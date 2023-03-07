Война в Украине приведет к экологической катастрофе

Даже после окончания войны в Украине токсичные тяжелые металлы и взрывчатые вещества надолго останутся в почве - с непредсказуемыми последствиями для людей, животных и природы.

Наступит день, когда война в Украине закончится, а вместе с ней и смертоносные взрывы от ракетно-бомбовых ударов. Однако остатки от боеприпасов, которые еще находятся в земле, не скоро исчерпают свой разрушительный потенциал.

Дело в том, что гранаты, мины и другие разрывные снаряды разрушают здания, а они в свою очередь выделяют асбест. Боевые снаряды поражают нефтеперерабатывающие заводы - нефть и химикаты просачиваются в землю и водоемы. Но не только это: сами боеприпасы полны ядохимикатов, а их след остается в почве.

По данным информационного агентства Reuters , не менее 10,5 млн га сельскохозяйственных угодий в Украине загрязнены химическими веществами. Reuters ссылается на исследование, которое агентству предоставили украинские ученые. Оказавшись в воде или в почве, рано или поздно они попадут в организм человека - через растения, животных или питьевую воду. По крайней мере, так считают токсикологи. Точных сведений о том, как химические вещества ведут себя в почве и какое влияние они могут оказать на здоровье людей, пока еще не существует.

Боеприпасы содержат токсичные вещества и тяжелые металлы

"Мы только сейчас начинаем исследования боеприпасов, оказавшихся в море", - говорит профессор Эдмунд Мазер (Edmund Maser), директор Института токсикологии университетской клиники в Киле. Несмотря на множество вопросов, оставшихся без ответов, исследования уже позволяют сделать главный вывод: токсичные химические вещества представляют опасность для живых существ.

По словам Мазера, только на морском дне немецкой части Северного и Балтийского морей ржавеет 1,6 миллиона тонн военных боеприпасов. В результате их разложения в воду выделяется токсичный коктейль, который подвергает опасности морскую экосистему и в итоге попадает на наши тарелки вместе с морепродуктами.

Опасными веществами в боеприпасах являются взрывчатые вещества и тяжелые металлы. К взрывчатым веществам относится тротил (тринитротолуола ТНТ), принадлежащий к группе нитроароматических соединений, вызывающих взрывную силу. "Из исследований, проведенных при кормлении крыс и мышей, стало известно, что ТНТ очень токсичен", - подчеркивает Мазер.

Свалка гильз под Херсоном Фото: Ximena Borrazas/SOPA Images/ZUMA Press Wire/picture alliance/dpa

Токсикологи в своих наблюдениях в море пришли к выводу, что тротил, выделяемый из заброшенных боеприпасов, наносит вред морским животным и рыбам: "ТНТ ухудшает процессы размножения, сокращает рост популяций и развитие морских животных", - уточняет профессор Эдмунд Мазер. "Мы также знаем из исследований на животных, что тротил и другие взрывчатые вещества являются канцерогенными, то есть вызывают раковые заболевания".

Ртуть, мышьяк и свинец разрушают клетки

Это также относится к некоторым тяжелым металлам, таким как мышьяк и кадмий, которые также являются канцерогенными. "Тяжелые металлы, такие как ртуть, в основном содержатся в детонаторах, обеспечивая более быстрый взрыв тротила", - объясняет Мазер.

Ртуть также является одним из тяжелых металлов и вызывает повреждение нервных клеток. "Это может привести к врожденным дефектам у детей", - предупреждает профессор. Свинец может иметь аналогичный эффект и приводить к нарушениям развития плода и выкидышам.

Катерина Смирнова из института почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского АН Украины, одного из ведущих научных учреждений по почвоведению и охране почв, говорит, что пробы почвы в Харьковской области уже показали высокую концентрацию в ней канцерогенных тяжелых металлов, таких как свинец и кадмий.

Коллега Смирновой Оксана Найденова, микробиолог института имени Соколовского, объясняет, что тяжелые металлы негативно влияют на активность бактерий в почве. "Они подавляют развитие растений и поступление питательных микроэлементов, что способствует физиологическим нарушениям и снижает их устойчивость к болезням".

Однако химические вещества не обязательно остаются в почве. По словам Мазера, например, тротил может переноситься и распространяться ветром. Дождь размывает вещества, находящихся глубже в почве. "Затем они могут попасть в поверхностные воды, загрязняя ручьи, реки и озера", - объясняет токсиколог.

Основываясь на результатах исследований в Северном и Балтийском морях, Мазер пришел к выводу, что химические вещества накапливаются и в пищевой цепи. "Мы обеспокоены тем, что люди подвергаются серьезному риску, если они едят ​​зараженную рыбу", - говорит ученый.

Канцерогенные вещества попадают и в грунтовые воды. "Тогда и питьевая вода находится под угрозой", - считает Мазер. Кроме того, просачивающаяся вода может способствовать распространению ртути в почве, которую поглощают растения. Через различные виды злаковых и овощей химические вещества попадают в организм человека.

Навсегда выжженная земля?

Токсиколог Эдмунд Мазер подсчитал, что после этой войны Черное море, вероятно, будет в таком же состоянии, как Северное и Балтийское. Оно превратится в море, полное ядовитых боеприпасов, о которых могут быстро забыть.

Токсиколог и его команда ищут решения для удаления токсичного тротила из моря: "У нас есть надежда, что бактерии могут это сделать". Однако исследователи еще не нашли бактерию, которую можно было бы постоянно использовать для этих целей, поэтому проблема с тяжелыми металлами пока сохраняется.

Мазер говорит, что верхние слои почвы можно выкопать, чтобы извлечь из нее тяжелые металлы и тротил и сделать почву снова пригодной для использования. Однако такие восстановительные меры очень дорогостоящие и трудоемкие.

"По предварительной общей оценке, ущерб и потери земельного фонда и земель в Украине составляют более 15 миллиардов долларов США", - подсчитали эксперты Института имени Соколовского. При этом они подчеркивают предварительный характер оценок.

Утилизация тяжелых металлов означает только их хранение в местах, признанных безопасными. Как говорит токсиколог Мазер, тяжелый металл остается тяжелым металлом, "от него невозможно избавиться".

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