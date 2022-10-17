Комментарий: Не надо бояться ядерных угроз Путина

На фоне успехов ВСУ и поставок Киеву западных вооружений у Путина скоро останется лишь один выход: применить в Украине ядерное оружие, предупреждают эксперты. Но подобные рассуждения неверны и опасны, считает Йоша Вебер.

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Страх парализует. Страх делает нас слабее. Страх мешает ясно воспринимать вещи. При этом самый сильный страх мы испытываем перед ядерной войной, которой в очередной раз угрожает Путин. Ведь она может означать нашу погибель, конец, апокалипсис.

Уровень опасений за будущее планеты и человечества можно выразить в цифрах: по последним опросам, 58 процентов американцев опасаются, что Россия ведет дело к ядерной войне; в Германии этого боятся 49 процентов жителей.

Страх уже давно охватил политиков, военных и экспертов. Один пример тому: политолог и эксперт по Путину Герхард Манготт из Университета Инсбрука предупредил в эфире радиостанции Deutschlandfunk: если Украина продолжит отвоевывать территории, а Запад будет и дальше снабжать ее современными вооружениями, Путину останется только "ядерная эскалация", вероятность которой вырастет, если Россия перейдет к обороне.

Уступивший проиграет

Так что же может быть более понятным, чем желание предотвратить худшее? Если нужно, даже путем уступок Путину? Но это был бы самый плохой из всех вариантов. Ведь если Запад поддастся ядерному шантажу Путина, он проиграет по всем статьям.

Украине пришлось бы смириться со значительными территориальными потерями, страны Восточной Европы справедливо начали бы сомневаться в поддержке ЕС и США, а НАТО могла бы смело выбросить в корзину свою стратегию сдерживания.

Короче говоря: Путин победил бы. И он смог бы использовать эту тактику снова, заключает американский историк Тимоти Снайдер из Йельского университета в одном из получивших большую известность эссе: "Поддавшись ядерному шантажу, мы не положим конец войне, ведущейся в Украине обычными вооружениями. Скорее, это сделает будущие ядерные войны более вероятными".

Когда Запад не вмешался

Страх - плохой советчик, особенно в таких ситуациях, как эта. Стойкость, единство и сила необходимы, чтобы противостоять шантажу атомной бомбой, при необходимости напоминая о собственном арсенале.

Сдерживание должно быть надежным и последовательным; все остальное поощряет Путина. Именно так было в 2013 году, когда тогдашний президент США Барак Обама обозначил "красную черту" в отношении применения химического оружия в Сирии, которую впоследствии перешел поддерживаемый Россией правитель Башар Асад, а Запад не стал напрямую вмешиваться в войну.

Так было и в 2014 году, когда Россия в нарушение международного права аннексировала Крым, а Запад просто стоял и смотрел. И то, и другое, возможно, подтолкнуло Путина к тому, чтобы решиться напасть на Украину.

Москве есть что терять

Страх - это именно то чувство, которое Путин хочет вызвать при помощи гибридной войны, ведущейся в военной и энергетической сферах, а также через дезинформацию. Несмотря на справедливые опасения по поводу возможной ядерной катастрофы, важно сохранять спокойствие. В пользу этого говорит, например, тот факт, что Путин уже в начале войны угрожал ядерной бомбой - но не предпринимал дальнейших шагов по мобилизации ядерных сил.

Не стоит ожидать, что загнанная в угол ядерная держава автоматически нажмет на красную кнопку. Ни Советский Союз, ни США не сделали этого во время своих позорных военных кампаний в Афганистане или Вьетнаме.

И произошло это по одной, часто упускаемой из виду причине: ядерный агрессор автоматически становится проигравшим. С зараженными радиацией территориями делать ему нечего, а союзников после этого у него не останется. Китай, Индия и другие государства в случае ядерной эскалации отвернутся от России, тенденция к этому заметна уже сейчас. Да и на родине ядерный удар по якобы братскому народу Украины, который нуждается в освобождении, вероятно, стоил бы российскому президенту легитимности и поддержки. Так что не нужно бояться: Путину есть что терять.

Автор: Йоша Вебер, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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