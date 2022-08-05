Латвия на неопределенный срок приостановила выдачу виз россиянам

Латвия приостановила выдачу виз гражданам России. Об этом сообщили в четверг, 4 августа, в посольстве Латвии в РФ и в латвийском визовом центре. "Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", - говорилось в сообщении дипмиссии в Twitter.

На сайте посольства уточнялось, что решение принято "в связи с международной ситуацией". Единственное исключение - необходимость участия в похоронах близкого родственника, указали в Twitter дипмиссии.

С начала войны было предоставлено свыше 1100 виз

Как напомнил портал Delfi, после начала войны России в Украине Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы, однако оставила возможность получить краткосрочные визы по гуманитарным соображениям и долгосрочные национальные визы с правом трудоустройства.

По данным портала, к началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.

С 25 февраля по 26 июля в латвийских представительствах были также предоставлены 654 визы - в связи с болезнью или похоронами родственника, а также - членам семей граждан Латвии и ЕС. Таким образом, за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз.

Служба госбезопасности Латвии предупредила о рисках

Между тем, как передавала национальная служба радио и телевидения LRT, Служба госбезопасности (СГБ) Латвии обнародовала предупреждение о риске для национальной безопасности, исходящем, в том числе и от независимых российских СМИ и отдельных журналистов, нашедших в Латвии убежище.

По оценкам СГБ, с рисками связан въезд любого лица из России и Беларуси - независимо от их профессиональной принадлежности. В службе указывали, что деятельность российских независимых СМИ, направленная против режима президента РФ Владимира Путина, заставит российские властные органы обратить повышенное внимание на Латвию, в связи с чем может возрасти интенсивность разведывательно-информационной деятельности РФ, направленной против Риги.

СГБ в сотрудничестве с Госпогранохраной, Госполицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами ведет усиленный контроль въезжающих в Латвию из России и Беларуси, а также осуществляет другие мероприятия для снижения установленных рисков нацбезопасности, указали в ведомстве.

Свыше 20 независимых СМИ

На заседании парламентской Комиссии по международным делам 2 августа парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица подтвердила выдачу 247 виз сотрудникам российских независимых СМИ. Визы получили, в частности, как представители международных средств массовой информации - BBC, Deutsche Welle, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Настоящее время", так и ряда других изданий - таких, как "Медуза", "Новая газета. Европа" и "Дождь". В целом речь идет о 23 независимых СМИ.

Эстония перестала предоставлять россиянам временный вид на жительство

Ранее, 28 июля, правительство Эстонии утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. Кроме того, граждане России и Беларуси смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при условии действия визы, выданной Эстонией.

В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством - членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости исключается.

ЕК: Решения по визам должны приниматься "в индивидуальном порядке"

Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat 28 июля опубликовала разъяснения Еврокомиссии (ЕК), где подчеркнули, что правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам России. В ЕК указали, что рассмотрение заявлений на краткосрочные шенгенские визы - прерогатива государств - членов сообщества, которые должны принимать решение по каждому документу "в индивидуальном порядке".

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