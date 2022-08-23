Граничащие с РФ страны ЕС могут запретить въезд россиянам

Страны Балтии, Польша и Финляндия откажут туристам из России во въезде на свою территорию, если это решение не будет принято на уровне ЕС, заявил глава МИД Литвы.

Входящие в Евросоюз и граничащие с Россией страны могут запретить въезд на свою территорию российским туристам, если ЕС не примет единого решения об ограничениях в этой связи. О планах Эстонии, Латвии, Литвы, Польши и Финляндии во вторник, 23 августа, заявил литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

"Я разговаривал с министрами из всех этих стран… Я не вижу больших политических разногласий", - сообщил он журналистам в Вильнюсе. Глава МИД Латвии также отметил, что региональный визовый запрет он намерен обсудить с коллегами из четырех стран в рамках Совета ЕС 29 августа. При этом названные страны предполагают отказывать во въезде туристам из РФ и впускать диссидентов, указал он. "Российских туристов не должно быть в Европейском Союзе… Их страна осуществляет геноцид (в Украине - Ред.)", - подчеркнул Ландсбергис и напомнил, что после остановки авиасообщения россияне въезжают в ЕС главным образом через сухопутные границы.

Запрет на визы россиянам обсудят 29 августа

В предстоящий понедельник главы МИД стран Евросоюза намерены обсудить запрет на выдачу шенгенских виз российским гражданам в качестве еще одного ответа на продолжающуюся войну РФ против Украины. Главными сторонниками этого решения являются государства, имеющие с Россией общие границы. Дания также сигнализировала о готовности присоединиться к этому шагу.

Против запрета на выдачу туристических виз россиянам, среди прочих, высказался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz), заявивший, что выступающие против войны россияне должны иметь возможность покинуть свою страну. Кроме того, об аналогичной позиции заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Президент Украины Владимир Зеленский призвал ЕС запретить въезд россиянам.

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