Папа римский предупредил о риске ядерной катастрофы на ЗАЭС

Через полгода - на 182-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около трети жителей 44-миллионой Украины. DW продолжает следить за развитием событий в среду, 24 августа - День независимости Украины.

++13.50++

В оккупированном российскими войсками Донецке загорелся торговый центр "Галактика", сообщил "глава администрации" города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. По его словам, пожар возник после обстрела со стороны ВСУ.

"Произведена эвакуация персонала торгового центра. По предварительным данным, пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале "штаба территориальной обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики".

++13.15++

В видеообращении, опубликованном по случаю Дня независимости Украины, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг похвалил вооруженные силы страны. "Я отдаю дань уважения всем тем, кто погиб или был ранен, а также всем украинским мужчинам и женщинам, которые сражаются за свою страну, свою свободу и своих близких", - заявил Столтенберг. "Вы можете продолжать рассчитывать на поддержку НАТО столько, сколько потребуется", - добавил он.

++12.45++

Папа римский Франциск призвал к "конкретным шагам" для прекращения войны в Украине и предотвращения риска "ядерной катастрофы" на Запорожской АЭС. В ходе всеобщей аудиенции в Ватикане, запись которой доступна на YouTube , понтифик также упомянул убийство дочери российского идеолога Александра Дугина Дарьи. "Невинные платят за войну, невинные! - подчеркнул папа Франциск. - А те, кто наживается на войне и торговле оружием, - преступники, убивающие человечество".

++12.20++

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил Украину с 31-й годовщиной провозглашения независимости, заверив в поддержке в войне против России. "Я никогда не сомневался, что Украина победит в этой борьбе, потому что никакая сила на земле не сможет победить патриотизм 44 миллионов украинцев", - заявил он в видеообращении, опубликованном в его аккаунте в Twitter. "Сколько бы времени это ни заняло, Соединенное Королевство будет стоять на стороне Украины и оказывать всевозможную военную, экономическую и гуманитарную поддержку", - подчеркнул Джонсон.

В Запорожье убит "глава" пророссийской ВГА поселка Михайловка

++11.40++

В Харькове и области в результате российских обстрелов и ракетных ударов в течение минувших суток пострадали пять человек, среди них - пятилетний ребенок, испытавший сильный стресс, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram-канале . "Враг ведет обстрел наших позиций из реактивной и ствольной артиллерии, ведет разведку с помощью БпЛА. Наши защитники дают оккупантам достойный отпор и наносят ощутимые потери", - написал он.

++11.10++

Российские войска рано утром обстреляли город Новый Буг Николаевской области. В результате загорелась кровля двухэтажного жилого здания, еще несколько домов получили повреждения, написал в Telegram-канале глава областной военной администрации Виталий Ким. По предварительной информации, ранены 9 человек, в том числе 2 ребенка. Подробная информация уточняется. На месте работают службы по ликвидации последствий обстрела.

++10.30++

В поселке Михайловка Запорожской области взорван автомобиль, в котором находился "глава" оккупационной "военно-гражданской администрации" Иван Сушко. Как сообщил в своем Telegram-канале Владимир Рогов, называющий себя членом "главного совета военно-гражданской администрации" региона, под сиденье машины было подложено взрывное устройство. Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался от ранений.

В 2015 году Иван Сушко баллотировался в депутаты поселкового совета от партии "Оппозиционный блок". "Главой" Михайловки он стал в конце апреля 2022 года. До этого "назначения" работал тамадой и подрабатывал Дедом Морозом, пишут украинские СМИ.

Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня Независимости

++09.50++

Владимир Зеленский записал специальное обращение к согражданам по случаю Дня независимости Украины. В нем, в частности, говорится: "Свободный народ независимой Украины! И этим все сказано. Всего четыре слова, но как много стоит за ними сегодня. На 182-й день полномасштабной войны. Сколько в этих словах символов и смыслов, подвигов и потерь, радости и боли. А главное - сколько в них правды. Нашей правды... После шести месяцев, когда нас пытаются уничтожить, мы свободный народ независимой Украины. И это правда о нашем будущем"."Мы встречаем этот день в разных местах. Кто-то - в окопах и блиндажах, в танках и БМП, на море и в воздухе. Бьется за независимость на передовой. Кто-то - в дороге, в автомобилях, грузовиках и поездах. Бьется за независимость, доставляя необходимое тем, кто на передовой. А кто-то - в смартфоне или за компьютером. И тоже бьется за независимость - собирая средства, чтобы тем, кто в пути, было что везти тем, кто на передовой. Мы встречаем этот день в разных обстоятельствах, условиях и даже в разных часовых поясах, но с единственной целью - сохранение независимости и победа Украины!" - подчеркнул Зеленский.

++09.10++

У России еще есть шанс сохранить мост через Керченский пролив, для защиты от его уничтожения необходимо вывести войска РФ из Крыма, заявил в интервью польскому изданию Gazeta Wyborcza секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Крымский мост является военным объектом, поскольку через него россияне перебрасывают технику и личный состав. "Поэтому этот объект подлежит уничтожению. В этом нет ничего удивительного. Но у Путина есть шанс сохранить этот объект, если он выведет войска из Крыма через этот мост", - указал Данилов.

++08.45++

На Урале утром задержан один из самых известных региональных политиков в России, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. В помещениях его частного музея "Дом Невьянской иконы" и фонда начались обыски, сообщила местному изданию E1.ru помощница Ройзмана Лейла Гусейнова. Сам политик сообщил тому же изданию, что против него заведено дело по ч.3 ст. 280 УК - публичное распространение "фейков" о российской армии, оно рассматривается в Москве.

++08.25++

Минувшей ночью совершен российский ракетный удар по Днепровскому району Днепропетровской области, а также обстрелян из РСЗО никопольский и Криворожский районы. "Ночь была сплошной воздушной тревогой… По нам били ракетами, "Градами" и "Ураганами"… Российская армия накрыла огнем три района - Днепровский, Никопольский и Криворожский", - написал в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. По его данным, в Днепровский район прилетели две ракеты Х-22, за взрывом последовал пожар. Информация о погибших и пострадавших выясняется, указал он далее.

++08.05++

В результате ночных ударов по Запорожью повреждена гражданская инфраструктура, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram. "В настоящее время известно о шести многоквартирных домах, в которых вылетели стекла и разрушены оконные рамы. На месте работают коммунальные службы", - написал он и добавил, что среди людей пострадавших нет.

По всей Украине - воздушная тревога

++07.35++

Ранним утром 24 августа почти по всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги, пишет "Украинская правда" со ссылкой на Карту тревог Украины. По состоянию на 6.55 воздушная тревога была объявлена во всех регионах страны, кроме Херсонской области и аннексированного Россией Крыма, указывается далее.

++05.00++

Российские войска атаковали инфраструктурный объект в Запорожье, сообщил исполняющий обязанности мэра города Анатолий Куртев. Информация о пострадавших уточняется.

++04.15++

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал МАГАТЭ расмотреть возможнось обеспечить постоянное присутствие своих представителей на Запорожской АЭС. "Учитывая масштаб текущих вызовов и угроз, мы призываем также МАГАТЭ подумать про возможное постоянное присутствие своих экспертов на Запорожской АЭС для возвращения полноценного контроля этого ядерного объекта украинскими экспертами", - заявил Кислица на экстренном заседании ООН.

Он отметил, что миссия должна увидеть истинную ситуацию, а не "устроенное РФ театральное представление". "Они имели смелость собрать Совбез ООН, чтобы обсудить собственные провокации, собственный террор на ЗАЭС", - указал постпред.

