дети, которые пьют больше воды, впоследствии, уже взрослыми людьми, проявляют меньше расположенности к набиранию излишнего веса, чем дети, которые предпочитают лимонады и соки. В последних, как известно, содержится много сахара. Автор: Элла Володина

