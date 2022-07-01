В Украине начал действовать визовый режим для граждан России

В Украине с пятницы, 1 июля, начал действовать визовый режим для российских граждан. Тем самым прекращено действие двустороннего соглашения о безвизовых поездках, подписанного обеими странами в 1997 году.

Выдачей виз занимается независимая международная компания-посредник VFS Global. Граждане РФ могут обратиться в ее визовые центры в восьми российских городах - Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Казани, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. А россияне в третьих странах могут посетить украинские дипломатические учреждения в этих государствах, объяснил ранее DW представитель МИД Украины Олег Николенко.

Наличие визы не гарантирует въезд, окончательное решение будут принимать украинские пограничники, отмечали ранее в МИД Украины. В свое очередь, в министерстве иностранных дел РФ заявили, что могут принять возможные ответные меры, "исходя из российских национальных интересов и с учетом гуманитарной составляющей".

Прежние предложения Киева по визам для россиян

Депутаты Верховной рады еще в 2014 году предлагали ввести визовый режим и разорвать дипломатические отношения с Россией, однако мера не была реализована. В 2016-м МИД Украины указал, что введение подобного режима нецелесообразно, так как способно повлечь за собой аналогичные действия Москвы и переход большого числа украинцев, работающих в РФ, в российское гражданство.

Официальный Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой 24 февраля 2022 года - в первый день российского военного вторжения в Украину. В середине июня украинский президент Владимир Зеленский предложил правительству изменить правила въезда в страну для россиян, а кабинет министров одобрил этот шаг.

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