Комментарий: Никаких туристических виз россиянам во время войны в Украине

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Страны ЕС в вопросе виз для россиян делают то, что умеют лучше всего, - демонстрируют разрозненность, а не единство. Хотя четкая линия, пусть и с некоторыми исключениями, необходима, уверен Миодраг Шорич.
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Дискуссия набирает обороты: как может быть так, что граждане России в качестве туристов отдыхают в Испании или Франции, в то время как российская армия убивает тысячи женщин и детей в Украине? Это ни в коем случае недопустимо, считает все больше людей в ЕС.
Фактически это означает, что страны Шенгенской зоны должны приостановить на неопределенное время выдачу туристических виз всем россиянам. По крайней мере, до тех пор, пока Россия оккупирует часть территории Украины. Потому что до сих пор миллионы россиян поддерживали эту войну или вели себя так, как будто они не имеют никакого отношения к происходящему вооруженному конфликту. Им необходимо дать понять, что на данный момент их присутствие в Европе нежелательно. Для многих москвичей кажется нормальным наслаждаться жизнью в кафе и ресторанах, пока их соотечественники умывают руки кровью. Но в цивилизованном мире это не считается нормальным.
Конечно, отказывать всем россиянам в туристических шенгенских визах несправедливо. По крайней мере, отчасти. Ведь от этого пострадают и люди, которые ни в чем не виноваты: те, кто не поддерживают войну России, но не имеют мужества протестовать против нее. Но такого "побочного ущерба" трудно избежать.
Не стоит забывать и о том, что в случае введения таких ограничений, некоторые россияне будут еще больше поддерживать Кремль. Пусть. Но пляжный отдых на Лазурном берегу или шопинг на Елисейских полях перестанет для них существовать. Останется лишь ощущение дискомфорта, "сидения на скамье подсудимых". Это именно то, чего мы хотим. Ведь к русским во время войны больше нельзя относиться как к нормальному народу, как к немцам в период с 1939 по 1945 год и в первые годы после него.
В пользу отмены туристических виз для россиян говорят и аспекты безопасности. Россиянин Вадим Красиков именно с такой визой приехал в Берлин, чтобы хладнокровно расстрелять просителя убежища из Грузии (Зелимхана Хангошвили. - Ред.) предположительно, по поручению ФСБ. Это делает Россию, как отмечают немецкие эксперты по внешней политике, "террористическим государством". И это то, от чего Европа должна себя защитить.
Тем не менее избранные россияне должны по-прежнему иметь возможность въезда на территорию ЕС. В Германии и Европе существует демографическая проблема. Множество компаний годами ищут квалифицированных сотрудников. В последние годы из России в ЕС эмигрировали миллионы людей, в основном молодых и образованных. Важно продолжать способствовать этому. Российские студенты или ученые, которые хотят продолжить свое образование или работать на Западе, должны иметь возможность приезжать в ЕС, как и российские оппозиционеры. В ограниченных рамках должна сохраниться возможность посещать родственников.
Важно только, чтобы правительства всех стран Шенгенской зоны договорились об единых правилах; а также об отмене этих санкций, когда в Украине установится прочный мир. На протяжении нескольких месяцев большинство немцев поддерживало поставки тяжелых вооружений Украине. Меньшинство выступало против - в основном, ссылаясь на историю Германии. Эта категория, как никто другой, приветствовала бы отказ в выдаче туристических виз россиянам. Потому что такого рода санкции имеют быстрый эффект, но не уносят человеческих жизней.
Прекращение выдачи туристических виз не смогли бы проигнорировать даже конформистские российские СМИ. Сначала они бы это злорадно комментировали. И, возможно, задавались бы вопросом, не следует ли другим западным странам последовать этому примеру. В какой-то момент они начали бы рассказывать россиянам о преимуществах пребывания дома. Как когда-то в СССР. А московские кафе и рестораны, таким образом, вероятно, получали бы большую прибыль.
Автор: Миодраг Шорич, обозреватель DW
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