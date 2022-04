Зеленский призвал реформировать Совбез ООН

Война в Украине - 05.04.2022

Рука убитой женщины. Проекция фотографии из Бучи на фасаде консульства России во Франкфурте-на-Майне в Германии. Среди других изображений был также призыв на английском языке прекратить покупку энергоносителей: "No Money for Murderers, Stop the Oil and Gas Trade".

Автор: Николай Пермяков