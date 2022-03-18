 Речи Зеленского: между политикой и эмоциями | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 15.04.2022

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Украина

Речи Зеленского: между политикой и эмоциями

Президент Украины после нападения РФ стал в глазах Запада иконой борьбы за свободу. Зеленский завоевал симпатии эмоциональностью и прямолинейностью. Эти же черты могут сыграть с ним и злую шутку, предостерегают эксперты.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский

"Мне нужно оружие, а не эвакуация" - I need ammunition, not a ride - эти слова Владимира Зеленского, якобы сказанные руководству США в ответ на предложение спрятаться от российского нападения на Украину за границей, уже стали крылатыми на Западе. В онлайн-магазинах Европы и США можно купить футболки с этой цитатой в десятках разных дизайнов - с картой Украины, украинским воином или же с портретом украинского президента. "Эти слова были меткими на сто процентов", - отметил в разговоре с DW специалист по политическим коммуникациям Гассо Мансфельд (Hasso Mansfeld).

Невозможно представить себе, говорит эксперт о Зеленском, большего контраста с Владимиром Путиным, который появляется время от времени в СМИ, сидя за "абсурдно длинным" столом в кабинетах власти со своими советниками по вопросам безопасности. "Совещания Путина - это жалкое зрелище", - говорит Мансфельд. В то же время украинский президент предстает в своих регулярных видеообращениях полной противоположностью - смелым, энергичным лидером народа, который дает бой агрессору. "Его выступления впечатляют", - констатирует эксперт.

"Без его впечатляющих выступлений этой поддержки не было бы"

В простой футболке цвета "хаки", с аккуратной трехдневной щетиной - в таком непринужденном образе Владимир Зеленский каждый день обращается и к своему народу, и к парламентам демократических стран со всего мира. Для каждой аудитории речи Зеленского находят наиболее меткие слова. "Как ваша смелость спасла ваше государство от сталинского нашествия, так и наша смелость противостоит этому вторжению", - сказал Зеленский, выступая 8 апреля в парламенте Финляндии. К кому бы в Европе украинский президент ни обращался, ему удается провести точные исторические параллели, чтобы дать понять: "Украина переживает то, что вы когда-то уже проходили".

Немецкий политолог Андре Гертель (Andre Härtel) из берлинского Фонда науки и политики считает, что Владимир Зеленский лучше подходит на роль аутентичного антипода Кремля, чем кто-либо из его предшественников. "В архивах нет его фотографий с Владимиром Путиным, на которых он пьет шампанское. Он - представитель нового поколения. У него нет специфического шлейфа, который тянется еще с 90-х годов прошлого века. Он вполне мог бы быть западным политиком", - говорит Гертель. Аналитик убежден, что без впечатляющих выступлений Владимира Зеленского Украина не получила бы оружие от стран Запада так быстро и в таком объеме.

Критичная речь в бундестаге

По мнению немецкого политолога, в команде Зеленского очень тщательно подбирают основные месседжи его речей, которые производят впечатление на элиты. "Взять, например, его предостережение во время выступления в бундестаге: ее центральным месседжем было не допустить создания в Европе новой стены. Это очень сильный символ, очень профессионально подготовленная речь", - отмечает аналитик берлинского Фонда науки и политики. Речь эта была очень критична к немецким политикам. К российским бомбам в ней украинский президент фактически приравнял строительство газопроводов в обход Украины и чрезмерную осторожность Германии в вопросе присоединения Украины к НАТО.

Выступление Владимира Зеленского в бундестаге

Выступление Владимира Зеленского в бундестаге

Андре Гертель в то же время констатирует, что критичный тон речи украинского президента перед немецкими депутатами хоть и имел под собой понятные основания, однако был "на грани". "Когда в конце речи Зеленский обратился к канцлеру Шольцу и призвал его к "лидерству, которым будут гордиться потомки" - это было слишком. Это было обидно и свысока", - критикует немецкий эксперт.

Не перечеркнуть достигнутое

Далее критика в адрес Германии из уст Зеленского и других топ-политиков в Киеве только нарастала, несмотря на то, что Берлин изменил свою позицию по поставкам оружия и заверил Украину во всесторонней поддержке. "Нужно быть очень осторожным с такими вещами. Очень легко испортить атмосферу в отношениях с Германией. Но ведь Украине и во время войны, и по ее завершению потребуется колоссальная поддержка всех без исключения западных партнеров, в частности Германии", - напоминает Андре Гертель.

Политконсультант Гассо Мансфельд, в свою очередь, называет ошибкой нежелание видеть в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера и предостерегает, что такие шаги в глазах многих немцев могут перечеркнуть положительный образ Владимира Зеленского. "Надо понимать, какое значение для нашей культуры имеет то, когда человек извиняется. Признание собственных ошибок - сильный шаг, который у нас ценят. Штайнмайер признал, что его политика в отношении России была ошибкой. Это нельзя не учитывать. Оскорбить одного из основных доноров - это Украине ничем не поможет", - говорит эксперт по политическим коммуникациям.

Мансфельд считает, что такими эмоциональными и демонстративными жестами "Зеленский ломает свой нимб" в глазах немцев. В подтверждение своих слов он приводит цифры: только треть опрошенных по заказу телеканалов RTL и n- tv с пониманием отнеслись к тому, что Владимир Зеленский отказался встретиться на днях с Франком-Вальтером Штайнмайером. 63% считают этот жест неуместным.

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    Автор: Николай Пермяков


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