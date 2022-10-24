Что такое "грязная бомба", и зачем Россия о ней заговорила

Россия утверждает, что Украина собирается взорвать "грязную бомбу". Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу связался с министрами обороны Франции, Турции, Великобритании и США и заявил, что России стало известно о намерении Украины применить на своей территории "грязную бомбу", чтобы затем обвинить российскую сторону в использовании оружия массового уничтожения. Никаких доказательств Шойгу при этом не привел.

Киев назвал обвинения Москвы ложью и подчеркнул, что Украина поддерживает Договор о нераспространении ядерного оружия. "Если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект - и этот субъект как раз и приказал товарищу Шойгу куда-то там звонить", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

DW поговорила с военными экспертами о том, что представляет собой "грязная бомба", каковы последствия ее применения и в чем может быть цель выдвинутых Россией обвинений.

Что такое "грязная бомба"

"Грязная бомба" - это, по сути, обычная боеголовка или снаряд, начиненный радиоактивными веществами или промышленными или медицинскими отходами с низким уровнем радиации: цезием, иридием или скажем, плутонием. При детонации этого вида оружия не происходит ядерный взрыв с цепной реакцией, как это было бы при взрыве атомной бомбы", - объясняет DW полковник бундесвера в отставке и военный эксперт берлинского Фонда "Наука и политика" (SWP) Вольфганг Рихтер (Wolfgang Richter).

Разрушительный эффект "грязной бомбы" не больше, чем у обычной бомбы, сброшенной с самолета, или ракеты. Но наличие радиоактивных частиц приводит к обширному загрязнению целых районов, хотя и слабому, делая их непригодными для проживания на долгие годы, отмечает немецкий эксперт. В качестве примера он приводит Чернобыльскую зону отчуждения. Говоря о текущей ситуации, эксперт подчеркивает: "Использование "грязной бомбы", на мой взгляд, не только безответственно, но и абсурдно - ведь в зависимости от того, где она будет взорвана, от взрыва могут пострадать собственные войска или население, которое было объявлено "своим" после аннексии".

Зачем России нужен информационный шум

Израильский военный эксперт Игаль Левин считает, что "Россия специально разгоняет этот информационный шум - не в последнюю очередь, для того, чтобы вызвать испуг и замешательство у западных союзников Украины. "На такие громкие "вбросы", какими бы абсурдными они ни были, должны реагировать не только украинские власти, но и весь остальной мир", - говорит Левин. На фоне российских обвинений Украина уже пригласила экспертов МАГАТЭ посетить объекты, на которых, как утверждает Россия, могла бы разрабатываться "грязная бомба".

Для самой России использование "грязной бомбы" также не имеет смысла, считает Вольфганг Рихтер. Если бы Кремль хотел изменить характер войны в Украине, применив оружие массового поражения, он бы не проводил частичную мобилизацию, объясняет эксперт. "Применение оружия массового поражения полностью изменило бы характер этой войны и противоречило бы целям объявленной в РФ частичной мобилизации. Сейчас Россия рассчитывает на эскалацию военных действий, задействуя для этого больше сил - и первые резервисты уже на фронте".

Отвлечь внимание от Каховской ГЭС?

В настоящее время инициатива на фронте принадлежит Украине, продолжает Рихтер. Значительная часть аннексированных РФ территорий больше не находится под российским военным контролем, поэтому Россия пытается стабилизировать фронт, готовится к боям в западной части Херсонской области и уже начала эвакуацию гражданской администрации и части населения. И это, по словам немецкого военного эксперта, очень сложно в настоящее время, потому что через Днепр не так много переправ.

Израильский военный эксперт Игаль Левин не исключает, что одной из реальных военных целей России, внимание от которых она стремится отвлечь с помощью "вброса" о "грязной бомбе", может быть подрыв Каховской гидроэлектростанции. Главное управление разведки Украины ранее сообщало о том, что российские войска заминировали дамбу Каховской ГЭС. "Этот район контролируется Россией, и у нее есть возможность заложить сколько угодно взрывчатки и подорвать плотину - это лишь вопрос логистики и желания", - говорит Левин. В этом случае затопленным бы оказался левый берег Днепра, но максимальный разлив реки затруднил бы украинским войскам быстрое форсирование и наступление "наскоком" на российские позиции, предполагает Игаль Левин.

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