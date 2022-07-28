В ЕК ответили, могут ли россиянам перестать выдавать визы стран ЕС

Правила ЕС не позволяют полностью прекратить выдачу виз гражданам России. В Еврокомиссии (ЕК) подчеркнули, что санкции Евросоюза направлены "в первую очередь и конкретно" против правительства и экономической элиты РФ. Об этом говорится в публикации крупнейшей газеты Финляндии Helsingin Sanomat от четверга, 28 июля.

Ответ был дан на запрос журналистов, может ли ЕС в целом принять решение не предоставлять россиянам туристические визы.

В ЕК указали, что рассмотрение заявлений на краткосрочные шенгенские визы - прерогатива государств-членов сообщества, которые должны принимать решение по каждому документу "в индивидуальном порядке".

В Еврокомиссии обозначили исключения

Процедура проверки призвана выявить, может ли заявитель поставить под угрозу общественный порядок, нацбезопасность или международные связи государства - члена ЕС, пояснили в Комиссии.

Действующие правила Евросоюза не позволяют полностью прекратить предоставление виз, подчеркнули в Брюсселе. "Всегда есть группы лиц, которым должны быть выданы визы. Речь идет о гуманитарных случаях, членах семей (граждан стран ЕС. - Ред.), журналистах и диссидентах", - уточнили в ЕК.

В Финляндии считают важным, чтобы у ЕС была единая позиция

Ранее первый вице-председатель Социал-демократической партии Финляндии Ниина Малм заявила, что правительство должно оценить возможные ограничения на выдачу турвиз россиянам. Политик считает важным, чтобы у ЕС и стран Шенгенской зоны была единая позиция по этому вопросу, передала финская государственная телерадиокомпания Yle.

"И для единства ЕС, и для эффективности действий, направленных против России, важно, чтобы страны Евросоюза имели единую позицию", - отметила Малм. При этом она уверена, что необходимо сделать исключения для тех, кто ездит в Финляндию к родственникам или по медицинским причинам. Исключения должны коснуться и представителей оппозиции, считает политик.

Руководитель консульского отдела МИД Финляндии Юсси Таннер в свою очередь полагает, что число турвиз, выдаваемых россиянам, на практике может быть снижено за счет приема меньшего количества заявлений. По словам Таннера, многие заявки уже отклоняются.

В Эстонии прекратят предоставлять россиянам временный вид на жительство

В этот же день правительство Эстонии утвердило постановление, которое запрещает предоставление российским гражданам временного вида на жительство или виз с целью обучения в этой стране.

Кроме того, граждане России и Беларуси смогут оформить разрешение на краткосрочную работу только при условии действия визы, выданной Эстонией.

Эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу подчеркнул, что "неоправданная война" Москвы против Киева не только грубо нарушает "территориальную целостность, суверенитет и независимость" Украины, но и угрожает безопасности Эстонии и ЕС.

Смотрите также:

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без виз в Евросоюз с 11 июня 22 мая в Официальном журнале ЕС было опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. Через 20 дней после публикации, 11 июня, оно вступило в силу.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины С биометрическим паспортом в 30 стран С момента введения безвизового режима ЕС с Украиной визы украинцам не требуются для краткосрочных путешествий во все страны Евросоюза (кроме Великобритании и Ирландии), а также для поездок в Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию, не входящих в ЕС. Итого 30 европейских государств. Главное условие - наличие биометрического паспорта.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Три месяца в ЕС Находиться на территории стран Шенгенской зоны без визы можно не более 90 дней в течение периода в 180 дней. Например, можно поехать в отпуск на Эгейское море в Грецию (на фото) без визы. Период в 90 дней не закрепленный, а плавающий, поэтому надо обращать внимание на даты поездок, если есть риск превысить разрешенный срок. Нарушение этого правила может привести к запрету на повторный въезд в ЕС.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Без визы, но с документами Для въезда в государства Шенгенской зоны украинцам достаточно и одного только биометрического паспорта, но сотрудник иммиграционной службы вправе попросить подтвердить цель и условия поездки, доказать наличие достаточного количества средств для пребывания на территории ЕС и последующего возвращения.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Работать нельзя, учиться - на краткосрочных курсах Безвизовый режим не дает права на трудоустройство в странах ЕС. Для этого надо отдельно получить разрешение на работу, а скорее всего, и оформить визу. Зато для участия в семинарах и краткосрочных учебных курсах до 90 дней можно обойтись и без визы. Если же учеба продлится больше трех месяцев, лучше обратиться в посольство или консульство страны, где будет проходить обучение.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины К родственникам или на конференцию? В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Сколько денег нужно иметь при себе? Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины Экономия времени и денег Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления. Автор: Илья Коваль

