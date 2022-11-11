Здесь можно будет жить? Как война влияет на экологию Украины

Война в Украине прямо и косвенно воздействует на экологию и препятствует защите климата. О каких экологических последствиях сейчас и в будущем идет речь? DW поговорила с экспертами.

На конференции ООН по изменению климата COP27, которая с 6 по 18 ноября проходит в Египте, речь идет не только о том, как достичь цели, принятой 194 странами-участницами Парижского соглашения - не допустить повышения температуры на планете на более чем на 1,5 градуса Цельсия, но и о том, как на ее достижение влияет война России против Украины, каковы последствия данного конфликта для экологии.

Имеется в виду и возможная угроза ядерного заражения, исходящая от украинских АЭС, которые находятся в зоне боевых действий, и увеличение эмиссии СО2 в результат боевых действий, и использования военной техники, и продовольственный и энергетический кризисы в мире, спровоцированные войной.

Прямые экологические последствия войны

Загрязнение почвы, воздуха, воды, разрушение экосистем, сгоревшие леса, погибшие животные - перечисляет прямые экологические последствия войны в Украине Ангелина Давыдова, главный редактор журнала "Экология и право". Все это, прежде всего, связано с огромным количеством военной техники: танков, самолетов, военных кораблей и других вооружений, задействованных в боях, которая наносит непоправимый ущерб, в том числе экологии.

"Использование различного вида вооружений, даже несмотря на то, что пока не было прецедентов применения так называемой "грязной бомбы" и тактического ядерного оружия, а речь идет о традиционных вооружениях, - это всегда, в первую очередь, загрязнение почвы, которое остается на много десятков лет", - поясняет Ангелина Давыдова в интервью программе DW Новости Шоу. И приводит такой пример: "Часть территорий Франции и Италии остаются загрязненными еще со времен Первой мировой войны и до сих пор не используются для сельского хозяйства и каких-то еще целей. На полях Италии до сих пор можно найти консервные банки, которые остались еще с Первой мировой войны".

Кроме того, Давыдова называет и другие экологические последствия войны: разрушение инфраструктуры, жилья, энергообъектов и водоснабжения. "Для любого города разрушение системы водоснабжения - это не только прямая проблема, связанная с тем, что у людей не остается питьевой воды. Это косвенно и химическое загрязнение. Для того, чтобы подготовить, а потом очистить использованную воду, требуется очень много химических реагентов. Если вся эта система очистки воды, водоканалов, разрушается, то все это попадает в воду, в почву", - добавляет эколог.

К прямым экологическим последствиям войны Ангелина Давыдова относит и обстрелы энергетической инфраструктуры: "Обстрел ТЭЦ - это ущерб экологии. Это загрязнение почвы, на которой стоит ТЭЦ, имеющая те или иные источники снабжения: уголь или газ. Это попадание мелкой пыли, частиц, химических элементов в воду, в том числе в грунтовую. Как правило, такие станции после разрушения прекращают свою работу, не имеют долгосрочного воздействия на среду, но это все равно влияет на население".

Среди потенциально самых опасных экологических последствий войны в Украине, причем в глобальном масштабе, Давыдова называет риски, связанные с АЭС и разрушением ГЭС. "Это ситуация, когда огромные объемы воды могут вылиться и нанести прямой ущерб людям, долгосрочный экологический и технологический ущерб. Если мы говорим об угрозах, то АЭС - это угроза номер один, но ГЭС - это номер два, а может, даже она делит и первое место по возможности причинения прямого ущерба, в том числе для жизни и здоровья людей", - уточняет Ангелина Давыдова.

Выбросы СO2 во время войны

Эксперты говорят также о непрямых экологических последствиях войны в Украине, которые касаются всего мира. "Здесь речь идет о перестройке глобального энергетического рынка: кто теперь у кого покупает какие виды ископаемого топлива, о последствиях для мирового продовольственного рынка, о теме тема климата и экологии в дальнейшем. О том, насколько наше внимание переключается на вопросы войны и насколько меньше мир начинает заниматься вопросами экологии", - продолжает эколог Ангелина Давыдова. Среди самых актуальных последствий военных действий сейчас речь идет и об увеличении выбросов CO2.

Война в Украине привлекла особое внимание к проблеме его выбросов с точки зрения увеличения эмиссии, связанной с армией и боевыми действиями, констатируют экологи. "В ходе непосредственных боевых действий, например во время ракетных и артиллерийских ударов по украинским городам, возрастают выбросы CO2 в атмосферу. И это колоссальная нагрузка на экологию", - отмечает в интервью телеканалу ARD Ансельм Фоглер (Anselm Vogler), научный сотрудник института IFSH при Университете Гамбурга.

Стюарт Паркинсон, эксперт Scientists for Global Responsibility, обращает внимание на другой аспект: армии зависимы от ископаемых энергоресурсов. Это влияет и на рост расходов на оборону, и на увеличение выбросов CO2 в атмосферу. Например, один советский танк T-72 - эта военная техника активно используется на войне в Украине - расходует 250 литров дизельного топлива на 100 километров, а боевой истребитель - около 5000 литров керосина за час полета.

Имеет ли смысл бороться с последствиями войны сейчас?

Поскольку сейчас вопросы экологии имеют для мира большое значение, интерес к этим проблемам глобальный, констатирует Ангелина Давыдова. И сетует, что иногда, озвучивая последствия войны, она слышит и такую реакцию - "нам прежде нужно думать о жизни людей, о том, как закончить войну, а уже потом об экологических последствиях".

Но имеет ли смысл бороться с экологическим ущербом в Украине до окончания войны? Все зависит от ситуации и от конкретного места, считает Ангелина Давыдова. "Украинский эколог Алексей Василюк говорил, что на севере и на востоке страны - на границе с Россией и Беларусью, где очень много болот, - часть разрушенной инфраструктуры восстанавливать пока не надо, потому что не исключено последующее вторжение. Но инфраструктура в крупных городах, необходимая для водо- или энергоснабжения, это существенный элемент сейчас", - полагает Давыдова.

Не дожидаясь окончания боевых действий необходимо решать ряд задач, убеждена эксперт: "В первые месяцы войны было много грустных историй о том, как были разрушены зоопарки, национальные парки, места где содержались животные, в том числе в клетках. Возник вопрос, куда и как вывозить животных оттуда, как восстанавливать территории от загрязнения фосфорными бомбами, от мин - там где живут сейчас люди, - от того загрязнения которое несет прямой ущерб их жизням". Но какие-то долгосрочные последствия и усилия по очистке и восстановлению земельных ресурсов, воды - это задача на послевоенное время, подвела итог Ангелина Давыдова.

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