 Зеленский призвал реформировать Совбез ООН | Новости из Германии об Украине | DW | 05.04.2022

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Украина

Зеленский призвал реформировать Совбез ООН

Совет Безопасности ООН неспособен эффективно реагировать на войну, считает президент Украины. По его словам, нужно либо отстранить Россию, либо перестроиться и работать ради мира, либо самораспуститься.

Выступление президента Украины Владимира Зеленского в Совете Безопасности ООН 5 апреля 2022 года

Выступление Владимира Зеленского в Совбезе ООН

Президент Украины Владимир Зеленский призвал реформировать Совет Безопасности ООН, поскольку организация, по его мнению, не в состоянии эффективно реагировать на войну в Украине. "Где Совет безопасности ООН? Очевидно, что главный орган, которому поручено защищать мир, не может работать эффективно", - заявил Зеленский, выступая по видеосвязи перед членами Совбеза во вторник, 5 апреля.

Глава государства отметил, что решения Совета Безопасности ООН необходимы для обеспечения мира в Украине. Он предложил три возможных варианта: исключить Россию "как агрессора и источник войны", чтобы она как постоянный член Совбеза не могла блокировать какие-либо решения, показать, как можно перестроиться и работать ради мира, или в крайнем случае распустить организацию. "Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы передать следующим поколениям эффективную ООН. Украине нужен мир, Европе нужен мир, всему миру нужен мир", - сказал Зеленский.

Он обвинил Россию в совершении преступлений в городе Буча и насильственном вывозе украинцев в РФ. "Мир увидел, что сделали российские вооруженные силы в Буче", однако мировому сообществу "еще предстоит увидеть", что армия РФ сделала в других занятых городах и регионах Украины, добавил президент. "Российское руководство ведет себя как колонизатор в древние времена. Им нужно наше благосостояние… Россия намерена превратить украинцев в молчаливых рабов", - подчеркнул Зеленский. Кроме того, по его словам, действия РФ провоцируют продовольственный кризис, способный привести к голоду в странах Азии и Африки.

Россия отвергает обвинения в военных преступлениях в Буче

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на том же заседании заявил, что обвинения Зеленского в адрес российских военных из-за событий в Буче бездоказательны. "Вы видели только то, что вам хотели показать. Но вы не можете не видеть вопиющих нестыковок",- сказал он, отметив, что "трупов в городе не было сразу после ухода российских войск".

Тем временем Следственный комитет РФ в связи с появлением в ряде западных СМИ информации о массовом убийстве российскими военными мирных жителей в Буче начал расследование уголовного дела по статье о публичном распространении заведомо ложной информации о вооруженных силах России. В Минобороны РФ считают информацию о причастности российских военных к этим преступлениям фейком, а истинными виновными в убийствах гражданских лиц - "украинских националистов".

3 апреля председательствующая в Совбезе ООН Великобритания отказалась удовлетворить требование России о созыве заседания этого органа для обсуждения "вопиющей провокации украинских радикалов" в Буче. На следующий день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва повторно потребует проведения такого расследования.

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    Автор: Николай Пермяков


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