++03.30++

Украинский дипломат Андрей Мельник Фото: Botschaft der Ukraine in der Bundesrepublik Deutschland

Покидающий свой пост посол Украины в Германии Андрей Мельник приветствовал обещанные канцлером ФРГ Олафом Шольцем поставки оружия в Украину к 2023-му году. "Мы благодарны за эти обязательства", - сказал Мельник в эфире общественно-правового телеканала ZDF. Однако он выразил надежду, "что другое оружие, которое можно доставить быстро, также прибудет в Украину". "Как вы знаете, каждый день имеет значение, особенно перед зимой", - подчеркнул посол.

По его словам, важно, чтобы Украина показала, что может выиграть войну против России. "Только тогда есть шанс на переговоры и прочный мир". Мельник покинет Германию 14 октября.

++02.20++

США объявят о новой военной помощи украинцам на сумму почти 3 млрд долларов в День независимости Украины, сообщил официальный представитель американского правительства. Это будет крупнейший пакет военной помощи Украине за все шесть месяцев войны. Последний пакет был выделен на сумму 775 млн долларов.

Глава Минобороны Украины: Худший сценарий войны с РФ позади

++01.30++

Силы РФ обстреляли объекты инфраструктуры в двух районах Запорожья. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

"Враг снова попал в областной центр. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в его сообщении.

++01.15++

ВВС Украины уничтожили пять российских беспилотников и вертолет. Сообщение об этом командование Воздушных сил ВСУ обнародовало в Facebook. "Подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожены пять беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и вертолет Ка-52 российских оккупантов", - говорится в сводке.

++00.50++

Согласно мнению министра обороны Украины Алексея Резникова, его страна уже пересекла черту, за которой можно было ожидать "худший сценарий" развития войны с Россией. Об этом он заявил в интервью CNN. Отвечая на вопрос, заходит ли российско-украинская война в тупик, министр сказал, что "худший сценарий" событий в Украине уже позади.

Резников считает, что Украина стоит на пороге "нового этапа" войны, потому что начинает контрнаступление в другом направлении. "Мы находимся на стадии стабилизации на поле боя с помощью небольшого перемещения подразделений, и мы создали там много хороших средств сдерживания", - заявил глава Минобороны Украины.

С молотка ушла конфискованная суперъяхта приближенного к Путину олигарха

++00.30++

Суперяхта Axioma в Гибралтаре Фото: Giovanni Romero/TheYachtPhoto/imago images

В Гибралтаре прошел аукцион, где была выставлена суперъяхта Axioma российского миллиардера Дмитрия Пумпянского, владельца и главы правления производителя стальных труб для нефтегазовой отрасли OAO TMK, являющейся поставщиком российской государственной энергетической компании "Газпром". Он является одним из "ближайших к Путину" олигархов, сообщает Bloomberg. Пумпянский находится под санкциями Запада в связи с войной, развязанной Россией в Украине.

Axioma стала первой конфискованной у российских олигархов суперъяхтой, выставленной на аукционе в Европе. Яхта с шестью роскошными гостевыми каютами, бассейном, 3D-кинотеатром, тренажерным залом, джакузи и полностью оборудованным спа-салоном была задержана после пришвартования в Гибралтаре в марте.

++00.05++

Президент Украины Владимир Зеленский в традиционном видеообращении предупредил сограждан о возможности проведения Россией в День украинской независимости 24 августа "отвратительных провокаций" и жестоких ударов по территории Украины. "Дорогие украинцы! Завтра важный для всех нас день. И именно потому этот день, к сожалению, важен и для нашего врага. Мы должны осознавать, что завтра возможны отвратительные российские провокации и жестокие удары", - заявил Зеленский в видеообращении.

Как он заверил, Вооруженные силы Украины, спецслужбы и разведка сделают все, чтобы защитить людей настолько, насколько это возможно. "Мы обязательно ответим на любое проявление российского террора, но, пожалуйста, завтра особенно придерживайтесь правил безопасности. Пожалуйста, придерживайтесь режима комендантского часа. Обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги и на официальные сообщения. И помните: мы должны все вместе дойти до победы", - подчеркнул глава украинского государства.

Хроника событий 23 августа 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 августа 00.00 - 13.59 >>>

Смотрите также: