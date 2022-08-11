Опустит ли Евросоюз железный занавес перед россиянами?

Дискуссия о прекращении выдачи виз гражданам России для въезда на территорию стран ЕС постепенно переходит на общеевропейский уровень. Чехия, председательствующая сейчас в Евросоюзе, собирается вынести этот вопрос на заседание с участием министров иностранных дел стран-членов, которое пройдет в конце августа в Праге.

Об этом сообщил глава внешнеполитического ведомства Чехии Ян Липавский. "Во время российской агрессии (…) не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан", - заявил министр. По его словам, Чехия, прекратившая выдачу виз туристам из России 25 февраля, на следующий день после начала российского вторжения в Украину, уже не раз призывала другие страны ЕС последовать ее примеру: "И мы пытаемся объяснить нашим партнерам, что это оправданный и эффективный шаг".

Аргументы "за" и "против"

Для того чтобы решение о визовых санкциях было принято на общеевропейском уровне, его должен утвердить Совет ЕС при единогласной поддержке 27 стран-членов. Но пока о такой поддержке речи не идет. Ужесточить визовые правила для граждан РФ призывает, например, Финляндия.

Олаф Шольц

"Неправильно, что в то время когда Россия ведет агрессивную, жестокую, захватническую войну в Европе, россияне могут жить нормальной жизнью, путешествовать по Европе", - указала премьер-министр Финляндии Санна Марин и предложила принять на уровне ЕС решение об ограничении на въезд в страны Шенгенской зоны для российских туристов.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) эту идею не поддерживает. Он считает, что происходящее в Украине - это "война Путина", и ЕС уже ввел многочисленные санкции против лиц, близких к российскому президенту. "Мы продолжим это", - пообещал Шольц, однако визовые санкции против всех россиян он называет неоправданным шагом.

Росскийских туристов не ждут в странах Балтии

Пока в европейских столицах продолжается неформальное обсуждение политической, юридической и технической составляющих этого вопроса, национальные правительства некоторых стран ЕС самостоятельно делают шаги, ограничивающие те или иные визовые возможности для граждан РФ.

Кая Каллас

Кроме Чехии, одними из первых решили закрыть въезд для российских туристов Эстония, Литва и Латвия. "Прекратите выдавать туристические визы россиянам. Посещение Европы - это привилегия, а не право человека", - с таким призывом обратилась к своим европейским коллегам премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Правительство в Таллине решило не только не принимать заявки на выдачу туристических виз гражданам РФ, но и не впускать в страну даже тех граждан России, которым Эстония ранее уже выдала шенгенскую визу.

Ужесточила визовую политику по отношению к россиянам и Латвия. Весной этого года она прекратила выдачу им туристических виз. А в начале августа латвийское посольство в Москве сообщило, что "на неопределенный срок" приостанавливает прием заявлений на получения любых типов виз.

"В случаях крайней необходимости"

О прекращение - также на неопределенный срок - выдачи краткосрочных виз и вида на жительство для россиян еще в конце мая заявила Дания. А на сайте посольства Словакии в РФ сказано, что прием заявлений для получения шенгенской визы "производится только в случаях крайней необходимости".

При этом визовые ограничения, уже введенные некоторыми странами против россиян, имеют определенные исключения. В частности, въезд разрешается членам официальных делегаций, дипломатам, лицам, чьи близкие родственники уже стали гражданами ЕС, а также тем, кто хочет выехать из России в гуманитарных целях.

Наблюдатели отмечают, что косвенно на появлении визовых ограничений для россиян повлияла ответная высылка Москвой довольно большого числа работавших в РФ дипломатов из стран-членов ЕС, что заметно осложнило работу консульских отделов. Сейчас очень сложно получить краткосрочную шенгенскую визу в консульствах Болгарии, Нидерландов и Бельгии. Но официальные представители этих стран настаивают на том, что это чисто технические трудности, а не политический жест.

"Коллективное наказание не нужно там, где есть закон"

На данный момент сложно предсказать, лидеры каких стран ЕС поддержат единый запрет на въезд российских туристов и удастся ли им убедить своих критически настроенных по этому поводу коллег. Эксперт Европейского совета по международной политике (ECFR) Густав Грессель (Gustav Gressel) предполагает, что "поскольку некоторые российские туристы позволяют себе оскорблять украинских беженцев в Европе и с гордостью рассказывают об этом в интернете, общественное мнение во многих странах склоняется против выдачи виз" гражданам РФ. Сам же аналитик считает такое коллективное наказание "ненужным шагом".

Густав Грессель

Грессель уверен, что государствам ЕС прежде всего необходимо более строго контролировать исполнение своих законов: "Притеснения и запугивания, будь-то со стороны русских фашистов, исламистов или других экстремистов, должны встречаться с абсолютной нетерпимостью: штрафом или тюрьмой, а затем депортацией".

Со своей стороны, представитель МИД ФРГ Андреа Зассе (Andrea Sasse) считает, что от запрета на выдачу виз россиянам пострадают не одни лишь туристы из РФ. "Речь здесь идет не только о российских туристах, но, к примеру, и о представителях гражданского общества. О школьниках, студентах, визах для близких родственников граждан стран ЕС или граждан России, проживающих на территории Евросоюза. Предметом дискуссии стал бы весьма широкий круг лиц", - заключила Зассе.

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