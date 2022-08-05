Латвия на неопределенный срок приостановила выдачу виз россиянам

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Посольство Латвии в России приостановило прием заявлений на визы для граждан РФ. Единственное исключение - необходимость участия в похоронах близкого родственника.
Латвия приостановила выдачу виз гражданам России. Об этом сообщили в четверг, 4 августа, в посольстве Латвии в РФ и в латвийском визовом центре. "Посольством Латвии в России на неопределенный срок приостановлен прием заявлений на получение виз для граждан Российской Федерации", - говорилось в сообщении дипмиссии в Twitter.
На сайте посольства уточнялось, что решение принято "в связи с международной ситуацией". Единственное исключение - необходимость участия в похоронах близкого родственника, указали в Twitter дипмиссии.
Как напомнил портал Delfi, после начала войны России в Украине Латвия перестала выдавать россиянам туристические визы, однако оставила возможность получить краткосрочные визы по гуманитарным соображениям и долгосрочные национальные визы с правом трудоустройства.
По данным портала, к началу августа визы были выданы 247 сотрудникам российских независимых СМИ и 206 членам их семей.
С 25 февраля по 26 июля в латвийских представительствах были также предоставлены 654 визы - в связи с болезнью или похоронами родственника, а также - членам семей граждан Латвии и ЕС. Таким образом, за указанный период гражданам России в представительствах Латвии было выдано 1107 виз.
Между тем, как передавала национальная служба радио и телевидения LRT, Служба госбезопасности (СГБ) Латвии обнародовала предупреждение о риске для национальной безопасности, исходящем, в том числе и от независимых российских СМИ и отдельных журналистов, нашедших в Латвии убежище.
По оценкам СГБ, с рисками связан въезд любого лица из России и Беларуси - независимо от их профессиональной принадлежности. В службе указывали, что деятельность российских независимых СМИ, направленная против режима президента РФ Владимира Путина, заставит российские властные органы обратить повышенное внимание на Латвию, в связи с чем может возрасти интенсивность разведывательно-информационной деятельности РФ, направленной против Риги.
СГБ в сотрудничестве с Госпогранохраной, Госполицией, Управлением по делам гражданства и миграции, а также другими службами ведет усиленный контроль въезжающих в Латвию из России и Беларуси, а также осуществляет другие мероприятия для снижения установленных рисков нацбезопасности, указали в ведомстве.
На заседании парламентской Комиссии по международным делам 2 августа парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица подтвердила выдачу 247 виз сотрудникам российских независимых СМИ. Визы получили, в частности, как представители международных средств массовой информации - BBC, Deutsche Welle, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и "Настоящее время", так и ряда других изданий - таких, как "Медуза", "Новая газета. Европа" и "Дождь". В целом речь идет о 23 независимых СМИ.
Ранее, 28 июля, правительство Эстонии утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране. Кроме того, граждане России и Беларуси смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при условии действия визы, выданной Эстонией.
В случае наличия вида на жительство, предоставленного другим государством - членом ЕС, легально устроиться на краткосрочную работу гражданам РФ и Беларуси тоже будет невозможно, в связи с чем их обращение за долгосрочной визой с целью краткосрочной занятости исключается.
Крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat 28 июля опубликовала разъяснения Еврокомиссии (ЕК), где подчеркнули, что правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам России. В ЕК указали, что рассмотрение заявлений на краткосрочные шенгенские визы - прерогатива государств - членов сообщества, которые должны принимать решение по каждому документу "в индивидуальном порядке".
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