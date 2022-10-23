Киев назвал "опасной ложью" слова Шойгу о "грязной бомбе"

На 242-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 23 октября (время московское).

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал "опасной ложью" обвинения министра обороны России Сергея Шойгу в адрес Киева в планах взорвать в Украине "грязную бомбу". "Российская ложь о том, что Украина якобы планирует применить "грязную бомбу", столь же абсурдна, сколь и опасна. Во-первых, Украина является приверженным участником ДНЯО: у нас нет "грязных бомб", и мы не собираемся их приобретать. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - написал Кулеба.

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Министр обороны Турции Хулуси Акар подтвердил, что провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу. В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что обсуждались двусторонние и региональные вопросы обороны и безопасности.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес опроверг утверждения своего российского коллеги Сергея Шойгу о том, что Киев при поддержке западных стран планирует действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине. "Министр обороны опроверг эти заявления и предупредил, что подобные утверждения не следует использовать в качестве предлога для еще большей эскалации", - говорится в сообщении британского оборонного ведомства. В ходе телефонных переговоров с британским коллегой Шойгу выразил озабоченность возможными провокациям со стороны Украины с применением "грязной бомбы", сообщило Минобороны РФ. Ранее глава российского ведомства обсудил этот вопрос с министрами обороны Франции и Турции.

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Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в телефонном разговоре со своим российским коллегой Сергеем Шойгу подтвердил стремление к мирному урегулированию конфликта в Украине. В заявлении Лекорню говорится, что Франция отказывается быть втянутой в любую форму эскалации украинского конфликта, особенно в том, что касается ядерных вариантов. В ближайшее время Лекорню также планирует провести переговоры с министром обороны Украины, отмечается в сообщении.

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В Темрюкском районе Краснодарского края до 3 ноября продлили "желтый" уровень террористической опасности, введенный после взрыва на Крымском мосту. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Вениамин Кондратьев, сообщила пресс-служба краевой администрации . Накануне Белгородская и Курская области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 6 ноября.

Оккупационные власти: При "теракте" в Херсоне погиб один человек

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Оккупационные власти Херсона заявили о "теракте" в городе. По их данным, на улице сработало самодельное взрывное устройство. В результате этого взрыва один человек погиб и еще трое получили ранения, говорится в сообщении "министерства здравоохранения" Херсонской области в Telegram . Украинская сторона не комментировала эти утверждения. Накануне оккупанты в Херсонской области призвали жителей регионального центра немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра из-за "опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак".

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Франциска Гиффай (фото из архива) Фото: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

В Берлине "практически исчерпаны" возможности приема беженцев, заявила правящий бургомистр Франциска Гиффай (Franziska Giffey). "Нам срочно нужно больше федеральной недвижимости для хорошего размещения людей", - сказала она изданию Bild am Sonntag. Гиффай также отметила необходимость финансовой поддержки, чтобы покрыть огромные расходы, и справедливого распределения беженцев по федеральным землям. По словам бургомистра, около 340 тысяч граждан Украины получили первую помощь в Берлине, 100 тысяч остаются в столице.

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Утром 23 октября Вооруженные силы Украины вновь обстреляли город Энергодар в аннексированной Запорожской области, утверждают оккупационные власти. Глава городской "администрации" Александр Волга написал в Telegram-канале , что из-за удара получил повреждения гражданский объект. Дмитрий Орлов, занимавший пост мэра Энергодара до оккупации, подтвердил факт обстрела города. По словам Орлова, под обстрел попал отель "Алиса", который "любили использовать оккупанты и коллаборанты". Есть ли пострадавшие в результате этого обстрела, пока не известно, добавил он.

В Курской области построили две линии обороны

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В Курской области завершили строительство двух усиленных линий обороны, сообщил губернатор приграничного с Украиной региона Роман Старовойт. "Работа велась совместно с Минобороны России и Пограничным управлением по Курской области", - написал он в Telegram-канале . По словам губернатора, третья линия обороны будет готова к 5 ноября. Накануне стало известно , что к установке защитных сооружений приступили и в другой приграничной с Украиной области - Белгородской.

++15.05++

Министры обороны России и Франции Сергей Шойгу и Себастьен Лекорню провели телефонные переговоры, заявляет российское оборонное ведомство. В сообщении говорится, что была обсуждена ситуация в Украине, "которая имеет устойчивую тенденцию к дальнейшей, неконтролируемой эскалации". В ходе беседы, по данным Минобороны РФ, Шойгу "довел до французского коллеги свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы". Французская сторона пока не комментировала переговоры. Позднее Шойгу провел беседу с министром обороны Турции Хулуси Акаром. По данным Минобороны РФ, глава российского ведомства изложил своему турецкому коллеге аналогичные тезисы.

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В результате ночного обстрела села Курдюмовки в Донецкой области, погибли три человека, сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко. "Артиллерийские снаряды уничтожили два дома. Под обломками одного из них погибли супруги, в пожаре во втором доме - погиб мужчина", - написал он в Telegram-канале . По информации Кириленко, накануне от российских обстрелов погибли двое мирных жителей - в Клещиевке и Торском. Еще девять человек получили ранения. Кроме того, правоохранители обнаружили тела четырех гражданских, погибших во время оккупации, - двух в Диброве и двух в Озерном.

Лондон: "Линией Вагнера" РФ хочет сдержать быстрое продвижение ВСУ

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Россия прилагает значительные усилия для подготовки оборонительных сооружений за нынешней линией фронта, чтобы, вероятно, сдерживать любые быстрые украинские контрнаступления, сообщило министерство обороны Великобритании в ежедневной сводке. В нем напомнили, что 19 октября основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о строительстве его командой инженеров обширной укрепленной "линии Вагнера" в оккупированной Россией Луганской области, и опубликовал карту, показывающую планируемые масштабы проекта. На снимках виден участок недавно построенных противотанковых укреплений и систем траншей к юго-востоку от Кременной в Луганской области. "Если планы настолько масштабны, как утверждает Пригожин, работы, вероятно, направлены на интеграцию реки Северский Донец в оборонительную зону, которая частично повторяет линии разграничения, установленные в 2015 году", - говорится в сводке.

Хроника событий 23 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 октября 14.00 - 23.59 >>>

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