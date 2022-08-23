МАГАТЭ планирует отправить миссию на ЗАЭС в ближайшие дни

На 181-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий вторника, 23 августа (время московское).

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Международное агентство по атомной энергии намерена направить миссию на Запорожскую АЭС в течение нескольких дней, если переговоры об этом увенчаются успехом, говорится в заявлении агентства. "Я продолжаю очень активно и интенсивно консультироваться со всеми сторонами", - заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что в результате обстрелов 20 и 21 августа была повреждена инфраструктура ЗАЭС, включая лабораторию и химические объекты, а 22 августа в результате обстрела повреждены трансформаторы близлежащей ТЭЦ, что на несколько часов привело к отключению линии электропередач, указывается в сообщении агентства по атомной энергии.

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Президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал, что Евросоюз продолжит оказывать Украине поддержку "в долгосрочной перспективе" для борьбы с российским вторжением. Спустя полгода после начала конфликта "наша решимость не изменилась, и мы готовы поддерживать эти усилия в долгосрочной перспективе", - сказал Макрон, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита "Крымской платформы".

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Первый поезд с 1200 тонн кукурузы, вывезенной с территории Украины, был разгружен на зерновом терминале в городе Росток на севере Германии. Как сообщил представитель терминала Якоб Лубиг (Jacob Lubig), состав из 21 вагона прибыл 23 августа утром. "Это тестовый поезд. За ним последуют еще четыре", - приводит слова Лубига агентство dpa. Кормовая кукуруза была перегружена на украинско-польской границе, а затем грузовым поездом доставлена в Росток через Польшу.

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В граничащей с Украиной Белгородской области произошло "самовозгорание боеприпасов", которые еще не успели обезвредить саперы, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, причиной инцидента в районе села Тимоново стала жаркая погода - "сработал эффект линзы". Пострадавших нет, но для обеспечения безопасности жителей поселка временно эвакуируют, указал губернатор.

Словакия передаст Украине 30 БМП

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Словакия передаст Украине 30 боевых машин пехоты (БМП), а взамен получит от Германии 15 танков "Леопард-2А4", сообщил словацкий министр обороны Ярослав Надь. По словам Надя, соответствующее соглашение 23 августа подписали его заместитель и заместитель министра обороны Германии.

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В Курской области, граничащей с Украиной, еще на 15 дней, до 7 сентября, продлили высокий ("желтый") уровень террористической опасности, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале . Он призвал жителей проявлять в эти дни бдительность.

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В столице Латвии приступили к сносу памятника советским воинам - освободителям Риги, сообщило латвийское интернет-издание Delfi . "У подножия памятника работает экскаватор, который демонтирует ступени. Ему помогает экскаватор, перевозящий строительный мусор в контейнер. Территория объекта огорожена, между деревьями натянуты ленты, размещены заборы. Также там размещены контейнеры для строительного мусора и жилые вагоны для строителей", - говорится в сообщении. У монумента, демонтаж которого Рижская дума одобрила в мае, дежурят сотрудники полиции.

Шольц: Мир не признает попыток РФ оккупировать территорию Украины

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Олаф Шольц перед вылетом в Канаду Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) пообещал Украине дальнейшую поддержку в войне, развязанной Россией. "Международное сообщество никогда не примет незаконную империалистическую аннексию Россией украинской территории", - заявил Шольц в ходе саммита "Крымской платформы", к которому он подключился по видеосвязи из Канады. "Я могу заверить вас: Германия твердо стоит на стороне Украины, пока Украина нуждается в нашей поддержке", - отметил он. По словам канцлера, Германия вместе со своими партнерами будет сохранять санкции против России, оказывать Украине финансовую помощь, поставлять ей оружие и участвовать в восстановлении страны. "Я уверен, что Украина преодолеет мрачную тень войны, потому что она сильна, мужественна и едина в своей борьбе за независимость и суверенитет. И потому что у нее есть друзья в Европе и по всему миру", - сказал Шольц.

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"Губернатор" аннексированного Севастополя Михаил Развожаев сообщил о работе систем ПВО над городом. "Над морем отработали системы ПВО. Сбили БПЛА. Все хорошо, сохраняем спокойствие" - написал он в Telegram-канале .

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Входящие в Евросоюз и граничащие с Россией Эстония, Латвия, Литва, Польша и Финляндия могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. "Я разговаривал с министрами из всех этих стран… Я не вижу больших политических разногласий", - сообщил он журналистам в Вильнюсе, добавив, что региональный визовый запрет он намерен обсудить с коллегами из четырех стран в рамках Совета ЕС 29 августа.

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В оккупированном Донецке в результате обстрела центра города 23 августа погибли три мирных жителя, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "мэра" города Алексея Кулемзина. Ранее он сообщил в своем Telegram-канале о двух погибших и шести пострадавших. Как пишет ТАСС, под обстрелом со стороны ВСУ оказалось здание "администрации" главы самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Дениса Пушилина, отель, где останавливаются журналисты, торговый центр, жилой дом и другие строения. Представительство "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявило агентству, что обстрел велся из американских РСЗО HIMARS и орудий НАТО.

Канада ввела новые санкции против России

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Фото: Getty Images/V. Ridley

Власти Канады объявили о расширении санкций против РФ. Как заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо, выступая на онлайн-саммите "Крымская платформа", в санкционные списки внесут еще 62 российских физических лица и одно предприятие оборонного сектора, которые причастны к войне России против Украины.

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За 22 дня с начала работы "зернового коридора" из украинских морских портов вышли 33 корабля, на борту которых совокупно было 719 549 тонн агропродукции, сообщило министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Еще 18 судов грузятся и ожидают очереди на выезд. Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в эфире национального телемарафона, если в июле было экспортировано 3 млн тонн агропродукции, то за 15 дней августа - уже 2 млн тонн. "То есть должны выйти минимум на 4 млн тонн экспорта в августе, а это плюс 250-300 млн долларов валютной выручки только за месяц", - приводятся слова Высоцкого в сообщении.

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В Германию с начала вторжения России в Украину прибыли - по крайней мере, временно, - 967 546 беженцев от войны, в том числе 351 061 ребенок. Подавляющее большинство из них, как сообщило министерство внутренних дел ФРГ по состоянию на 21 августа, - украинские граждане. "Многие в нашем обществе вышли за рамки своих возможностей, чтобы помочь беженцам. Это гуманитарный подвиг, который демонстрирует большую солидарность с Украиной", - отметила глава МВД Германии Нэнси Фезер (Nancy Faeser).

Президент Германии поздравил Украину с Днем независимости

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Франк-Вальтер Штайнмайер (фото из архива) Фото: Lino Mirgeler/dpa/picture alliance

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) от имени немецкого народа поздравил президента Владимира Зеленского с Днем независимости Украины, который отмечается в стране ежегодно 24 августа. "Сегодня Украина вынуждена бороться за свое выживание как свободное и демократическое государство в войне, навязанной ей в результате нападения, нарушающего международное право", - говорится в поздравлении , опубликованном на сайте главы германского государства. "Я восхищен мужеством и решимостью, с которыми Вы, вооруженные силы и все население страны противостоите жестокой агрессивной войне России. Вы не позволите отнять у Вас Вашу страну, Вашу жизнь, Вашу свободу", - подчеркнул Штайнмайер, добавив, что Германия и Европа стоят на стороне Украины. Свое поздравление президент ФРГ завершил словами "Слава Украине!".

Хроника событий 23 августа 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 22 августа 14.00 - 23.59 >>>

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