Как из России сейчас добраться в страны ЕС, и сколько это стоит

Евросоюз полностью закрыл небо для российских самолетов с 28 февраля 2022 года в рамках санкций, введенных в ответ на вторжение России в Украину. РФ отреагировала зеркальными мерами. В результате у россиян, желающих попасть в страны ЕС, и жителей государств Евросоюза, намеревающихся посетить Россию, остались только сложные "обходные" пути.

Маршруты из России в страны ЕС

Сейчас добраться из России в страны Евросоюза можно самолетом с пересадкой или комбинированным маршрутом: сначала наземным транспортом, а затем - авиа. Самый простой, но при этом самый затратный путь, - с пересадкой в Турции (Стамбуле или Анталье). Есть также маршруты через ОАЭ, Сербию, Армению, Киргизию или Азербайджан.

Второй способ - выехать из РФ в Беларусь на поезде, автобусе или машине, затем добраться до Латвии или Литвы (Беларусь отменила коронавирусные ограничения на пересечение границы с 3 апреля). Из Риги и Вильнюса в другие страны ЕС выполняют рейсы в том числе лоукостеры. Еще один вариант - через Грузию, у которой открыта сухопутная граница с Россией. С 17 мая гражданам РФ не требуются основания для въезда в эту страну (сейчас пересечение границы временно запрещено, так как трасса пострадала из-за разлива реки Терек). Из Грузии можно вылететь в одну из стран Евросоюза.

Из Санкт-Петербурга можно добраться до сухопутной границы с Эстонией или Финляндией и после ее пересечения отправиться в нужную страну авиарейсом из Таллина или Хельсинки. На пароме из Хельсинки можно добраться в Германию и Швецию. Также есть маршрут через Калининград. Эксклав граничит с Польшей и Литвой, до аэропортов в Гданьске и Вильнюсе есть возможность доехать на автобусе или машине. Однако следует учитывать, что для россиян по-прежнему действуют ограничения на выезд из страны через автомобильные и железнодорожные пункты пропуска, введенные в связи с пандемией коронавируса. Они установлены распоряжением правительства РФ от 27.03.2020 №763-р.

"Впритык успели на стыковочный рейс"

Юлия в апреле летела из Москвы в Нюрнберг с пересадкой в Стамбуле. Время пересадки по графику составляло два с половиной часа, но рейс из Москвы, по ее словам, задержали примерно на два часа по вине авиакомпании. "Я летела с сыном, ему уже 14. Это было не совсем путешествие, а переезд из России в Германию. Мы впритык успели на стыковочный рейс. У многих пассажиров стыковки слетели, им переносили рейсы на более поздние. Если билет единый, то перевозчик обязан посадить вас на другой самолет, в этом случае сильно переживать не стоит", - отметила путешественница в разговоре с DW.

Добраться из России в страны ЕС можно самолетом с пересадкой или комбинированным маршрутом

По ее словам, в "ковидное время" выезжать в страны ЕС было сложнее, чем в условиях нынешних реалий. "У меня не было никаких существенных трудностей, так как есть виза D (национальная виза. - Ред.), билеты были куплены еще до блокировки карт "Виза" и "Мастеркард". Конечно, лучше было бы, чтобы перелет был прямой, но увы, сейчас новая реальность", - рассуждает Юлия.

Анастасия часто ездит из Германии в Россию. Она опробовала большинство вариантов поездок в условиях закрытого воздушного сообщения между странами ЕС и Россией. "Варианты все, в принципе, равнозначные, зависит от того, где человек живет. Понятно, что если в Смоленске, то для него удобнее вариант с Минском. Питерцам проще ехать через страны Балтии или через Хельсинки. По другим городам надо смотреть стоимость билетов, можно добраться через Калининград, например. Самый удобный вариант, понятное дело, через Турцию. Но при выборе я отталкиваюсь от логистики в данный конкретный момент", - рассказала в беседе с DW жительница Берлина.

Из Германии в Россию также возможен маршрут через Польшу и Беларусь. "Это путь поездами и автобусом. Поезд Берлин - Варшава едет около шести часов, потом нужно пересесть на автобус Варшава - Брест, это еще часов восемь, зависит от того, сколько времени продержат на границе. И потом - поезд из Бреста в Москву. Этот вариант привлекателен тем, что не общаешься напрямую с российскими пограничниками. Но он занимает около 30-35 часов", - говорит Фёдор, планирующий поездку из столицы Германии в Москву.

Какие страны выдают визы

Въезд для россиян в страны ЕС по-прежнему возможен. Однако ряд государств перестали выдавать визы. В частности, Латвия, Литва, Эстония, Чехия и Нидерланды прекратили прием заявлений на оформление туристических виз. Дания с конца мая приостановила выдачу краткосрочных виз и видов на жительство.

Въезд для россиян в страны ЕС по-прежнему возможен

В то же время Германия, Австрия, Швейцария, Венгрия, Италия, Греция, Франция, Испания, Швеция, Норвегия, Словения, Бельгия, Финляндия оформляют "шенген" гражданам РФ. Многие европейские страны сняли коронавирусные ограничения на въезд. Германия отменила их с 1 июня. Тесты на COVID-19 и сертификаты о вакцинации больше не требуются и при въезде в большинство других стран, выдающих краткосрочные визы россиянам.

Для въезда в Испанию, Францию и Финляндию все еще нужен отрицательный тест или сертификат о вакцинации, признаваемый в ЕС. Финляндия снимает ограничения с 30 июня.

В какую цену обходятся поездки

Стоимость путешествия зависит от выбранного маршрута и времени поездки. Комбинированный маршрут обойдется в минимум 100 евро (5600 рублей по актуальному курсу), стоимость зависит от расстояния между городами.

Перелеты через Турцию в летний сезон существенно подорожали, поскольку турецкие курорты пользуются популярностью у туристов. По словам собеседников DW, в апреле билет из Москвы в Германию через Стамбул стоил около 25 тысяч рублей, в мае - порядка 30 тысяч. "Лететь с пересадкой в Стамбуле или Анталье на конец июля выходит около тысячи евро туда-обратно, то есть 50-60 тысяч рублей", - говорит житель Берлина Федор. Стоимость авиаперелета через Турцию на конец июня - начала июля доходит до 1500 евро в одну сторону (84 тысячи рублей по актуальному курсу).

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